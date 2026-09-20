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Cómo ver Fulham vs Manchester United: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Fulham vs Manchester United
Fulham
Manchester United
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Fulham y Manchester United, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 5
Craven Cottage
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Cómo ver Fulham vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Craven Cottage acoge este encuentro de Premier League entre Fulham y Manchester United, dos equipos que llegan a esta jornada con necesidades muy distintas pero con la misma urgencia de sumar puntos.

El Fulham de Álvaro Arbeloa atraviesa un momento irregular. Los cotham han alternado victorias con derrotas en sus últimas salidas, y el técnico español buscará aprovechar el factor campo para dar un golpe de autoridad en la tabla.

El Manchester United, por su parte, llega con la presión acumulada de un arranque de temporada decepcionante. Michael Carrick ha rechazado con firmeza los rumores sobre su continuidad en el cargo, calificando de ridícula cualquier especulación sobre su futuro en Old Trafford, pero los resultados exigen una respuesta urgente.

Marcus Rashford regresa al once probable de los red devils tras ser reintegrado al equipo. Su presencia en el campo será uno de los focos del partido, con su futuro en el club todavía sin definirse más allá del corto plazo.

Josh King, el joven talento del Fulham que ha despertado el interés de clubes de toda Europa, podría ser el detonante ofensivo local. El adolescente ya tiene estatus de figura en el oeste de Londres y este tipo de partidos son exactamente los que necesita para seguir creciendo.

Con los visitantes instalados en la zona media-baja de la clasificación y buscando alejarse del peligro, el duelo en Craven Cottage tiene todos los ingredientes para ser un partido intenso y con mucho en juego. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Fulham contra Manchester United alineaciones probables

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Formación
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
B. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneD. AffengruberD. AffengruberS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingG. GarciaG. GarciaS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotLisandro MartínezLisandro MartínezH. MaguireH. MaguireP. DorguP. DorguB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordB. MbeumoB. MbeumoY. TielemansY. TielemansK. MainooK. MainooM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Fulham

Once inicial

Manchester United

Manager

  • Álvaro Arbeloa
  • M. Carrick

En el Fulham, Álvaro Arbeloa no podrá contar con Tom Cairney ni con Kenny Tete, ambos en la enfermería. El once probable local incluye a Bernd Leno bajo palos, con una línea defensiva formada por Calvin Bassey, Antonee Robinson, Timothy Castagne y David Affengruber. En el centro del campo aparecen Sander Berge, Alex Iwobi y Shea Charles, mientras que Oscar Bobb, Joshua King y Gonzalo Garcia formarían el tridente ofensivo.

El Manchester United de Michael Carrick llega con varias bajas sensibles: Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte y Tom Heaton están descartados. Senne Lammens ocuparía la portería, con Diogo Dalot, Lisandro Martínez, Harry Maguire y Patrick Dorgu en defensa. Bruno Fernandes, Youri Tielemans y Kobbie Mainoo formarían el centro del campo, con Marcus Rashford, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha como referentes ofensivos.

Forma

FUL

FUL - Formulario

WIM
W3-0
SUN
L1-0
CRY
L2-3
LIV
D0-0
WHU
W2-3
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MUN

MUN - Formulario

IPS
W5-2
EVE
D2-2
SAB
W4-0
MCI
L0-1
BHA
L2-3
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Fulham llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-3 ante el West Ham en la Carabao Cup, aunque en liga encadenó dos derrotas consecutivas frente a Crystal Palace (2-3) y Sunderland (0-1). El empate sin goles ante el Liverpool fue su único punto en Premier League en ese tramo. En total, los de Arbeloa han marcado seis goles y encajado siete en estos cinco encuentros.

El Manchester United presenta también dos victorias, un empate y dos derrotas en el mismo período. Su última salida acabó en derrota por 2-3 ante el Brighton en la Carabao Cup, y en liga cayeron ante el Manchester City (0-1). El empate 2-2 frente al Everton y la goleada al Ipswich (5-2) son los otros resultados destacados. Los red devils han anotado trece goles y encajado nueve en estos cinco partidos, mostrando una cara más ofensiva que defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FulhamEmpateManchester United
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Fulham badge
Fulham
FUL
2
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Copa
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
F
3Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de febrero de 2026 en Old Trafford, con victoria del Manchester United por 3-2 en Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos, el United acumula tres victorias frente a un empate y un resultado sin vencedor claro, con los encuentros en Craven Cottage mostrando mayor equilibrio. El Fulham busca romper esa tendencia en casa.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
6
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
7
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
8
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
9
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
10
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
16
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
20
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Fulham ocupa la decimoctava posición, lo que lo sitúa en zona de descenso y convierte este partido en un duelo con implicaciones directas en la parte baja de la tabla. El Manchester United, en el puesto trece, necesita ganar para alejarse de esa zona de peligro y recortar distancias con la parte alta.

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