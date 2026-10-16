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Premier League
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Cómo ver Everton vs Chelsea: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Everton vs Chelsea
Everton
Chelsea
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Everton y Chelsea, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 7
Hill Dickinson Stadium
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Cómo ver Everton vs Chelsea en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás el enlace para acceder al servicio.

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El Everton recibe al Chelsea en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un duelo de Premier League que enfrenta a dos clubes separados por apenas un puesto en la tabla.

David Moyes busca que su Everton sume puntos en casa, apoyado en la solidez de un equipo que no ha perdido en sus últimas tres jornadas de liga. Los Toffees llegan con energía tras un empate ante Hull City y una victoria sobre Ipswich que reflejó su capacidad para competir en los momentos decisivos.

El Chelsea de Xabi Alonso llega a Merseyside con el viento a favor tras una goleada por 5-1 ante el Bournemouth, resultado que mostró la potencia ofensiva de un equipo que está encontrando su mejor versión. Joao Pedro y Morgan Rogers son los nombres propios de un ataque que empieza a ilusionar a la afición londinense.

Sin embargo, los Blues no llegan sin preocupaciones. Reece James, capitán del equipo, ha pasado por el quirófano tras sufrir un problema de rodilla en los entrenamientos, y se suma a la baja de Jamie Gittens en la lista de ausencias de Alonso.

Moisés Caicedo regresó al once titular ante el Bournemouth y prometió públicamente convertirse en un referente dentro del vestuario, con más liderazgo y presencia vocal. Su recuperación llega en el momento oportuno para un Chelsea que necesita músculo en el centro del campo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, las noticias de equipo y el historial reciente entre ambos conjuntos.

Noticias del equipo y escuadras

Everton contra Chelsea alineaciones probables

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
page.match.formation.title
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
J. PickfordJ. PickfordM. KeaneM. KeaneA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiJ. GarnerJ. GarnerJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryDamián MartínezDamián MartínezL. ColwillL. ColwillM. LacroixM. LacroixJ. AcheampongJ. AcheampongJ. HendersonJ. HendersonMoisés CaicedoMoisés CaicedoM. RogersM. RogersC. PalmerC. PalmerP. ChavarriaP. ChavarriaP. NetoP. NetoJ. PedroJ. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Everton

Once inicial

Chelsea

Manager

  • D. Moyes
  • X. Alonso

David Moyes no reporta bajas ni sanciones en su plantilla para este encuentro. El técnico escocés cuenta con Jordan Pickford bajo palos y una alineación probable que incluye a Michael Keane, Jarrad Branthwaite y James Tarkowski en defensa, con Jack Grealish y Brennan Johnson como referencias en ataque junto a Thierno Barry.

Xabi Alonso no podrá contar con Reece James, que ha pasado por el quirófano tras sufrir un nuevo problema de rodilla, ni con Jamie Gittens. El once probable de los Blues sitúa a Damián Martínez en portería, con Levi Colwill, Maxence Lacroix y Josh Acheampong en la línea defensiva, y una medular formada por Jordan Henderson y Moisés Caicedo. Cole Palmer, Morgan Rogers, Pedro Neto y Joao Pedro completan un ataque con mucho talento, con Pep Chavarria también en el equipo.

Forma

EVE

EVE - Formulario

MUN
D2-2
TOT
D0-0
WOL
W1-0
IPS
W1-0
HUL
D2-2
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CHE

CHE - Formulario

ARS
L2-1
LEE
W6-3
HUL
D2-2
BRE
L3-0
BOU
W5-1
Gol marcado (encajado)
14/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Everton llega al partido con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Hull City en la Premier League, y antes de eso venció al Ipswich por 1-0. En total, los de Moyes han marcado seis goles y encajado cuatro en ese tramo, con una racha de tres partidos sin perder en liga que les da confianza.

El Chelsea acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue la contundente victoria por 5-1 ante el Bournemouth en la Premier League, que contrasta con la derrota 3-0 ante el Brentford semanas antes. Los Blues han anotado quince goles en ese periodo, aunque también han encajado nueve, lo que refleja una cara ofensiva brillante con cierta fragilidad atrás.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

EvertonEmpateChelsea
1
1
3
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
6
Everton badge
Everton
EVE
0
F
3Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron0/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 en el Hill Dickinson Stadium, con victoria del Everton por 3-0 en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Chelsea domina con tres victorias frente a una del Everton y un empate, con un marcador agregado que incluye una goleada memorable de los Blues por 6-0 en abril de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
W
L
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
W
W
W
D
L
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
D
W
D
D
D
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
D
W
D
D
D
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
W
L
D
L
W
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
L
D
W
D
D
8
HullHullHUL
623186+29
D
L
D
D
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
L
W
D
W
D
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
W
L
W
L
L
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
L
W
L
D
W
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
W
D
L
W
L
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
L
D
W
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
W
W
L
L
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
L
L
W
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
D
W
L
D
L
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
L
L
L
D
W
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
L
L
D
D
D
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
D
L
D
D
L
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Everton ocupa la quinta posición y el Chelsea la sexta, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que se disputan el mismo espacio en la parte alta de la tabla.

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