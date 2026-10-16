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Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Cómo ver Everton vs Chelsea en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás el enlace para acceder al servicio.

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El Everton recibe al Chelsea en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un duelo de Premier League que enfrenta a dos clubes separados por apenas un puesto en la tabla.

David Moyes busca que su Everton sume puntos en casa, apoyado en la solidez de un equipo que no ha perdido en sus últimas tres jornadas de liga. Los Toffees llegan con energía tras un empate ante Hull City y una victoria sobre Ipswich que reflejó su capacidad para competir en los momentos decisivos.

El Chelsea de Xabi Alonso llega a Merseyside con el viento a favor tras una goleada por 5-1 ante el Bournemouth, resultado que mostró la potencia ofensiva de un equipo que está encontrando su mejor versión. Joao Pedro y Morgan Rogers son los nombres propios de un ataque que empieza a ilusionar a la afición londinense.

Sin embargo, los Blues no llegan sin preocupaciones. Reece James, capitán del equipo, ha pasado por el quirófano tras sufrir un problema de rodilla en los entrenamientos, y se suma a la baja de Jamie Gittens en la lista de ausencias de Alonso.

Moisés Caicedo regresó al once titular ante el Bournemouth y prometió públicamente convertirse en un referente dentro del vestuario, con más liderazgo y presencia vocal. Su recuperación llega en el momento oportuno para un Chelsea que necesita músculo en el centro del campo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, las noticias de equipo y el historial reciente entre ambos conjuntos.

Noticias del equipo y escuadras

David Moyes no reporta bajas ni sanciones en su plantilla para este encuentro. El técnico escocés cuenta con Jordan Pickford bajo palos y una alineación probable que incluye a Michael Keane, Jarrad Branthwaite y James Tarkowski en defensa, con Jack Grealish y Brennan Johnson como referencias en ataque junto a Thierno Barry.

Xabi Alonso no podrá contar con Reece James, que ha pasado por el quirófano tras sufrir un nuevo problema de rodilla, ni con Jamie Gittens. El once probable de los Blues sitúa a Damián Martínez en portería, con Levi Colwill, Maxence Lacroix y Josh Acheampong en la línea defensiva, y una medular formada por Jordan Henderson y Moisés Caicedo. Cole Palmer, Morgan Rogers, Pedro Neto y Joao Pedro completan un ataque con mucho talento, con Pep Chavarria también en el equipo.

Forma

El Everton llega al partido con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Hull City en la Premier League, y antes de eso venció al Ipswich por 1-0. En total, los de Moyes han marcado seis goles y encajado cuatro en ese tramo, con una racha de tres partidos sin perder en liga que les da confianza.

El Chelsea acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue la contundente victoria por 5-1 ante el Bournemouth en la Premier League, que contrasta con la derrota 3-0 ante el Brentford semanas antes. Los Blues han anotado quince goles en ese periodo, aunque también han encajado nueve, lo que refleja una cara ofensiva brillante con cierta fragilidad atrás.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 en el Hill Dickinson Stadium, con victoria del Everton por 3-0 en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Chelsea domina con tres victorias frente a una del Everton y un empate, con un marcador agregado que incluye una goleada memorable de los Blues por 6-0 en abril de 2024.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Everton ocupa la quinta posición y el Chelsea la sexta, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que se disputan el mismo espacio en la parte alta de la tabla.