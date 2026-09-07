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Primera División
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Estadio Martinez Valero
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Cómo ver Elche vs Real Sociedad: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Elche vs Real Sociedad
Elche
Real Sociedad
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Elche y Real Sociedad, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 4
Estadio Martinez Valero
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Cómo ver Elche vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Elche y Real Sociedad podrá seguirse en directo a través de Movistar+. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

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Elche y Real Sociedad se miden en el Estadio Martínez Valero en un duelo de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los ilicitanos necesitan puntos con urgencia, mientras que los txuri-urdin buscan estabilizarse tras un inicio de temporada irregular.

El equipo de Martin Anselmi afronta el partido desde la posición 19 de la tabla, sin margen para más tropiezos. Sus dos últimas jornadas ligueras han sido derrotas: una caída ante Racing Santander por 3-2 y un contundente 0-5 ante el Barcelona. El bagaje ofensivo existe, pero la solidez defensiva sigue siendo la asignatura pendiente.

Real Sociedad llega con sensaciones más mixtas. El empate a cero ante el Celta Vigo en la última jornada frenó el impulso generado por la victoria frente al Espanyol, y el equipo de Pellegrino Matarazzo sigue sin encontrar su mejor versión lejos del Reale Arena.

La presencia de Takefusa Kubo y Mikel Oyarzabal en el once proyectado da a los donostiarras capacidad de desequilibrio en cualquier momento. Sin embargo, la falta de consistencia fuera de casa es un factor que Elche puede aprovechar si consigue imponer su intensidad desde el inicio.

Por su parte, los locales contarán con Facundo Buonanotte y Gonzalo Villar para articular el juego en el centro del campo, aunque la baja de Yago Santiago merma las opciones en ataque. El partido se presenta abierto, con dos equipos que necesitan los tres puntos por razones distintas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Elche contra Real Sociedad alineaciones probables

5-3-2
Elche crest
Elche
ELC
Formación
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
1M. Dituro20T. Morente11G. Valera23V. Chust6P. Bigas2B. Sangare12G. Villar47J. Morcillo8M. Aguado14F. Nino10F. Buonanotte1A. Remiro5I. Zubeldia2J. Aramburu17Sergio Gómez6J. Martin11Gonçalo Guedes21Y. Herrera7A. Barrenetxea24L. Sucic18C. Soler10M. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
5-3-2
Elche

Once inicial

Real Sociedad

Manager

  • M. Anselmi
  • P. Matarazzo

En el bando local, Martin Anselmi tiene a Yago Santiago en la enfermería y no podrá contar con él para este encuentro. El técnico argentino apunta a un once con Matías Dituro bajo palos, una línea defensiva formada por Josan, Germán Valera, Víctor Chust y Pedro Bigas, y Buba Sangaré junto a Gonzalo Villar en el doble pivote. Facundo Buonanotte, Marc Aguado y Lucas Cepeda completarían el mediocampo, con Fer Niño como referencia ofensiva.

Real Sociedad llega sin Álvaro Odriozola, que figura como baja por lesión. Pellegrino Matarazzo tiene previsto alinear a Alex Remiro en portería, con Jon Martín, Jon Aramburu, Sergio Gómez e Igor Zubeldia en defensa. Takefusa Kubo, Yangel Herrera, Ander Barrenetxea, Luka Sucic y Carlos Soler darían soporte a Mikel Oyarzabal en la punta de ataque.

Forma

ELC

ELC - Formulario

ALA
D2-2
COR
D2-2
COR
D1-1
BAR
L0-5
SAN
L3-2
Gol marcado (encajado)
7/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
RSO

RSO - Formulario

CHE
L3-1
BET
L1-0
RMA
L4-1
ESP
W2-1
CEL
D0-0
Gol marcado (encajado)
4/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Elche llega al partido con un registro de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los ilicitanos han encajado diez goles en ese tramo, con la derrota más reciente ante Racing Santander por 3-2 como último resultado liguero. Antes de eso, el 0-5 ante el Barcelona dejó una imagen muy dura. En el lado positivo, el empate ante el Deportivo de A Coruña por 1-1 fue su único punto cosechado en la liga en ese período.

Real Sociedad acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue el empate sin goles ante el Celta Vigo, precedido por la victoria ante el Espanyol por 2-1. La derrota por 4-1 ante el Real Madrid en la tercera jornada sigue siendo la referencia más negativa del arranque txuri-urdin. En total, los donostiarras han marcado cuatro goles y encajado ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ElcheEmpateReal Sociedad
0
1
4
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Elche badge
Elche
ELC
1
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Elche badge
Elche
ELC
0
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
F
3Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, con victoria de Real Sociedad por 3-1 en Anoeta. En el partido anterior, disputado en noviembre de 2025 en el Martínez Valero, los equipos empataron a uno. Revisando los cinco últimos duelos directos, Real Sociedad acumula tres victorias por un empate y una derrota, con un balance goleador favorable a los vascos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
AlavésAlavésALA
4310103+710
W
W
D
W
3
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
5
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
6
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
7
SevillaSevillaSEV
421176+17
D
L
W
W
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
L
W
W
D
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
10
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
11
EspanyolEspanyolESP
411265+14
D
L
L
W
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
L
W
L
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
W
L
D
L
14
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
D
W
L
L
15
GetafeGetafeGET
310214-33
L
W
L
16
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
17
Celta VigoCelta VigoCEL
402214-32
D
L
L
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
401319-81
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de Primera División, Elche ocupa la posición 19, mientras que Real Sociedad se sitúa en el puesto 14.

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