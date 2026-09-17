Cómo ver Espanyol vs Elche: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Espanyol recibe a Elche en el RCDE Stadium en un partido de LaLiga que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en la tabla clasificatoria. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 18 sept 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Cómo sintonizar el Espanyol vs Elche

El Espanyol vs Elche se puede ver en directo en España a través de DAZN y Movistar+.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

Manolo González llega a este encuentro con la moral tocada tras la derrota 2-1 ante Rayo Vallecano el pasado lunes, un resultado que frenó el buen momento del equipo blanquiazul. Antes de ese tropiezo, el Espanyol había sumado una victoria convincente a domicilio en Osasuna y un empate ante el Sevilla.

Elche, por su parte, atraviesa una situación delicada. El equipo de Martín Anselmi ocupa el último puesto de la clasificación y llega a este partido después de caer 3-2 ante el Real Madrid en un partido que se le escapó en el tramo final. Los ilicitanos han encajado 13 goles en sus últimos cinco partidos ligueros.

La semana no ha sido sencilla para el conjunto franjiverde. La derrota ante el Real Madrid, en la que el equipo llegó a empatar tras ir perdiendo por dos goles, refleja tanto la fragilidad defensiva como la capacidad de reacción de un grupo que todavía busca su primera victoria en la liga.

Anselmi ha insistido en que la mejor forma de defender es tener el balón, una filosofía que pondrá a prueba ante un Espanyol que necesita recuperar sensaciones en casa después del tropiezo del lunes.

Noticias de los equipos y escuadras

Manolo González no podrá contar con Kike García, Javier Puado y Jofre Carreras por lesión, mientras que Omar El Hilali cumple sanción. El técnico espera alinear un once con Marko Dmitrovic bajo palos, una defensa formada por Roger Hinojo, Leandro Cabrera, Clemens Riedel y Vanja Drkusic, y un centro del campo con Edu Expósito, Tyrhys Dolan, Urko González de Zárate y Álex Calatrava, con Marcos Fernández y Roberto Fernández en ataque.

Martín Anselmi llega con la única baja confirmada de Yago Santiago por lesión y sin sanciones en el equipo visitante. El técnico argentino tiene previsto alinear a Matías Dituro en portería, con Federico Redondo, Buba Sangaré, Roy Revivo y Víctor Chust en defensa, y German Valera, Tete Morente, Gonzalo Villar, Marc Aguado y Martim Neto en el centro del campo, con Abiel Osorio en punta.

Forma

El Espanyol acumula en sus últimos cinco partidos de liga un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue la derrota 2-1 ante Rayo Vallecano, aunque antes había conseguido una victoria por 0-2 en el campo de Osasuna. En esos cinco encuentros, el equipo blanquiazul ha marcado siete goles y ha encajado siete.

Elche no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos ligueros, con un empate y cuatro derrotas. Su partido más reciente acabó con derrota 3-2 ante el Real Madrid, y anteriormente empataron 1-1 con el Athletic Club. Los de Anselmi han marcado cinco goles y han recibido 14 en ese tramo de la competición.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 1 de marzo de 2026 en el estadio de Elche, con un empate a dos goles en LaLiga. En los cinco últimos duelos disputados entre ambos, el Espanyol acumula dos victorias, Elche ninguna, y se han producido dos empates, con una victoria para los blanquiazules también en Segunda División. En total, esos cinco encuentros han generado doce goles.

Clasificación

En la clasificación actual de LaLiga, el Espanyol ocupa la octava posición, mientras que Elche se encuentra último, en el puesto 20.