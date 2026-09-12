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Primera División
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Cómo ver Getafe vs Deportivo de A Coruña: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Getafe vs Deportivo de A Coruna
Getafe
Deportivo de A Coruna
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Getafe y Deportivo de A Coruña. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Coliseum de Getafe acoge un choque de Primera División entre un equipo local que busca salir de la zona baja y un Deportivo de A Coruña que llega con la moral por las nubes tras un arranque de temporada notable. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 5
Coliseum
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Cómo sintonizar el Getafe vs Deportivo de A Coruna

El partido entre Getafe y Deportivo de A Coruña se podrá seguir en directo a través de Movistar+.

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Acerca del encuentro

Pepe Bordalás dirige a un Getafe que ha sumado apenas cuatro puntos en sus últimos cinco partidos de liga, con dos derrotas consecutivas antes del empate ante el Celta. El equipo azulón necesita una victoria en casa para alejarse de los puestos de descenso.

El Deportivo, por su parte, llega a este partido con un rendimiento fuera de casa que pocos esperaban. Los gallegos han ganado sus dos últimas salidas en liga, incluyendo una victoria ante el Villarreal el pasado fin de semana.

Pierre-Emerick Aubameyang se ha convertido en el gran protagonista del Super Dépor esta temporada. El delantero gabonés aterrizó con un impacto inmediato y sigue siendo la referencia ofensiva del equipo de Antonio Hidalgo.

A ese arsenal ofensivo se suma la llegada de Marc Casado desde el Barcelona, un centrocampista formado en La Masia que se ha integrado en el esquema del Deportivo y aporta calidad en la construcción del juego.

Noticias del equipo y escuadras

Getafe contra Deportivo de A Coruna alineaciones probables

5-3-2
Getafe crest
Getafe
GET
Formación
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
4-4-2
D. SoriaD. SoriaA. GarciaA. GarciaN. GudeljN. GudeljJ. MojicaJ. MojicaDjeneDjeneS. BoselliS. BoselliO. MangalaO. MangalaR. TerratsR. TerratsM. MartinM. MartinE. UnalE. UnalI. AzonI. AzonL. RomanL. RomanG. QuagliataG. QuagliataX. NavarroX. NavarroJosé GiménezJosé GiménezL. NoubiL. NoubiL. AmatucciL. AmatucciL. CruzL. CruzM. CasadoM. CasadoM. SorianoM. SorianoPierre Emerick AubameyangPierre Emerick AubameyangB. NsongoB. Nsongo
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
5-3-2
Getafe

Once inicial

Deportivo de A Coruna

Manager

  • P. Bordalas
  • A. Hidalgo

Bordalás no podrá contar con Christantus Uche, Martin Satriano, Kiko, Abdelkabir Abqar, Juanmi ni Francho Serrano por lesión, mientras que Zaid Abner Romero cumple sanción y no estará disponible. El once probable del Getafe sitúa a David Soria bajo palos, con una línea defensiva formada por Boselli, Gudelj, Mojica y Valou, y Djene, Mangala, Terrats, Mario Martín, Unal y Azón completando el equipo.

El Deportivo viajará a Getafe sin Noé Carrillo ni Jonathan Asp, ambos en la enfermería. Antonio Hidalgo tiene previsto alinear a Leo Román en portería, con Quagliata, Navarro, Giménez y Noubi en defensa, y Riki Rodríguez, Amatucci, Luismi Cruz, Mario Soriano, Aubameyang y Bil Nsongo formando el resto del once.

Forma

GET

GET - Formulario

PBE
W3-1
SAN
W1-0
PBE
L2-1
OSA
L1-0
CEL
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
COR

COR - Formulario

RMA
L0-1
ELC
D1-1
MAL
D1-1
VAL
W3-1
VIL
W2-3
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Getafe acumula un registro de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga, con la derrota ante el Osasuna por 1-0 como resultado más reciente antes del empate 1-1 con el Celta. En competición europea, los azulones cayeron ante el Partizan de Belgrado en la fase de clasificación de la Conference League, aunque previamente habían ganado el partido de ida por 3-1.

El Deportivo llega con un estado de forma más sólido: dos victorias y dos empates en sus últimos cuatro encuentros de liga. La victoria más reciente fue a domicilio ante el Villarreal por 2-3, y antes habían goleado al Valencia por 3-1. Los gallegos han marcado diez goles en sus últimos cinco partidos contando todas las competiciones.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GetafeEmpateDeportivo de A Coruna
3
1
1
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
3
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Getafe badge
Getafe
GET
1
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Getafe badge
Getafe
GET
2
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El último precedente entre ambos equipos en Primera División se remonta a febrero de 2018, cuando el Getafe se impuso por 3-0 en el Coliseum. En los cinco enfrentamientos registrados, el Getafe suma tres victorias por una del Deportivo, con un empate, y los azulones han marcado siete goles por cuatro de los gallegos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
W
L
W
W
W
3
AlavésAlavésALA
5311115+610
L
W
W
D
W
4
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
7
EspanyolEspanyolESP
521285+37
W
D
L
L
W
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
9
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
W
L
W
L
D
11
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
12
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
L
L
W
W
D
13
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
14
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
15
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
L
W
L
D
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
5023613-72
D
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Getafe ocupa la decimoquinta posición, mientras que el Deportivo de A Coruña se sitúa en el sexto lugar de la tabla.

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