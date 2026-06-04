Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver España vs Iraq en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El amistoso entre España e Iraq se podrá seguir en directo a través de varias plataformas en España. A continuación se detallan los canales de TV y opciones de live stream disponibles para ver el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

España recibe a Iraq en el Abanca-Riazor de La Coruña en un amistoso internacional que llega en un momento de máxima atención para La Roja, a días del arranque del Mundial 2026.

Luis de la Fuente prepara su equipo para la gran cita del verano con este partido como último escaparate antes de que España debute en el torneo. El combinado nacional llega con una plantilla repleta de talento joven, con Lamine Yamal como gran referente tras confirmarse que el extremo del Barcelona llevará el dorsal 19 en el Mundial.

Iraq, dirigido por Graham Arnold, afronta este choque como parte de su propia preparación. Los Leones de Mesopotamia regresan al Mundial por primera vez en casi cuatro décadas y se medirán en la fase de grupos a Francia, Noruega y Senegal. Un partido ante España supone un examen de máximo nivel antes de ese estreno histórico.

La selección española llega con buenas sensaciones tras vencer a Serbia por 3-0 en su último amistoso de marzo, aunque el empate sin goles ante Egipto en ese mismo parón generó algo de debate. Iraq, por su parte, se presentó en La Coruña tras golear a Andorra 1-0 en su más reciente partido amistoso a finales de mayo.

El Abanca-Riazor acogerá un partido con mucho en juego para ambas selecciones en términos de puesta a punto. Para España, es la última oportunidad de ajustar detalles; para Iraq, un test de enorme valor antes de su regreso a la élite mundial.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el horario de kick-off y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

España, bajo las órdenes de Luis de la Fuente, afronta este amistoso sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción en los datos disponibles. No se ha publicado un once titular provisional, por lo que la alineación definitiva se conocerá más cerca del pitido inicial.

Iraq, dirigido por Graham Arnold, tampoco presenta lesionados ni sancionados confirmados en la información facilitada. Al igual que ocurre con España, el once previsto no ha sido desvelado y se actualizará con los datos más recientes antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

España acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, con un balance de nueve goles a favor y dos en contra. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante Egipto el 31 de marzo, mientras que en el partido anterior había goleado a Serbia por 3-0. En la fase de clasificación para el Mundial, La Roja mostró su mejor versión con victorias ante Georgia (4-0) y Bulgaria (4-0).

Iraq presenta un registro de dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con un partido adicional ganado. Los de Arnold vencieron a Andorra por 1-0 el 29 de mayo y a Bolivia por 2-1 en abril, aunque en la FIFA Arab Cup de diciembre cayeron ante Jordania (1-0) y Argelia (2-0). En total, Iraq ha marcado cuatro goles y encajado cinco en ese tramo de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen encuentros previos entre España e Iraq en los últimos cinco antecedentes directos, por lo que no es posible ofrecer un historial reciente entre ambas selecciones.