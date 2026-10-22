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Cómo ver Ferencvaros vs Torreense: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Ferencvaros vs Torreense
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Torreense
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Cómo ver el partido de Europa League entre Ferencvaros y Torreense, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Ferencvaros vs Torreense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Ferencvaros vs Torreense se puede ver en directo a través de Movistar+. Las opciones de canal de TV y live stream están disponibles a continuación.

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El Ferencvaros recibe al Torreense en el Groupama Arena de Budapest en un partido de Europa League que tiene implicaciones directas para la clasificación de ambos equipos en la fase de liga.

Balazs Borbely dirige a un Ferencvaros que ha mostrado su mejor versión en Europa esta temporada. Los húngaros vienen de superar a Plzen 2-1 en su último partido continental y de vencer al Celtic 1-3 como visitantes, dos resultados que reflejan un equipo con ambición real en esta competición.

El conjunto de Budapest ha alternado esas victorias europeas con empates en la liga doméstica, lo que dibuja a un equipo que guarda su mejor fútbol para los escenarios continentales. El Groupama Arena se ha convertido en un fortín difícil de asaltar para los visitantes.

El Torreense llega desde Portugal con una situación más delicada. Luis Tralhao prepara a un equipo que encadenó una derrota ante Sunderland en la última jornada europea y que también cayó ante el Tondela en Liga Portugal 2, aunque previamente había ganado al Lillestroem en Europa.

Los portugueses compiten en la segunda categoría de su país, lo que hace de esta aventura continental un escenario exigente. El viaje a Budapest representa una prueba mayúscula para un equipo que necesita puntos para mejorar su posición en la tabla.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ferencvaros contra Torreense alineaciones probables

Manager

  • B. Borbely

Por parte del Ferencvaros, el técnico Balazs Borbely no ha facilitado información sobre bajas ni alineación probable de cara a este partido. Los detalles del equipo se actualizarán cuando estén disponibles antes del inicio del encuentro.

En cuanto al Torreense, Luis Tralhao tampoco ha confirmado novedades sobre lesiones, sanciones ni once inicial. La información sobre el equipo visitante se completará conforme se acerque el momento del partido.

Forma

FTC

FTC - Formulario

CEL
W1-3
NYI
D1-1
DEB
D1-1
VPL
W2-1
KIS
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
5/5
TOR

TOR - Formulario

BEN
W0-2
LEI
D0-0
LIL
W1-2
TON
L1-0
SUN
L1-2
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Ferencvaros llega con un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Kisvarda en liga, aunque la nota más destacada del tramo fue la victoria 2-1 sobre el Plzen en Europa League. Los húngaros han marcado siete goles y encajado cinco en ese periodo, con una racha que incluye también el triunfo 1-3 en el campo del Celtic.

El Torreense acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente llegó ante el Sunderland por 1-2 en Europa League, resultado que sigue a la caída 1-0 frente al Tondela en liga portuguesa. Los visitantes han anotado cuatro goles y recibido cuatro en ese periodo, con la victoria ante el Lillestroem como referencia positiva en lo continental.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre el Ferencvaros y el Torreense, por lo que este partido representa el primer cruce registrado entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de Europa League, el Ferencvaros ocupa la séptima posición mientras que el Torreense se sitúa en el puesto 19, una diferencia de clasificación que refleja el mejor arranque continental de los húngaros frente a un Torreense que necesita reaccionar para mantenerse en zona de continuidad.

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