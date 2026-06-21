Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver España vs Arabia Saudí en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre España y Arabia Saudí se puede seguir en directo a través de varias plataformas en España. A continuación se detallan los canales de televisión y opciones de retransmisión en streaming disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España y Arabia Saudí se miden en el Atlanta Stadium en un duelo del Grupo H del Mundial 2026 que puede condicionar el futuro de ambas selecciones en el torneo.

La Roja llega a este partido con la presión de una arrancada decepcionante. El empate sin goles ante Cabo Verde en el debut dejó a Luis de la Fuente con más preguntas que respuestas, aunque el combinado español sigue teniendo margen para clasificarse con comodidad si encuentra su mejor versión.

Uno de los focos de debate tras ese primer partido fue Rodri. El centrocampista del Manchester City fue señalado por ralentizar el juego, pero De la Fuente salió en su defensa con contundencia, calificándolo como el mejor jugador del mundo. El seleccionador no tiene intención de prescindir de él.

Lamine Yamal fue la nota positiva del debut. El joven del Barcelona regresó de una lesión de dos meses entrando desde el banquillo y aportó el desequilibrio que España necesitaba. Su presencia desde el inicio ante Arabia Saudí podría ser determinante.

Arabia Saudí, por su parte, comenzó con un empate ante Uruguay y llega a este partido con opciones reales de avanzar. Bajo las órdenes de Georgios Donis, los Halcones Verdes han demostrado que son capaces de competir contra rivales de mayor tradición.

En la tabla del Grupo H, Arabia Saudí aventaja a España en la clasificación provisional, lo que convierte este encuentro en una prueba de fuego para La Roja. Un tropiezo complicaría seriamente su camino hacia los octavos de final.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Luis de la Fuente dirige a España sin que los datos oficiales confirmen bajas por lesión o sanción de cara a este partido. El cuerpo técnico no ha facilitado una alineación probable, por lo que la composición del once titular se conocerá más cerca del pitido inicial.

En el bando de Arabia Saudí, Georgios Donis tampoco ha dado a conocer su once ni ha informado de ausencias confirmadas. Se irá actualizando la información sobre ambos equipos a medida que se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 25 Víctor Muñoz Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

España acumula dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos. La Roja no ha perdido en ese tramo, aunque la falta de goles es un dato a tener en cuenta: el partido más reciente fue el empate sin goles ante Cabo Verde en el Mundial el 15 de junio. Antes de eso, España venció a Perú por 3-1 en un amistoso y empató 1-1 con Irak. En total, el equipo de De la Fuente ha marcado cinco goles y encajado uno en esos cinco encuentros.

Arabia Saudí presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Halcones Verdes arrancaron el Mundial con un empate 1-1 ante Uruguay el 15 de junio. Su resultado más positivo en este periodo fue la victoria por 3-0 ante Puerto Rico en un amistoso. Arabia Saudí ha marcado seis goles y encajado seis en esos cinco compromisos, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero también con cierta fragilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones data del 7 de septiembre de 2012, cuando España se impuso 5-0 en un amistoso. Antes de ese resultado, España también venció a Arabia Saudí por 3-2 en otro amistoso disputado el 29 de mayo de 2010. El único precedente en competición oficial es el Mundial de 2006, donde Arabia Saudí cayó 0-1 ante España. En los tres partidos registrados, España no ha perdido ninguno y ha marcado nueve goles por dos encajados.

Clasificación

En el Grupo H de la Copa del Mundo, Arabia Saudí ocupa la segunda posición, mientras que España se encuentra en el tercer puesto de la tabla.