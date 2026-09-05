Cómo ver Espanyol vs Sevilla en directo: Detalles del partido, streaming, noticias y más

El RCDE Stadium de Barcelona acoge este domingo el duelo entre Espanyol y Sevilla correspondiente a la Primera División. Ambos conjuntos llegan con necesidades distintas y con la intención de sumar tres puntos que les permitan asentarse en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 4 6 sept 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Cómo ver Espanyol vs Sevilla en línea

El partido entre Espanyol y Sevilla se puede seguir en directo a través de Movistar+.

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Acerca del encuentro

El Espanyol de Manolo González afronta el partido en un momento delicado. Los blanquiazules han perdido sus dos últimos compromisos ligueros y necesitan una victoria en casa para recuperar sensaciones ante su afición.

El Sevilla de Luis García Plaza llega con algo más de confianza tras arrancar la temporada con dos victorias seguidas en la liga. El conjunto andaluz cayó ante el Atlético de Madrid en la jornada más reciente, pero el comienzo de curso ha dejado señales positivas en el juego del equipo.

Los sevillistas han apostado por renovar su plantilla este verano. Incorporaciones como Jon Guridi, Robbie Ure y Lucas Stassin buscan aportar frescura y gol a un equipo que perdió piezas importantes de la pasada campaña.

En cuanto a las bajas, ambos técnicos tendrán que gestionar algunas ausencias en sus respectivas convocatorias, lo que puede condicionar los planes iniciales de cara al partido.

Noticias del equipo y escuadras

Manolo González no podrá contar con Kike García ni con Javier Puado, ambos en la enfermería. El técnico del Espanyol apunta a un once con Marko Dmitrovic bajo palos, una defensa formada por Roger Hinojo, Unai Núñez, Omar El Hilali y Leandro Cabrera, y un centro del campo con Alex Calatrava, Javi Hernández y Tyrhys Dolan. Urko González de Zárate, Edu Expósito y Roberto Fernández completarían el once inicial previsto.

En el bando visitante, Luis García Plaza tampoco tiene el plantel al completo. Rubén Vargas y Marcao son bajas confirmadas por lesión. El técnico sevillista alinearía a Odysseas Vlachodimos en portería, con una defensa de Andrés Castrín, Kike Salas, Juan Iglesias y Gabriel Suazo. Jon Guridi, Lucien Agoume e Isaac Romero formarían el centro del campo, mientras que Chidera Ejuke, Miguel Ángel Sierra y Robbie Ure actuarían en ataque. Se irán actualizando las novedades conforme se acerque el partido.

Forma

El Espanyol llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su triunfo más reciente fue un contundente 3-0 ante el Levante el 16 de agosto, aunque desde entonces ha encadenado dos derrotas consecutivas en liga: primero ante el Real Madrid (1-2) y luego ante la Real Sociedad (2-1) el pasado 29 de agosto. En el conjunto de los cinco partidos, los blanquiazules han marcado diez goles y han encajado nueve.

El Sevilla presenta tres victorias y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. Los andaluces ganaron en casa del Athletic Club por 1-3 el 22 de agosto y se impusieron al Rayo Vallecano (2-1) el 15 de agosto, aunque cayeron ante el Atlético de Madrid (1-3) en la jornada más reciente. En pretemporada, el equipo de Luis García Plaza venció al FC Utrecht (0-1) pero perdió ante el Bayer Leverkusen (2-1). En total, el Sevilla ha anotado ocho goles y ha recibido nueve en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 9 de mayo de 2026 en la Primera División, con victoria del Sevilla por 2-1 como local. Antes de ese resultado, fue el Espanyol quien se impuso en el RCDE Stadium en noviembre de 2025, también por 2-1. Revisando los últimos cinco duelos directos, el balance es equilibrado: cada equipo ha ganado en dos ocasiones y hay un empate, con el encuentro de enero de 2025 terminando 1-1 en Sevilla.

Clasificación

En la tabla actual de Primera División, el Espanyol ocupa la decimosegunda posición, mientras que el Sevilla se sitúa en el séptimo puesto.