Cómo ver FC Andorra vs Real Sociedad B: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El FC Andorra recibe al Real Sociedad B en el Estadi de la FAF en un partido de la Segunda División española. Carles Manso dirige a un equipo andorrano que necesita puntos urgentemente tras un arranque de temporada complicado. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 5 12 sept 2026 - 08:00 Estadi de la FAF

Cómo sintonizar el FC Andorra vs Real Sociedad B

El FC Andorra vs Real Sociedad B se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Los de Andorra llegan en un momento delicado. Tres derrotas consecutivas en liga han situado al equipo en la zona baja de la tabla, y la presión sobre el banquillo empieza a crecer.

El filial txuri-urdin, bajo las órdenes de Ion Ansotegui, presenta una imagen más sólida. Dos empates seguidos ante Tenerife y Burgos confirman un bloque difícil de batir, aunque con margen de mejora en la faceta ofensiva.

Real Sociedad B llega a este partido habiendo sumado puntos en sus últimas tres salidas en competición liguera, lo que le otorga cierta estabilidad en la clasificación por encima de su rival de hoy.

El choque se presenta como una oportunidad para el Andorra de romper su mala racha en casa y recortar posiciones en la tabla. Para la Real B, sumar fuera del País Vasco reforzaría sus aspiraciones de mantenerse en la zona media.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al FC Andorra, el técnico Carles Manso no ha facilitado información sobre bajas por lesión ni sanciones, y el once probable no ha sido confirmado. Se esperan novedades más próximas a la hora del partido.

Por parte del Real Sociedad B, Ion Ansotegui tampoco ha desvelado el once inicial ni ha reportado lesionados o suspendidos. La alineación prevista se actualizará cuando esté disponible.

Forma

El FC Andorra acumula tres derrotas consecutivas en Segunda División, con un balance de una victoria y una derrota en sus últimos cinco partidos contando todas las competiciones. Su último encuentro fue una derrota por 1-0 ante el Real Valladolid. En ese tramo de cinco partidos, el equipo anotó nueve goles pero encajó siete, lo que refleja una defensa permeable pese a su potencial atacante.

El Real Sociedad B presenta una trayectoria más equilibrada: una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los de Ansotegui empataron 1-1 ante el Tenerife en su último compromiso liguero y llevan dos empates seguidos. El conjunto donostiarra ha marcado seis goles y ha recibido cinco en ese periodo, mostrando cierta consistencia defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 7 de febrero de 2026 en Segunda División, con victoria del Real Sociedad B por 1-2 en el Estadi de la FAF. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, el filial realista acumula tres victorias por un empate y una derrota ante el Andorra. Los txuri-urdin han demostrado tener la ventaja histórica reciente en esta rivalidad.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el FC Andorra ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Real Sociedad B se sitúa en el decimocuarto puesto.