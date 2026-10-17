¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoEspanyol
RCDE Stadium
team-logoAtlético Madrid
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Espanyol vs Atlético Madrid: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Espanyol vs Atlético Madrid
Espanyol
Atlético Madrid
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Espanyol y Atlético Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Primera División - Jornada 9
RCDE Stadium
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Espanyol vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Espanyol vs Atlético Madrid se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, que cuentan con los derechos de emisión del partido en España. Consulta las opciones disponibles a continuación para no perderte ni un minuto del encuentro.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

El Atlético Madrid visita el RCDE Stadium para medirse al Espanyol en un partido de Primera División. Los de Diego Simeone llegan en un momento de máxima confianza, con la mirada puesta en consolidar su posición en los puestos de cabeza de la tabla.

El Espanyol atraviesa un tramo irregular en la liga. El equipo de Manolo González no ha encontrado continuidad en sus resultados recientes y necesita una victoria para alejarse de la zona de peligro en la clasificación.

El Atlético, en cambio, viene de una semana memorable. La victoria por 2-0 ante el Manchester United en la Liga de Campeones reforzó la idea de que este equipo tiene argumentos para competir en todos los frentes esta temporada.

Julián Álvarez ha sido uno de los nombres propios del arranque de temporada rojiblanco. El delantero argentino sigue ganando protagonismo en el esquema de Simeone, que ha destacado públicamente su progresión desde su llegada al club en verano.

Para el Espanyol, recibir al segundo clasificado de Primera División en casa es una oportunidad para demostrar que puede competir contra los grandes. El RCDE Stadium puede ser un escenario complicado para cualquier visitante.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Espanyol contra Atlético Madrid alineaciones probables

4-2-3-1
Espanyol crest
Espanyol
ESP
page.match.formation.title
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
A. FortunoA. FortunoO. El HilaliO. El HilaliQ. HartmanQ. HartmanC. RiedelC. RiedelL. CabreraL. CabreraB. ZaragozaB. ZaragozaE. ExpositoE. ExpositoT. DolanT. DolanP. LozanoP. LozanoJ. HernandezJ. HernandezR. FernandezR. FernandezJ. OblakJ. OblakC. RomeroC. RomeroM. LlorenteM. LlorenteÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoR. Le NormandR. Le NormandM. HjulmandM. HjulmandG. SimeoneG. SimeoneP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaJ. DavidJ. DavidK. LeeK. Lee
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-2-3-1
Espanyol

Once inicial

Atlético Madrid

Manager

  • M. Gonzalez
  • D. Simeone

El Espanyol llega al partido con varias bajas significativas. Kike García, Jofre Carreras, Andoni Gorosabel y Marko Dmitrovic están en la enfermería y no estarán disponibles para Manolo González, cuyo once probable incluye a Ángel Fortuño bajo palos y a Bryan Zaragoza y Tyrhys Dolan en banda. No hay suspendidos en el equipo local.

El Atlético Madrid, por su parte, no registra bajas por lesión ni sancionados de cara a este encuentro. Diego Simeone podría alinear a Jan Oblak en portería, con Cristian Romero y Robin Le Normand en el centro de la defensa, y Jonathan David como referencia ofensiva en un once que también incluye a Ademola Lookman y Giuliano Simeone en las posiciones de ataque.

Forma

ESP

ESP - Formulario

SEV
D1-1
OSA
W0-2
RAY
L2-1
ELC
L1-3
MAL
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ATM

ATM - Formulario

RSO
W0-3
OSA
W4-0
RMA
W2-1
ALA
W1-2
MUN
W2-0
Gol marcado (encajado)
13/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Espanyol suma un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Málaga el 9 de octubre, y antes de eso encajó una derrota por 3-1 frente al Elche. En total, el equipo de González ha marcado seis goles y encajado ocho en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente.

El Atlético Madrid llega en un estado de forma sobresaliente, con cuatro victorias consecutivas en sus últimas cinco salidas entre liga y Champions League. Los rojiblancos vencieron al Manchester United por 2-0 en Europa el 13 de octubre, y en liga han derrotado al Real Madrid por 2-1 y al Osasuna por 4-0 en las últimas semanas. En cinco partidos han marcado doce goles y solo han concedido dos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

EspanyolEmpateAtlético Madrid
1
3
1
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
3
F
8Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de febrero de 2026 en el Metropolitano, donde el Atlético Madrid se impuso al Espanyol por 4-2 en Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos, el balance es favorable al Atlético, aunque el Espanyol logró ganar por 2-1 en el RCDE Stadium en agosto de 2025. Los cinco partidos han generado un total de dieciséis goles, con encuentros que han combinado victorias locales, visitas triunfadoras y empates.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
8611188+1019
W
W
W
W
L
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
W
D
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
D
L
W
W
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
L
W
W
L
L
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
D
D
L
L
D
18
ElcheElcheELC
81341117-66
D
W
L
D
L
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
D
L
W
L
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Atlético Madrid ocupa la segunda posición, lo que le sitúa como uno de los principales candidatos al título esta temporada. El Espanyol, en cambio, se encuentra en la duodécima plaza, una posición que obliga al equipo local a sumar puntos para mantenerse alejado de la zona de descenso.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google