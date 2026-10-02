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Segunda Division
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Cómo ver Eldense vs Real Oviedo: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Eldense vs Real Oviedo
Eldense
Real Oviedo
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Eldense y Real Oviedo, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 8
Estadio Pepico Amat
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Cómo ver Eldense vs Real Oviedo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Eldense vs Real Oviedo se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que ofrecen cobertura de la Segunda División esta temporada.

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El Estadio Pepico Amat de Elda acoge este choque de Segunda División entre Eldense y Real Oviedo, dos equipos que llegan con realidades muy distintas en la tabla.

El conjunto local, dirigido por Javier Calleja, atraviesa un momento delicado. Tres derrotas en sus últimos cuatro partidos han dejado al Eldense en zona de descenso, con la presión que eso conlleva ante su afición.

El Real Oviedo, por su parte, llega con el impulso de una victoria convincente ante el Gijón en su último desplazamiento. Julián Calero ha construido un equipo que suma con regularidad fuera de casa.

Los asturianos ocupan la parte media-alta de la clasificación y ven este partido como una oportunidad para seguir escalando posiciones en una Segunda División muy igualada.

El historial reciente entre ambos equipos añade incertidumbre al resultado: los últimos enfrentamientos han sido disputados y con pocos goles, lo que anticipa un partido de mucha tensión táctica.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y el estado de las plantillas.

Noticias del equipo y escuadras

Eldense contra Real Oviedo alineaciones probables

Manager

  • J. Calleja

En cuanto al Eldense, el técnico Javier Calleja no ha facilitado datos sobre bajas por lesión ni sanciones, y tampoco se ha confirmado un once probable de cara al partido. La información se actualizará conforme se acerque el momento del pitido inicial.

El Real Oviedo, bajo las órdenes de Julián Calero, se encuentra en la misma situación: sin novedades confirmadas sobre lesionados o suspendidos, y sin un once oficial anunciado. Cualquier novedad relevante se incorporará antes del inicio del encuentro.

Forma

ELD

ELD - Formulario

LEG
L1-0
MLL
D0-0
SPG
W0-1
EIB
L1-2
BUR
L1-0
Gol marcado (encajado)
2/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
OVI

OVI - Formulario

ALB
W0-1
BUR
D0-0
VLL
W0-3
SAB
L3-1
SPG
W2-0
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Eldense llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su única victoria en ese tramo llegó a domicilio ante el Gijón, mientras que las dos últimas jornadas han traído sendas derrotas ante Burgos y Eibar. El equipo de Calleja ha marcado tres goles y encajado cuatro en ese período, lo que refleja las dificultades tanto ofensivas como defensivas del conjunto ilicitano.

El Real Oviedo presenta un registro más sólido: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los asturianos vienen de superar al Gijón por 2-0 y antes firmaron una goleada de 3-0 ante el Real Valladolid. Han anotado siete goles y encajado cuatro, con una tendencia positiva que les da confianza para este desplazamiento.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

EldenseEmpateReal Oviedo
0
3
1
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
0
Eldense badge
Eldense
ELD
0
F
Segunda Division
Eldense badge
Eldense
ELD
1
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
1
F
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
1
Eldense badge
Eldense
ELD
1
F
Segunda Division
Eldense badge
Eldense
ELD
1
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
3
F
3Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron3/4

El encuentro más reciente entre ambos equipos se saldó con empate a cero en el estadio del Oviedo, en febrero de 2025. La serie histórica reciente entre estos dos clubes está marcada por la igualdad: de los cuatro partidos disputados en los últimos años, solo uno tuvo un vencedor claro, cuando el Oviedo se impuso 3-1 en Elda en octubre de 2023. Los otros tres encuentros terminaron en tablas, lo que convierte este tipo de duelos en encuentros cerrados y difíciles de resolver.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
7610142+1219
W
W
W
W
W
2
EibarEibarEIB
7601156+918
W
W
W
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
7502114+715
W
W
W
W
L
4
BurgosBurgosBUR
7421117+414
W
W
W
D
D
5
GironaGironaGIR
7412148+613
W
W
L
W
W
6
MallorcaMallorcaMLL
741283+513
L
W
W
D
W
7
SabadellSabadellSAB
733186+212
D
W
L
W
W
8
Real OviedoReal OviedoOVI
732274+311
W
L
W
D
W
9
TenerifeTenerifeTEN
732289-111
D
L
W
D
L
10
LeganésLeganésLEG
732267-111
L
W
L
D
W
11
Las PalmasLas PalmasLAS
73131011-110
L
L
W
D
L
12
GijonGijonSPG
731356-110
L
W
L
L
W
13
GranadaGranadaGRA
72231011-18
L
L
D
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
7223910-18
L
L
W
D
D
15
Celta FortunaCelta FortunaCEF
7223811-38
D
L
L
W
L
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
722369-38
W
D
L
W
D
17
FC AndorraFC AndorraAND
72051215-36
W
L
L
L
L
18
CórdobaCórdobaCOR
72051016-66
L
W
L
L
L
19
EldenseEldenseELD
712449-55
L
L
W
D
L
20
CádizCádizCAD
7043710-34
D
L
L
L
D
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
7115617-114
W
D
L
L
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
7016412-81
L
L
D
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Segunda División, el Eldense ocupa la decimonovena posición, en zona de descenso, mientras que el Real Oviedo se sitúa en el octavo puesto, en la zona media-alta de la tabla.

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