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Premier League
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Hill Dickinson Stadium
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Cómo ver Everton vs Manchester United: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Everton vs Manchester United
Everton
Manchester United
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Everton y Manchester United, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 3
Hill Dickinson Stadium
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Cómo ver Everton vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de DAZN. Las opciones de transmisión en vivo se detallan a continuación.

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El Everton recibe al Manchester United en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un duelo de Premier League que llega cargado de contexto para ambos clubes en los primeros compases de la temporada.

David Moyes afronta el partido después de un cierre de mercado agridulce. La operación para fichar al delantero Folarin Balogun se cayó en el último momento, y la marcha de Iliman Ndiaye al Manchester City dejó al técnico escocés con menos recursos de los que esperaba. A pesar de ello, el Everton llega con confianza tras vencer al Crystal Palace 2-0 en su último partido de liga y ocupa la octava posición en la tabla.

El Manchester United llega a Merseyside bajo las órdenes de Michael Carrick con su propia lista de problemas. La lista de bajas es considerable, aunque la goleada 5-2 al Ipswich Town en la jornada anterior demostró el potencial ofensivo del equipo cuando funciona bien.

Carrick ha respaldado públicamente a Patrick Dorgu para cubrir el lateral izquierdo tras el cierre del mercado, describiéndolo como un fichaje encubierto dentro de la plantilla. Al mismo tiempo, el club trabaja para blindar a Bruno Fernandes, cuyo futuro ha generado interés desde Arabia Saudí y Turquía, aunque los Red Devils planean activar una extensión de contrato para asegurar a su capitán.

Bryan Mbeumo y Marcus Rashford apuntan a ser titulares en ataque, con Mbeumo mostrando públicamente su satisfacción por el regreso de Rashford al grupo. La pareja podría ser determinante en el juego ofensivo visitante en Liverpool.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Everton contra Manchester United alineaciones probables

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Formación
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
1J. Pickford15J. O'Brien6J. Tarkowski16V. Mykolenko4J. Branthwaite45H. Armstrong34M. Roehl37J. Garner19T. George8K. Dewsbury-Hall11T. Barry1S. Lammens23L. Shaw6Lisandro Martínez2D. Dalot5H. Maguire8B. Fernandes19B. Mbeumo18Y. Tielemans9M. Rashford37K. Mainoo10M. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Everton

Once inicial

Manchester United

Manager

  • D. Moyes
  • M. Carrick

David Moyes dispone de un once proyectado con Jordan Pickford bajo palos, una defensa formada por Jake O'Brien, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko y Jarrad Branthwaite, y un centro del campo con Harrison Armstrong, Merlin Roehl, James Garner y Kiernan Dewsbury-Hall. Tyrique George y Thierno Barry completan el equipo. Christian Noergaard es la única baja por lesión confirmada en el Everton, y no hay sanciones.

Michael Carrick llega a Liverpool con una lista de bajas notable: Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton y Manuel Ugarte están todos descartados por lesión. El once proyectado sitúa a Senne Lammens en portería, con Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez y Luke Shaw en defensa, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans y Bruno Fernandes en el centro del campo, y Bryan Mbeumo, Marcus Rashford y Matheus Cunha en ataque. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

EVE

EVE - Formulario

NEW
W3-1
LIL
D1-1
CRY
W2-0
PNE
W0-4
BOU
D1-1
Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MUN

MUN - Formulario

PSG
D1-1
LEE
W1-1
MIL
L2-4
HUL
L2-0
IPS
W5-2
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Everton llega con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, encajando solo dos goles en ese tramo. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Bournemouth en la Premier League, mientras que el partido anterior en la liga supuso una victoria 2-0 sobre el Crystal Palace. Una goleada 4-0 al Preston en la Carabao Cup también figura en ese periodo, con un total de nueve goles marcados en los cinco encuentros.

El Manchester United presenta un balance más irregular: dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue la contundente victoria 5-2 ante el Ipswich Town en la Premier League, aunque esa actuación llegó tras una derrota 2-0 ante el Hull City en liga. Los de Carrick marcaron diez goles en esos cinco partidos pero encajaron nueve, lo que refleja una solidez defensiva que aún no convence.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

EvertonEmpateManchester United
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Everton badge
Everton
EVE
1
F
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Everton badge
Everton
EVE
2
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Everton badge
Everton
EVE
0
F
5Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Manchester United se impuso 0-1 en el Hill Dickinson Stadium en un partido de Premier League. En el duelo de la misma temporada, el Everton ganó 0-1 en Old Trafford en noviembre de 2025. Considerando los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, cada equipo ha ganado dos veces con un empate, y los partidos han generado un total de 11 goles. El resultado más abultado del periodo fue la victoria 4-0 del United en Old Trafford en diciembre de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
2
HullHullHUL
321030+37
D
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
8
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
9
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
10
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
W
11
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
W
L
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
W
L
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
W
L
L
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
D
D
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
L
L
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
D
L
L
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
L
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Everton ocupa la octava posición mientras que el Manchester United se sitúa undécimo.

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