Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Groupama Arena

Cómo ver Ferencvaros vs Torreense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Ferencvaros vs Torreense se puede ver en directo a través de Movistar+. Las opciones de canal de TV y live stream están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Ferencvaros recibe al Torreense en el Groupama Arena de Budapest en un partido de Europa League que tiene implicaciones directas para la clasificación de ambos equipos en la fase de liga.

Balazs Borbely dirige a un Ferencvaros que ha mostrado su mejor versión en Europa esta temporada. Los húngaros vienen de superar a Plzen 2-1 en su último partido continental y de vencer al Celtic 1-3 como visitantes, dos resultados que reflejan un equipo con ambición real en esta competición.

El conjunto de Budapest ha alternado esas victorias europeas con empates en la liga doméstica, lo que dibuja a un equipo que guarda su mejor fútbol para los escenarios continentales. El Groupama Arena se ha convertido en un fortín difícil de asaltar para los visitantes.

El Torreense llega desde Portugal con una situación más delicada. Luis Tralhao prepara a un equipo que encadenó una derrota ante Sunderland en la última jornada europea y que también cayó ante el Tondela en Liga Portugal 2, aunque previamente había ganado al Lillestroem en Europa.

Los portugueses compiten en la segunda categoría de su país, lo que hace de esta aventura continental un escenario exigente. El viaje a Budapest representa una prueba mayúscula para un equipo que necesita puntos para mejorar su posición en la tabla.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Por parte del Ferencvaros, el técnico Balazs Borbely no ha facilitado información sobre bajas ni alineación probable de cara a este partido. Los detalles del equipo se actualizarán cuando estén disponibles antes del inicio del encuentro.

En cuanto al Torreense, Luis Tralhao tampoco ha confirmado novedades sobre lesiones, sanciones ni once inicial. La información sobre el equipo visitante se completará conforme se acerque el momento del partido.

Forma

El Ferencvaros llega con un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Kisvarda en liga, aunque la nota más destacada del tramo fue la victoria 2-1 sobre el Plzen en Europa League. Los húngaros han marcado siete goles y encajado cinco en ese periodo, con una racha que incluye también el triunfo 1-3 en el campo del Celtic.

El Torreense acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente llegó ante el Sunderland por 1-2 en Europa League, resultado que sigue a la caída 1-0 frente al Tondela en liga portuguesa. Los visitantes han anotado cuatro goles y recibido cuatro en ese periodo, con la victoria ante el Lillestroem como referencia positiva en lo continental.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre el Ferencvaros y el Torreense, por lo que este partido representa el primer cruce registrado entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de Europa League, el Ferencvaros ocupa la séptima posición mientras que el Torreense se sitúa en el puesto 19, una diferencia de clasificación que refleja el mejor arranque continental de los húngaros frente a un Torreense que necesita reaccionar para mantenerse en zona de continuidad.