El Real Madrid visita el Estadio Martínez Valero para medirse al Elche en un partido de Primera División que llega en un momento de plena efervescencia para los de José Mourinho. Aquí GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 6 15 sept 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Cómo sintonizar el Elche vs Real Madrid

El partido entre el Elche y el Real Madrid se podrá ver en directo a través de Movistar+, canal oficial para este encuentro de Primera División.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

Los blancos afrontan este desplazamiento a Elche como líderes en ascenso. Tras golear al Rayo Vallecano por 4-1 el pasado fin de semana, el Madrid se ha colocado segundo en la tabla, empatado a puntos con el Barcelona. Kylian Mbappé fue el gran protagonista de esa victoria con un doblete, y llega a este choque con la confianza por las nubes.

José Mourinho también ha tenido que gestionar el debate sobre sus decisiones de alineación. El técnico portugués quitó hierro a las especulaciones sobre la titularidad de Yan Diomande tras el partido ante el Rayo, dejando claro que sus elecciones responden exclusivamente a criterios tácticos propios.

El Elche, por su parte, atraviesa un inicio de temporada muy complicado. El conjunto ilicitano, dirigido por Martín Anselmi, suma apenas dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros, y ocupa el puesto 19 de la clasificación. Necesitan puntos con urgencia para alejarse de los puestos de descenso.

Bernardo Silva, recién llegado al Madrid, ha reconocido estar asombrado por la calidad ofensiva del equipo. Con Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham en el once, el conjunto visitante llega con una delantera que pocos rivales pueden igualar en Europa.

El encuentro promete ser una prueba de carácter para el Elche en casa.

Noticias de los equipos y escuadras

El Elche presenta una baja confirmada para este partido: Yago Santiago no estará disponible por lesión. El once probable de Martín Anselmi contempla a Dituro bajo palos, con una línea defensiva formada por Redondo, Chust, Sangaré y Revivo, y un bloque de mediocampo y ataque compuesto por Buonanotte, Morente, Morcillo, Villar, Valera y Fer Niño.

El Real Madrid llega con tres bajas por lesión: Éder Militão, Rodrygo y Ferland Mendy no podrán participar. Mourinho cuenta con una alineación probable que sitúa a Courtois en portería, con Huijsen, Rüdiger, Cucurella y Alexander-Arnold en defensa, y un centro del campo y ataque formado por Bernardo Silva, Güler, Bellingham, Valverde, Vinicius Junior y Mbappé.

Forma

El Elche presenta un registro de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su encuentro más reciente acabó en empate a uno frente al Athletic Club, y antes de eso cayeron derrotados ante la Real Sociedad por 3-2. El conjunto ilicitano también sufrió una goleada por 5-0 ante el Barcelona, lo que refleja las dificultades defensivas del equipo en este arranque de temporada. En total, han marcado siete goles y encajado trece en esos cinco partidos.

El Real Madrid llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones. Los blancos ganaron 4-1 al Rayo Vallecano en su último partido de Liga, y previamente vencieron 2-1 al Inter de Milán en la Champions League. Su única derrota en ese tramo fue un 1-0 ante el Real Betis. En total, han anotado quince goles y encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, con el Real Madrid venciendo 4-1 en el Bernabéu en un partido de Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos, el Real Madrid ha ganado tres veces y no ha perdido ninguno, con dos empates entre los resultados. Uno de esos empates se produjo en noviembre de 2025 en el Martínez Valero, con un 2-2 final.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Real Madrid ocupa la segunda posición, mientras que el Elche se encuentra en el puesto 19.