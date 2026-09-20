Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Jornada 5 20 sept 2026 - 11:30 Craven Cottage

Cómo ver Fulham vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Fulham vs Manchester United se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Consulta las opciones disponibles a continuación para no perderte el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Craven Cottage acoge este encuentro de Premier League entre Fulham y Manchester United, dos equipos que llegan a esta jornada con necesidades muy distintas pero con la misma urgencia de sumar puntos.

El Fulham de Álvaro Arbeloa atraviesa un momento irregular. Los cotham han alternado victorias con derrotas en sus últimas salidas, y el técnico español buscará aprovechar el factor campo para dar un golpe de autoridad en la tabla.

El Manchester United, por su parte, llega con la presión acumulada de un arranque de temporada decepcionante. Michael Carrick ha rechazado con firmeza los rumores sobre su continuidad en el cargo, calificando de ridícula cualquier especulación sobre su futuro en Old Trafford, pero los resultados exigen una respuesta urgente.

Marcus Rashford regresa al once probable de los red devils tras ser reintegrado al equipo. Su presencia en el campo será uno de los focos del partido, con su futuro en el club todavía sin definirse más allá del corto plazo.

Josh King, el joven talento del Fulham que ha despertado el interés de clubes de toda Europa, podría ser el detonante ofensivo local. El adolescente ya tiene estatus de figura en el oeste de Londres y este tipo de partidos son exactamente los que necesita para seguir creciendo.

Con los visitantes instalados en la zona media-baja de la clasificación y buscando alejarse del peligro, el duelo en Craven Cottage tiene todos los ingredientes para ser un partido intenso y con mucho en juego. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el Fulham, Álvaro Arbeloa no podrá contar con Tom Cairney ni con Kenny Tete, ambos en la enfermería. El once probable local incluye a Bernd Leno bajo palos, con una línea defensiva formada por Calvin Bassey, Antonee Robinson, Timothy Castagne y David Affengruber. En el centro del campo aparecen Sander Berge, Alex Iwobi y Shea Charles, mientras que Oscar Bobb, Joshua King y Gonzalo Garcia formarían el tridente ofensivo.

El Manchester United de Michael Carrick llega con varias bajas sensibles: Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte y Tom Heaton están descartados. Senne Lammens ocuparía la portería, con Diogo Dalot, Lisandro Martínez, Harry Maguire y Patrick Dorgu en defensa. Bruno Fernandes, Youri Tielemans y Kobbie Mainoo formarían el centro del campo, con Marcus Rashford, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha como referentes ofensivos.

Forma

El Fulham llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-3 ante el West Ham en la Carabao Cup, aunque en liga encadenó dos derrotas consecutivas frente a Crystal Palace (2-3) y Sunderland (0-1). El empate sin goles ante el Liverpool fue su único punto en Premier League en ese tramo. En total, los de Arbeloa han marcado seis goles y encajado siete en estos cinco encuentros.

El Manchester United presenta también dos victorias, un empate y dos derrotas en el mismo período. Su última salida acabó en derrota por 2-3 ante el Brighton en la Carabao Cup, y en liga cayeron ante el Manchester City (0-1). El empate 2-2 frente al Everton y la goleada al Ipswich (5-2) son los otros resultados destacados. Los red devils han anotado trece goles y encajado nueve en estos cinco partidos, mostrando una cara más ofensiva que defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de febrero de 2026 en Old Trafford, con victoria del Manchester United por 3-2 en Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos, el United acumula tres victorias frente a un empate y un resultado sin vencedor claro, con los encuentros en Craven Cottage mostrando mayor equilibrio. El Fulham busca romper esa tendencia en casa.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Fulham ocupa la decimoctava posición, lo que lo sitúa en zona de descenso y convierte este partido en un duelo con implicaciones directas en la parte baja de la tabla. El Manchester United, en el puesto trece, necesita ganar para alejarse de esa zona de peligro y recortar distancias con la parte alta.