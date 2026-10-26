Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 11 26 oct 2026 - 15:30 Estadi de la FAF

Cómo ver FC Andorra vs Burgos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El FC Andorra vs Burgos se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El FC Andorra recibe al Burgos en el Estadi de la FAF en un encuentro de la Segunda División española que enfrenta a dos equipos con necesidades muy distintas en la tabla.

El conjunto andorrano, dirigido por Carles Manso, atraviesa un momento irregular. Tras encadenar victorias ante Castellón y Granada, cedió ante el Girona en su último partido y busca recuperar sensaciones ante su afición.

El Burgos llega a este desplazamiento con algo más de confianza. El equipo de Sergio Francisco venció al Sabadell en su último compromiso y aspira a consolidar su posición en la zona media de la clasificación.

El choque reúne a un equipo que lucha por alejarse de los puestos de descenso y a otro que trata de mantenerse en la parte cómoda de la tabla, lo que le da a este partido un peso real en la dinámica de ambos bloques.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del FC Andorra, Carles Manso, no ha facilitado novedades sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Se añadirá información actualizada sobre el once probable conforme se acerque el horario de inicio.

En el bando visitante, Sergio Francisco tampoco ha reportado ausencias confirmadas ni jugadores en duda. La alineación del Burgos se irá concretando en los entrenamientos previos al encuentro.

Forma

El FC Andorra presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Girona, aunque antes había sumado seis puntos consecutivos con triunfos ante Castellón (1-0) y Granada (2-3 a domicilio). En total, el equipo de Manso ha marcado seis goles y encajado seis en ese tramo, con un empate a cero ante el Sabadell que refleja también su capacidad para mantener la portería a cero.

El Burgos llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los de Sergio Francisco vencieron al Sabadell por 1-0 en su partido más reciente y también se impusieron al Eldense (1-0) y al Las Palmas (1-2 fuera de casa). Las únicas notas negativas fueron las caídas ante Granada (0-1) y Almería (2-1). El equipo castellano ha marcado cinco goles y encajado cuatro en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 31 de mayo de 2026 en Segunda División, con victoria del Burgos por 1-0 como local. En los cinco últimos enfrentamientos directos, el FC Andorra acumula dos victorias, el Burgos otras dos y hay un empate, con un balance global de cinco goles para los andorranos y cuatro para los burgaleses.

Clasificación

El FC Andorra afronta este partido desde el puesto 19 de la Segunda División, lo que lo sitúa en zona de descenso y convierte este encuentro en un partido con urgencia real para el conjunto de Manso. El Burgos ocupa la novena posición, en la zona media de la tabla, y llega con la tranquilidad de quien no tiene presión inmediata desde abajo.