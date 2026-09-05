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Primera División
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Cómo ver Espanyol vs Sevilla en directo: Detalles del partido, streaming, noticias y más

Espanyol vs Sevilla
Espanyol
Sevilla
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Espanyol y Sevilla. Consulta opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El RCDE Stadium de Barcelona acoge este domingo el duelo entre Espanyol y Sevilla correspondiente a la Primera División. Ambos conjuntos llegan con necesidades distintas y con la intención de sumar tres puntos que les permitan asentarse en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 4
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Cómo ver Espanyol vs Sevilla en línea

El partido entre Espanyol y Sevilla se puede seguir en directo a través de Movistar+.

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Acerca del encuentro

El Espanyol de Manolo González afronta el partido en un momento delicado. Los blanquiazules han perdido sus dos últimos compromisos ligueros y necesitan una victoria en casa para recuperar sensaciones ante su afición.

El Sevilla de Luis García Plaza llega con algo más de confianza tras arrancar la temporada con dos victorias seguidas en la liga. El conjunto andaluz cayó ante el Atlético de Madrid en la jornada más reciente, pero el comienzo de curso ha dejado señales positivas en el juego del equipo.

Los sevillistas han apostado por renovar su plantilla este verano. Incorporaciones como Jon Guridi, Robbie Ure y Lucas Stassin buscan aportar frescura y gol a un equipo que perdió piezas importantes de la pasada campaña.

En cuanto a las bajas, ambos técnicos tendrán que gestionar algunas ausencias en sus respectivas convocatorias, lo que puede condicionar los planes iniciales de cara al partido.

Noticias del equipo y escuadras

Espanyol contra Sevilla alineaciones probables

4-2-3-1
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Formación
Sevilla crest
Sevilla
SEV
4-2-3-1
13M. Dmitrovic21R. Hinojo14U. Nunez23O. El Hilali6L. Cabrera22A. Calatrava28J. Hernandez24T. Dolan4U. Gonzalez de Zarate8E. Exposito9R. Fernandez1O. Vlachodimos5A. Castrin4K. Salas2J. Iglesias17G. Suazo16I. Romero18J. Guridi6L. Agoume21C. Ejuke30M. Sierra9R. Ure
Sevilla crest
Sevilla
SEV
4-2-3-1
Espanyol

Once inicial

Sevilla

Manager

  • M. Gonzalez
  • Luis García Plaza

Manolo González no podrá contar con Kike García ni con Javier Puado, ambos en la enfermería. El técnico del Espanyol apunta a un once con Marko Dmitrovic bajo palos, una defensa formada por Roger Hinojo, Unai Núñez, Omar El Hilali y Leandro Cabrera, y un centro del campo con Alex Calatrava, Javi Hernández y Tyrhys Dolan. Urko González de Zárate, Edu Expósito y Roberto Fernández completarían el once inicial previsto.

En el bando visitante, Luis García Plaza tampoco tiene el plantel al completo. Rubén Vargas y Marcao son bajas confirmadas por lesión. El técnico sevillista alinearía a Odysseas Vlachodimos en portería, con una defensa de Andrés Castrín, Kike Salas, Juan Iglesias y Gabriel Suazo. Jon Guridi, Lucien Agoume e Isaac Romero formarían el centro del campo, mientras que Chidera Ejuke, Miguel Ángel Sierra y Robbie Ure actuarían en ataque. Se irán actualizando las novedades conforme se acerque el partido.

Forma

ESP

ESP - Formulario

MID
D3-3
COV
L3-1
LEV
W3-0
RMA
L1-2
RSO
L2-1
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SEV

SEV - Formulario

UTR
W0-1
B04
L2-1
RAY
W2-1
ATH
W1-3
ATM
L1-3
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Espanyol llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su triunfo más reciente fue un contundente 3-0 ante el Levante el 16 de agosto, aunque desde entonces ha encadenado dos derrotas consecutivas en liga: primero ante el Real Madrid (1-2) y luego ante la Real Sociedad (2-1) el pasado 29 de agosto. En el conjunto de los cinco partidos, los blanquiazules han marcado diez goles y han encajado nueve.

El Sevilla presenta tres victorias y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. Los andaluces ganaron en casa del Athletic Club por 1-3 el 22 de agosto y se impusieron al Rayo Vallecano (2-1) el 15 de agosto, aunque cayeron ante el Atlético de Madrid (1-3) en la jornada más reciente. En pretemporada, el equipo de Luis García Plaza venció al FC Utrecht (0-1) pero perdió ante el Bayer Leverkusen (2-1). En total, el Sevilla ha anotado ocho goles y ha recibido nueve en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

EspanyolEmpateSevilla
1
1
3
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
3
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
F
6Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 9 de mayo de 2026 en la Primera División, con victoria del Sevilla por 2-1 como local. Antes de ese resultado, fue el Espanyol quien se impuso en el RCDE Stadium en noviembre de 2025, también por 2-1. Revisando los últimos cinco duelos directos, el balance es equilibrado: cada equipo ha ganado en dos ocasiones y hay un empate, con el encuentro de enero de 2025 terminando 1-1 en Sevilla.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
4
AlavésAlavésALA
321051+47
W
D
W
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
W
W
D
6
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
7
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
8
SevillaSevillaSEV
320165+16
L
W
W
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
W
D
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
41217705
D
W
L
D
11
LevanteLevanteLEV
31115504
W
D
L
12
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
D
W
L
L
13
EspanyolEspanyolESP
310254+13
L
L
W
14
GetafeGetafeGET
310214-33
L
W
L
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
L
D
D
16
Celta VigoCelta VigoCEL
402214-32
D
L
L
D
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4022610-42
D
L
D
L
18
ValenciaValenciaVAL
301214-31
L
L
D
19
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
20
MálagaMálagaMAL
301217-61
L
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla actual de Primera División, el Espanyol ocupa la decimosegunda posición, mientras que el Sevilla se sitúa en el séptimo puesto.

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