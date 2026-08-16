Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Primera División - Jornada 1 16 ago 2026 - 13:00 RCDE Stadium

Cómo ver Espanyol vs Levante en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Espanyol vs Levante se puede ver en directo a través de Movistar+, que tiene los derechos de emisión del partido. A continuación tienes los detalles para seguir el encuentro en televisión o en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

El RCDE Stadium acoge este encuentro de Primera División entre Espanyol y Levante, dos equipos que arrancan la temporada buscando consolidarse en la élite del fútbol español.

El conjunto blanquiazul llega al partido de la mano de Manolo González, quien ha trabajado durante la pretemporada para dar forma a un equipo con identidad propia. Los resultados en los amistosos han sido irregulares, pero el técnico tiene claro el modelo de juego que quiere implantar.

El Levante, dirigido por Luis Castro, ha completado una preparación estival con luces y sombras. El conjunto valenciano tiene margen de mejora, aunque ha mostrado destellos de buen fútbol en algunos tramos de los partidos de preparación.

Ambos equipos se conocen bien. Se han enfrentado recientemente tanto en Primera División como en Segunda, con resultados ajustados que reflejan la paridad histórica entre ellos.

Con los dos conjuntos situados en la zona media de la tabla, este partido tiene peso específico en términos de posicionamiento en la clasificación desde el inicio del campeonato.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Manolo González no podrá contar con Javier Puado ni con Kike García, ambos ausentes por lesión. El técnico dispone del resto de la plantilla y apunta a una alineación con Marko Dmitrovic bajo palos, una defensa formada por Unai Núñez, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman y Omar El Hilali, y un centro del campo con Javi Hernández, Tyrhys Dolan y Urko González de Zárate. En ataque, Alex Calatrava, Edu Expósito y Roberto Fernández completarían el once titular previsto.

Luis Castro tiene sus propias bajas para este desplazamiento. Víctor García, Carlos Álvarez y Alejandro Primo están en la enfermería, y Roger Brugué no podrá jugar por sanción. El técnico gallego alinearía a Mathew Ryan en portería, con Adrián De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sánchez y Nacho Pérez en defensa. Jon Olasagasti, Kareem Tunde y Etta Eyong ocuparían el centro del campo, mientras que Enzo Bardeli, Hugo Sotelo e Iván Romero formarían el ataque. Se irán conociendo más novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El Espanyol llega al partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, todos ellos amistosos de pretemporada. Su resultado más reciente fue una derrota ante el Coventry por 3-1, y antes de eso igualó a tres goles con el Middlesbrough. En total, el conjunto blanquiazul marcó 11 goles y encajó 9 en esos cinco partidos, con la goleada 4-0 ante el Pau como mejor actuación del periodo.

El Levante registra tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco amistosos. La derrota más reciente llegó ante el Villarreal por 1-0, mientras que el triunfo ante el Albacete por 2-1 fue el resultado anterior. El conjunto valenciano anotó 6 goles y recibió 5 a lo largo de esa serie de preparación, con una racha de dos victorias consecutivas antes del tropiezo frente al Villarreal.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 27 de abril de 2026 en el RCDE Stadium, con un empate a cero en Primera División. Antes de ese partido, el Levante y el Espanyol también igualaron a uno en el encuentro disputado en enero de 2026 en el estadio del conjunto valenciano. En los últimos cinco duelos, el Espanyol acumula dos victorias, tres empates y ninguna derrota, con un balance favorable de 8 goles a favor por 4 en contra.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Espanyol ocupa la octava posición, mientras que el Levante se sitúa en el décimo puesto.