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Segunda Division
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Cómo ver FC Andorra vs Burgos: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

FC Andorra vs Burgos
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Burgos
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre FC Andorra y Burgos, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 11
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Cómo ver FC Andorra vs Burgos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El FC Andorra vs Burgos se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División.

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El FC Andorra recibe al Burgos en el Estadi de la FAF en un encuentro de la Segunda División española que enfrenta a dos equipos con necesidades muy distintas en la tabla.

El conjunto andorrano, dirigido por Carles Manso, atraviesa un momento irregular. Tras encadenar victorias ante Castellón y Granada, cedió ante el Girona en su último partido y busca recuperar sensaciones ante su afición.

El Burgos llega a este desplazamiento con algo más de confianza. El equipo de Sergio Francisco venció al Sabadell en su último compromiso y aspira a consolidar su posición en la zona media de la clasificación.

El choque reúne a un equipo que lucha por alejarse de los puestos de descenso y a otro que trata de mantenerse en la parte cómoda de la tabla, lo que le da a este partido un peso real en la dinámica de ambos bloques.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

FC Andorra contra Burgos alineaciones probables

Manager

  • C. Manso

El técnico del FC Andorra, Carles Manso, no ha facilitado novedades sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Se añadirá información actualizada sobre el once probable conforme se acerque el horario de inicio.

En el bando visitante, Sergio Francisco tampoco ha reportado ausencias confirmadas ni jugadores en duda. La alineación del Burgos se irá concretando en los entrenamientos previos al encuentro.

Forma

AND

AND - Formulario

SPG
L1-3
GRA
W2-3
SAB
D0-0
CAS
W1-0
GIR
L2-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BUR

BUR - Formulario

LAS
W1-2
ELD
W1-0
ALM
L2-1
GRA
L0-1
SAB
W1-0
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El FC Andorra presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Girona, aunque antes había sumado seis puntos consecutivos con triunfos ante Castellón (1-0) y Granada (2-3 a domicilio). En total, el equipo de Manso ha marcado seis goles y encajado seis en ese tramo, con un empate a cero ante el Sabadell que refleja también su capacidad para mantener la portería a cero.

El Burgos llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los de Sergio Francisco vencieron al Sabadell por 1-0 en su partido más reciente y también se impusieron al Eldense (1-0) y al Las Palmas (1-2 fuera de casa). Las únicas notas negativas fueron las caídas ante Granada (0-1) y Almería (2-1). El equipo castellano ha marcado cinco goles y encajado cuatro en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FC AndorraEmpateBurgos
2
1
2
Segunda Division
Burgos badge
Burgos
BUR
1
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
0
F
Segunda Division
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
2
Burgos badge
Burgos
BUR
1
F
Segunda Division
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
1
Burgos badge
Burgos
BUR
0
F
Segunda Division
Burgos badge
Burgos
BUR
0
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
0
F
Segunda Division
Burgos badge
Burgos
BUR
2
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
1
F
4Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 31 de mayo de 2026 en Segunda División, con victoria del Burgos por 1-0 como local. En los cinco últimos enfrentamientos directos, el FC Andorra acumula dos victorias, el Burgos otras dos y hay un empate, con un balance global de cinco goles para los andorranos y cuatro para los burgaleses.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
11821224+1826
W
W
L
D
W
2
AlmeríaAlmeríaALM
11812229+1325
D
W
W
W
W
3
EibarEibarEIB
117132013+722
L
D
L
W
W
4
GironaGironaGIR
116322210+1221
W
W
D
D
W
5
GranadaGranadaGRA
116231814+420
W
W
W
W
L
6
MallorcaMallorcaMLL
11542136+719
D
D
W
D
L
7
GijonGijonSPG
116141113-219
L
W
W
W
L
8
Real OviedoReal OviedoOVI
115331512+318
D
W
W
L
W
9
BurgosBurgosBUR
105231310+317
W
L
L
W
W
10
SabadellSabadellSAB
11452119+217
D
L
W
D
D
11
CórdobaCórdobaCOR
115061720-315
W
W
L
W
L
12
EldenseEldenseELD
114251315-214
L
W
W
W
L
13
TenerifeTenerifeTEN
113531315-214
D
D
D
L
D
14
Las PalmasLas PalmasLAS
114251419-514
W
L
L
D
L
15
Real ValladolidReal ValladolidVLL
113351616012
L
L
W
D
W
16
Celta FortunaCelta FortunaCEF
113351621-512
L
D
W
L
D
17
LeganésLeganésLEG
11335716-912
D
L
L
L
L
18
CádizCádizCAD
112451414010
W
L
L
W
D
19
FC AndorraFC AndorraAND
103161317-410
L
W
D
W
L
20
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
112271422-88
L
L
L
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
111281025-155
L
L
L
D
W
22
AlbaceteAlbaceteALB
11119822-144
W
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

El FC Andorra afronta este partido desde el puesto 19 de la Segunda División, lo que lo sitúa en zona de descenso y convierte este encuentro en un partido con urgencia real para el conjunto de Manso. El Burgos ocupa la novena posición, en la zona media de la tabla, y llega con la tranquilidad de quien no tiene presión inmediata desde abajo.

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