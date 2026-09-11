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Segunda Division
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Cómo ver FC Andorra vs Real Sociedad B: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

FC Andorra vs Real Sociedad B
FC Andorra
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Segunda Division

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre FC Andorra y Real Sociedad B. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El FC Andorra recibe al Real Sociedad B en el Estadi de la FAF en un partido de la Segunda División española. Carles Manso dirige a un equipo andorrano que necesita puntos urgentemente tras un arranque de temporada complicado. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 5
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Cómo sintonizar el FC Andorra vs Real Sociedad B

El FC Andorra vs Real Sociedad B se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Los de Andorra llegan en un momento delicado. Tres derrotas consecutivas en liga han situado al equipo en la zona baja de la tabla, y la presión sobre el banquillo empieza a crecer.

El filial txuri-urdin, bajo las órdenes de Ion Ansotegui, presenta una imagen más sólida. Dos empates seguidos ante Tenerife y Burgos confirman un bloque difícil de batir, aunque con margen de mejora en la faceta ofensiva.

Real Sociedad B llega a este partido habiendo sumado puntos en sus últimas tres salidas en competición liguera, lo que le otorga cierta estabilidad en la clasificación por encima de su rival de hoy.

El choque se presenta como una oportunidad para el Andorra de romper su mala racha en casa y recortar posiciones en la tabla. Para la Real B, sumar fuera del País Vasco reforzaría sus aspiraciones de mantenerse en la zona media.

Noticias del equipo y escuadras

FC Andorra contra Real Sociedad B alineaciones probables

Manager

  • C. Manso

En cuanto al FC Andorra, el técnico Carles Manso no ha facilitado información sobre bajas por lesión ni sanciones, y el once probable no ha sido confirmado. Se esperan novedades más próximas a la hora del partido.

Por parte del Real Sociedad B, Ion Ansotegui tampoco ha desvelado el once inicial ni ha reportado lesionados o suspendidos. La alineación prevista se actualizará cuando esté disponible.

Forma

AND

AND - Formulario

MIL
W2-1
CAC
W5-1
CEF
L4-2
EIB
L0-1
VLL
L1-0
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RSD

RSD - Formulario

LEO
D1-1
CAS
L0-1
ALB
W1-2
BUR
D2-2
TEN
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El FC Andorra acumula tres derrotas consecutivas en Segunda División, con un balance de una victoria y una derrota en sus últimos cinco partidos contando todas las competiciones. Su último encuentro fue una derrota por 1-0 ante el Real Valladolid. En ese tramo de cinco partidos, el equipo anotó nueve goles pero encajó siete, lo que refleja una defensa permeable pese a su potencial atacante.

El Real Sociedad B presenta una trayectoria más equilibrada: una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los de Ansotegui empataron 1-1 ante el Tenerife en su último compromiso liguero y llevan dos empates seguidos. El conjunto donostiarra ha marcado seis goles y ha recibido cinco en ese periodo, mostrando cierta consistencia defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FC AndorraEmpateReal Sociedad B
0
1
4
Segunda Division
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
1
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
2
F
Segunda Division
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
3
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
0
F
Primera Federacion
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
2
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
1
F
Primera Federacion
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
1
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
1
F
Primera Federacion
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
2
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
1
F
3Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 7 de febrero de 2026 en Segunda División, con victoria del Real Sociedad B por 1-2 en el Estadi de la FAF. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, el filial realista acumula tres victorias por un empate y una derrota ante el Andorra. Los txuri-urdin han demostrado tener la ventaja histórica reciente en esta rivalidad.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
431051+410
W
W
D
W
2
EibarEibarEIB
430163+39
W
W
W
L
3
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
4
SabadellSabadellSAB
422042+28
W
W
D
D
5
LeganésLeganésLEG
422031+28
D
W
W
D
6
GironaGironaGIR
421195+47
W
W
L
D
7
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421174+37
W
L
W
D
8
MallorcaMallorcaMLL
421152+37
D
W
L
W
9
TenerifeTenerifeTEN
421153+27
D
L
W
W
10
GranadaGranadaGRA
421154+17
L
W
W
D
11
Las PalmasLas PalmasLAS
42116607
D
L
W
W
12
GijonGijonSPG
42112207
L
W
W
D
13
AlmeríaAlmeríaALM
420264+26
W
L
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
41215505
D
D
W
L
15
Real OviedoReal OviedoOVI
41211105
D
W
L
D
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
411224-24
W
D
L
L
17
FC AndorraFC AndorraAND
41037703
L
L
L
W
18
CádizCádizCAD
403156-13
L
D
D
D
19
CórdobaCórdobaCOR
4103710-33
L
L
W
L
20
EldenseEldenseELD
402226-42
D
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
400427-50
L
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el FC Andorra ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Real Sociedad B se sitúa en el decimocuarto puesto.

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