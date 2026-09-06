Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Jornada 3 6 sept 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Cómo ver Everton vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de DAZN. Las opciones de transmisión en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Everton recibe al Manchester United en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un duelo de Premier League que llega cargado de contexto para ambos clubes en los primeros compases de la temporada.

David Moyes afronta el partido después de un cierre de mercado agridulce. La operación para fichar al delantero Folarin Balogun se cayó en el último momento, y la marcha de Iliman Ndiaye al Manchester City dejó al técnico escocés con menos recursos de los que esperaba. A pesar de ello, el Everton llega con confianza tras vencer al Crystal Palace 2-0 en su último partido de liga y ocupa la octava posición en la tabla.

El Manchester United llega a Merseyside bajo las órdenes de Michael Carrick con su propia lista de problemas. La lista de bajas es considerable, aunque la goleada 5-2 al Ipswich Town en la jornada anterior demostró el potencial ofensivo del equipo cuando funciona bien.

Carrick ha respaldado públicamente a Patrick Dorgu para cubrir el lateral izquierdo tras el cierre del mercado, describiéndolo como un fichaje encubierto dentro de la plantilla. Al mismo tiempo, el club trabaja para blindar a Bruno Fernandes, cuyo futuro ha generado interés desde Arabia Saudí y Turquía, aunque los Red Devils planean activar una extensión de contrato para asegurar a su capitán.

Bryan Mbeumo y Marcus Rashford apuntan a ser titulares en ataque, con Mbeumo mostrando públicamente su satisfacción por el regreso de Rashford al grupo. La pareja podría ser determinante en el juego ofensivo visitante en Liverpool.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

David Moyes dispone de un once proyectado con Jordan Pickford bajo palos, una defensa formada por Jake O'Brien, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko y Jarrad Branthwaite, y un centro del campo con Harrison Armstrong, Merlin Roehl, James Garner y Kiernan Dewsbury-Hall. Tyrique George y Thierno Barry completan el equipo. Christian Noergaard es la única baja por lesión confirmada en el Everton, y no hay sanciones.

Michael Carrick llega a Liverpool con una lista de bajas notable: Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton y Manuel Ugarte están todos descartados por lesión. El once proyectado sitúa a Senne Lammens en portería, con Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez y Luke Shaw en defensa, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans y Bruno Fernandes en el centro del campo, y Bryan Mbeumo, Marcus Rashford y Matheus Cunha en ataque. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

El Everton llega con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, encajando solo dos goles en ese tramo. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Bournemouth en la Premier League, mientras que el partido anterior en la liga supuso una victoria 2-0 sobre el Crystal Palace. Una goleada 4-0 al Preston en la Carabao Cup también figura en ese periodo, con un total de nueve goles marcados en los cinco encuentros.

El Manchester United presenta un balance más irregular: dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue la contundente victoria 5-2 ante el Ipswich Town en la Premier League, aunque esa actuación llegó tras una derrota 2-0 ante el Hull City en liga. Los de Carrick marcaron diez goles en esos cinco partidos pero encajaron nueve, lo que refleja una solidez defensiva que aún no convence.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Manchester United se impuso 0-1 en el Hill Dickinson Stadium en un partido de Premier League. En el duelo de la misma temporada, el Everton ganó 0-1 en Old Trafford en noviembre de 2025. Considerando los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, cada equipo ha ganado dos veces con un empate, y los partidos han generado un total de 11 goles. El resultado más abultado del periodo fue la victoria 4-0 del United en Old Trafford en diciembre de 2024.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Everton ocupa la octava posición mientras que el Manchester United se sitúa undécimo.