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Primera División - Jornada 9 17 oct 2026 - 08:00 RCDE Stadium

Cómo ver Espanyol vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Espanyol vs Atlético Madrid se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, que cuentan con los derechos de emisión del partido en España. Consulta las opciones disponibles a continuación para no perderte ni un minuto del encuentro.

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El Atlético Madrid visita el RCDE Stadium para medirse al Espanyol en un partido de Primera División. Los de Diego Simeone llegan en un momento de máxima confianza, con la mirada puesta en consolidar su posición en los puestos de cabeza de la tabla.

El Espanyol atraviesa un tramo irregular en la liga. El equipo de Manolo González no ha encontrado continuidad en sus resultados recientes y necesita una victoria para alejarse de la zona de peligro en la clasificación.

El Atlético, en cambio, viene de una semana memorable. La victoria por 2-0 ante el Manchester United en la Liga de Campeones reforzó la idea de que este equipo tiene argumentos para competir en todos los frentes esta temporada.

Julián Álvarez ha sido uno de los nombres propios del arranque de temporada rojiblanco. El delantero argentino sigue ganando protagonismo en el esquema de Simeone, que ha destacado públicamente su progresión desde su llegada al club en verano.

Para el Espanyol, recibir al segundo clasificado de Primera División en casa es una oportunidad para demostrar que puede competir contra los grandes. El RCDE Stadium puede ser un escenario complicado para cualquier visitante.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

El Espanyol llega al partido con varias bajas significativas. Kike García, Jofre Carreras, Andoni Gorosabel y Marko Dmitrovic están en la enfermería y no estarán disponibles para Manolo González, cuyo once probable incluye a Ángel Fortuño bajo palos y a Bryan Zaragoza y Tyrhys Dolan en banda. No hay suspendidos en el equipo local.

El Atlético Madrid, por su parte, no registra bajas por lesión ni sancionados de cara a este encuentro. Diego Simeone podría alinear a Jan Oblak en portería, con Cristian Romero y Robin Le Normand en el centro de la defensa, y Jonathan David como referencia ofensiva en un once que también incluye a Ademola Lookman y Giuliano Simeone en las posiciones de ataque.

Forma

El Espanyol suma un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Málaga el 9 de octubre, y antes de eso encajó una derrota por 3-1 frente al Elche. En total, el equipo de González ha marcado seis goles y encajado ocho en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente.

El Atlético Madrid llega en un estado de forma sobresaliente, con cuatro victorias consecutivas en sus últimas cinco salidas entre liga y Champions League. Los rojiblancos vencieron al Manchester United por 2-0 en Europa el 13 de octubre, y en liga han derrotado al Real Madrid por 2-1 y al Osasuna por 4-0 en las últimas semanas. En cinco partidos han marcado doce goles y solo han concedido dos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de febrero de 2026 en el Metropolitano, donde el Atlético Madrid se impuso al Espanyol por 4-2 en Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos, el balance es favorable al Atlético, aunque el Espanyol logró ganar por 2-1 en el RCDE Stadium en agosto de 2025. Los cinco partidos han generado un total de dieciséis goles, con encuentros que han combinado victorias locales, visitas triunfadoras y empates.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Atlético Madrid ocupa la segunda posición, lo que le sitúa como uno de los principales candidatos al título esta temporada. El Espanyol, en cambio, se encuentra en la duodécima plaza, una posición que obliga al equipo local a sumar puntos para mantenerse alejado de la zona de descenso.