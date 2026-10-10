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Segunda Division - Jornada 9 10 oct 2026 - 12:30 Estadio Pepico Amat

Cómo ver Eldense vs Córdoba en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Eldense vs Córdoba se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás los detalles para seguir el partido en live stream o por televisión.

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El Eldense recibe al Córdoba en el Estadio Pepico Amat en un duelo de Segunda División con implicaciones directas en la parte media-baja de la tabla. Javier Calleja dirige a los locales en un tramo de la temporada en el que cada punto adquiere peso real.

El conjunto ilicitano llega con sensaciones encontradas. La victoria ante el Real Oviedo, con un contundente 4-1, fue un golpe de autoridad, aunque los resultados anteriores muestran una irregularidad que Calleja tendrá que corregir si quiere alejar al equipo de la zona de peligro.

El Córdoba, con Ivan Ania en el banquillo, viene de ganar al Tenerife por 3-2 en su último desplazamiento. Los andaluces han mostrado capacidad para competir fuera de casa, aunque su consistencia a lo largo de los últimos cinco partidos no ha sido la que exige una plantilla con aspiraciones de ascenso.

Ambos equipos se conocen bien. Los antecedentes recientes entre ellos son escasos pero significativos, y ninguno llega a este partido con la tranquilidad que da una racha sólida.

Para conocer cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio, sigue leyendo.

Noticias del equipo y escuadras

El Eldense llega a este partido sin novedades confirmadas en cuanto a bajas por lesión o sanción. Javier Calleja no ha facilitado una alineación probable oficial, por lo que los detalles del once se actualizarán cuando haya información disponible más próxima al partido.

El Córdoba tampoco presenta bajas ni sanciones confirmadas por parte del club. Ivan Ania tampoco ha adelantado su once inicial. Se añadirán novedades sobre el estado del equipo visitante conforme se acerque el horario de inicio.

Forma

El Eldense acumula un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Segunda División. El resultado más reciente fue la goleada en casa ante el Real Oviedo, con un 4-1 que supone el marcador más abultado de su racha. En el lado negativo, los de Calleja perdieron ante Burgos y Eibar, concediendo tres goles en esos dos partidos. En total, el equipo ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese tramo.

El Córdoba presenta también dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue un triunfo ante el Tenerife por 3-2, aunque antes de eso cayeron ante el Real Valladolid por 3-1 y ante el Almería por 0-2. Los andaluces han anotado nueve goles en ese período pero han encajado nueve también, lo que refleja un equipo con punch ofensivo pero con fragilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los dos últimos enfrentamientos entre Eldense y Córdoba en Segunda División ofrecen un balance igualado. El duelo más reciente, disputado en el Pepico Amat en abril de 2025, terminó con empate a uno. Antes de eso, el Córdoba se impuso en su feudo por 2-0 en octubre de 2024. Con un triunfo para cada equipo y un empate en los dos partidos registrados, ninguno de los dos puede presumir de dominio claro en la serie reciente.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Córdoba llega a Elda en una posición ligeramente más cómoda que su rival. El Eldense ocupa el decimoséptimo puesto, una posición que lo mantiene demasiado cerca del descenso para permitirse distracciones, mientras que los visitantes se sitúan en decimoquinto lugar, con un colchón mínimo pero suficiente por ahora para mirar hacia arriba antes que hacia abajo.