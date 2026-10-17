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Segunda Division - Jornada 10 17 oct 2026 - 10:15 Municipal de Ipurua

Cómo ver Eibar vs Mallorca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Eibar vs Mallorca se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División esta temporada.

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El Municipal de Ipurua acoge un duelo de Segunda División entre Eibar y Mallorca, dos equipos que llegan al partido separados por apenas dos puestos en la tabla y con ambiciones claras en lo que va de temporada.

El Eibar de Jokin Aranbarri ha construido una racha sólida en las últimas semanas. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos sitúan al equipo armero entre los mejores del campeonato, aunque la derrota ante el Real Oviedo el pasado fin de semana dejó una nota amarga en un tramo de temporada por lo demás notable.

El Mallorca llega a Ipurua con paso firme bajo las órdenes de Luis Garcia. Los mallorquines encadenan dos partidos sin perder, con una victoria ante Las Palmas y un empate ante el Girona, lo que refleja la solidez de un equipo que no regala nada fuera de casa.

El choque enfrenta al segundo clasificado contra el cuarto, lo que convierte este partido en una prueba directa entre dos de los aspirantes más serios al ascenso. El margen entre ambos en la tabla es mínimo, y los tres puntos tendrían un peso considerable en las aspiraciones de cada uno.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al Eibar, el técnico Jokin Aranbarri no ha facilitado su alineación probable de cara a este partido, y el club no ha confirmado bajas por lesión ni sanciones en el momento de publicación. Se irá actualizando esta información a medida que se acerque el encuentro.

Por parte del Mallorca, Luis Garcia tampoco ha dado pistas sobre su once inicial, y no constan lesionados ni sancionados en la información disponible. Cualquier novedad en la convocatoria se reflejará antes del inicio del partido.

Forma

El Eibar llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros de Segunda División, una racha que refleja la consistencia del equipo en el tramo inicial de la temporada. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Real Oviedo, aunque antes de ese tropiezo había encadenado triunfos ante Albacete (3-1), Las Palmas (3-2), Eldense (2-1) y Celta Fortuna (4-0). En esos cinco partidos, el conjunto armero ha marcado once goles y encajado siete.

El Mallorca presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en su último quinteto de partidos. Los bermellones vencieron con claridad a Las Palmas (3-1) en su duelo más reciente y también sumaron ante Real Sociedad B (1-0) y Sabadell (2-0), con el único tropiezo llegando ante el Almería (1-0). El equipo ha marcado seis goles y encajado solo dos en ese período, lo que habla de una defensa bien organizada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2022, en Copa del Rey, con victoria del Mallorca por 2-1 en Ipurua. Mirando los cinco precedentes disponibles, el Mallorca acumula tres victorias frente a dos del Eibar, con los armeros sin ganar al conjunto balear desde un duelo de Segunda División en mayo de 2014.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Eibar ocupa la segunda posición y el Mallorca la cuarta, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo entre dos de los equipos mejor situados del campeonato.