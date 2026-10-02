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Segunda Division - Jornada 8 2 oct 2026 - 14:30 Estadio Pepico Amat

Cómo ver Eldense vs Real Oviedo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Eldense vs Real Oviedo se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que ofrecen cobertura de la Segunda División esta temporada.

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El Estadio Pepico Amat de Elda acoge este choque de Segunda División entre Eldense y Real Oviedo, dos equipos que llegan con realidades muy distintas en la tabla.

El conjunto local, dirigido por Javier Calleja, atraviesa un momento delicado. Tres derrotas en sus últimos cuatro partidos han dejado al Eldense en zona de descenso, con la presión que eso conlleva ante su afición.

El Real Oviedo, por su parte, llega con el impulso de una victoria convincente ante el Gijón en su último desplazamiento. Julián Calero ha construido un equipo que suma con regularidad fuera de casa.

Los asturianos ocupan la parte media-alta de la clasificación y ven este partido como una oportunidad para seguir escalando posiciones en una Segunda División muy igualada.

El historial reciente entre ambos equipos añade incertidumbre al resultado: los últimos enfrentamientos han sido disputados y con pocos goles, lo que anticipa un partido de mucha tensión táctica.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y el estado de las plantillas.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al Eldense, el técnico Javier Calleja no ha facilitado datos sobre bajas por lesión ni sanciones, y tampoco se ha confirmado un once probable de cara al partido. La información se actualizará conforme se acerque el momento del pitido inicial.

El Real Oviedo, bajo las órdenes de Julián Calero, se encuentra en la misma situación: sin novedades confirmadas sobre lesionados o suspendidos, y sin un once oficial anunciado. Cualquier novedad relevante se incorporará antes del inicio del encuentro.

Forma

El Eldense llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su única victoria en ese tramo llegó a domicilio ante el Gijón, mientras que las dos últimas jornadas han traído sendas derrotas ante Burgos y Eibar. El equipo de Calleja ha marcado tres goles y encajado cuatro en ese período, lo que refleja las dificultades tanto ofensivas como defensivas del conjunto ilicitano.

El Real Oviedo presenta un registro más sólido: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los asturianos vienen de superar al Gijón por 2-0 y antes firmaron una goleada de 3-0 ante el Real Valladolid. Han anotado siete goles y encajado cuatro, con una tendencia positiva que les da confianza para este desplazamiento.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se saldó con empate a cero en el estadio del Oviedo, en febrero de 2025. La serie histórica reciente entre estos dos clubes está marcada por la igualdad: de los cuatro partidos disputados en los últimos años, solo uno tuvo un vencedor claro, cuando el Oviedo se impuso 3-1 en Elda en octubre de 2023. Los otros tres encuentros terminaron en tablas, lo que convierte este tipo de duelos en encuentros cerrados y difíciles de resolver.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Eldense ocupa la decimonovena posición, en zona de descenso, mientras que el Real Oviedo se sitúa en el octavo puesto, en la zona media-alta de la tabla.