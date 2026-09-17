Cómo ver Espanyol vs Elche: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

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Espanyol vs Elche
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GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Espanyol y Elche. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Espanyol recibe a Elche en el RCDE Stadium en un partido de LaLiga que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en la tabla clasificatoria. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 7
RCDE Stadium

Cómo sintonizar el Espanyol vs Elche

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Acerca del encuentro

Manolo González llega a este encuentro con la moral tocada tras la derrota 2-1 ante Rayo Vallecano el pasado lunes, un resultado que frenó el buen momento del equipo blanquiazul. Antes de ese tropiezo, el Espanyol había sumado una victoria convincente a domicilio en Osasuna y un empate ante el Sevilla.

Elche, por su parte, atraviesa una situación delicada. El equipo de Martín Anselmi ocupa el último puesto de la clasificación y llega a este partido después de caer 3-2 ante el Real Madrid en un partido que se le escapó en el tramo final. Los ilicitanos han encajado 13 goles en sus últimos cinco partidos ligueros.

La semana no ha sido sencilla para el conjunto franjiverde. La derrota ante el Real Madrid, en la que el equipo llegó a empatar tras ir perdiendo por dos goles, refleja tanto la fragilidad defensiva como la capacidad de reacción de un grupo que todavía busca su primera victoria en la liga.

Anselmi ha insistido en que la mejor forma de defender es tener el balón, una filosofía que pondrá a prueba ante un Espanyol que necesita recuperar sensaciones en casa después del tropiezo del lunes.

Noticias de los equipos y escuadras

Espanyol contra Elche alineaciones probables

4-4-2
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Formación
Elche crest
Elche
ELC
4-1-4-1
M. DmitrovicM. DmitrovicR. HinojoR. HinojoL. CabreraL. CabreraC. RiedelC. RiedelV. DrkusicV. DrkusicE. ExpositoE. ExpositoT. DolanT. DolanU. Gonzalez de ZarateU. Gonzalez de ZarateA. CalatravaA. CalatravaM. FernandezM. FernandezR. FernandezR. FernandezM. DituroM. DituroF. RedondoF. RedondoB. SangareB. Sangareteam-logoR. RevivoV. ChustV. ChustG. ValeraG. ValeraT. MorenteT. MorenteG. VillarG. VillarM. AguadoM. AguadoM. NetoM. NetoA. OsorioA. Osorio
Elche crest
Elche
ELC
4-4-2
Espanyol

Once inicial

Elche

Manager

  • M. Gonzalez
  • M. Anselmi

Manolo González no podrá contar con Kike García, Javier Puado y Jofre Carreras por lesión, mientras que Omar El Hilali cumple sanción. El técnico espera alinear un once con Marko Dmitrovic bajo palos, una defensa formada por Roger Hinojo, Leandro Cabrera, Clemens Riedel y Vanja Drkusic, y un centro del campo con Edu Expósito, Tyrhys Dolan, Urko González de Zárate y Álex Calatrava, con Marcos Fernández y Roberto Fernández en ataque.

Martín Anselmi llega con la única baja confirmada de Yago Santiago por lesión y sin sanciones en el equipo visitante. El técnico argentino tiene previsto alinear a Matías Dituro en portería, con Federico Redondo, Buba Sangaré, Roy Revivo y Víctor Chust en defensa, y German Valera, Tete Morente, Gonzalo Villar, Marc Aguado y Martim Neto en el centro del campo, con Abiel Osorio en punta.

Forma

ESP

ESP - Formulario

RMA
L1-2
RSO
L2-1
SEV
D1-1
OSA
W0-2
RAY
L2-1
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ELC

ELC - Formulario

BAR
L0-5
SAN
L3-2
RSO
L2-3
ATH
D1-1
RMA
L2-3
Gol marcado (encajado)
7/15
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Espanyol acumula en sus últimos cinco partidos de liga un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue la derrota 2-1 ante Rayo Vallecano, aunque antes había conseguido una victoria por 0-2 en el campo de Osasuna. En esos cinco encuentros, el equipo blanquiazul ha marcado siete goles y ha encajado siete.

Elche no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos ligueros, con un empate y cuatro derrotas. Su partido más reciente acabó con derrota 3-2 ante el Real Madrid, y anteriormente empataron 1-1 con el Athletic Club. Los de Anselmi han marcado cinco goles y han recibido 14 en ese tramo de la competición.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

EspanyolEmpateElche
3
2
0
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Elche badge
Elche
ELC
0
F
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
F
Segunda Division
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Elche badge
Elche
ELC
0
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
F
8Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 1 de marzo de 2026 en el estadio de Elche, con un empate a dos goles en LaLiga. En los cinco últimos duelos disputados entre ambos, el Espanyol acumula dos victorias, Elche ninguna, y se han producido dos empates, con una victoria para los blanquiazules también en Segunda División. En total, esos cinco encuentros han generado doce goles.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
6600286+2218
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
650186+215
W
W
W
L
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
5
SevillaSevillaSEV
641196+313
W
W
D
L
W
6
AlavésAlavésALA
6312116+510
L
L
W
W
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
EspanyolEspanyolESP
621397+27
L
W
D
L
L
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131116-57
L
W
L
W
L
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
W
L
W
L
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
6213512-77
L
L
L
W
W
14
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
15
GetafeGetafeGET
612337-45
L
D
D
L
W
16
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
17
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
18
MálagaMálagaMAL
503228-63
D
D
L
D
L
19
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
L
L
L
D
D
20
ElcheElcheELC
6024816-82
L
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de LaLiga, el Espanyol ocupa la octava posición, mientras que Elche se encuentra último, en el puesto 20.

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