Dónde ver Eibar vs Almería: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Municipal de Ipurua acoge un duelo de la Segunda División entre Eibar y Almería, dos equipos que llegan al encuentro desde posiciones privilegiadas en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 12 31 oct 2026 - 11:15 Municipal de Ipurua

Cómo ver Eibar vs Almería en directo hoy

El partido entre Eibar y Almería podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, los operadores con derechos de emisión para este encuentro de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

El conjunto armero, dirigido por Jokin Aranbarri, atraviesa un momento irregular. Tras ganar sus dos primeros partidos del período reciente, ha encadenado dos derrotas consecutivas, la última ante el Córdoba por 2-0, lo que ha frenado su progresión en el campeonato.

El Almería, por su parte, llega en un estado de forma muy diferente. Garcia Pimienta ha construido un equipo sólido que acumula tres victorias en sus últimos cuatro compromisos de liga, con una única igualada ante el Real Oviedo en la jornada más reciente.

Los andaluces también pasaron por Copa del Rey hace apenas días, donde se impusieron al Castellonense, lo que añade cierto desgaste físico a la ecuación antes de este desplazamiento al norte.

El historial reciente entre ambos favorece al conjunto local, que ha ganado los dos últimos encuentros disputados en Ipurua. No obstante, el Almería llegó a imponerse con claridad en la última visita de los armeros a su estadio.

Con ambos equipos en la zona alta de la clasificación, el partido tiene un peso específico evidente en la lucha por los puestos de ascenso.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto a las novedades de los equipos, el técnico del Eibar, Jokin Aranbarri, no ha facilitado un once probable confirmado, y el club no ha reportado lesionados ni sancionados de cara a este partido. La información se actualizará cuando esté disponible antes del encuentro.

En el bando visitante, Garcia Pimienta tampoco ha desvelado su alineación prevista para el duelo en Ipurua. El Almería tampoco registra bajas por lesión o sanción según los datos disponibles, aunque se esperan más detalles conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El Eibar presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su racha más reciente incluye una derrota ante el Córdoba (2-0) y otra ante el Real Oviedo (3-1), aunque antes había sumado triunfos frente al Albacete (1-3) y Las Palmas (3-2). En ese tramo de cinco partidos, los armeros han anotado ocho goles y encajado nueve.

El Almería llega con un balance de tres victorias y un empate en sus últimos cuatro encuentros de Segunda División, al que se suma una victoria copera ante el Castellonense. En la liga, los andaluces golearon al Real Sociedad B (2-4) y al Leganés (3-0), y cedieron un punto ante el Real Oviedo (2-2) en su cita más reciente. El conjunto de Garcia Pimienta ha marcado once goles en sus últimas cuatro jornadas ligueras.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 25 de enero de 2026 en Ipurua, con victoria del Eibar por 1-0 en partido de Segunda División. En los cinco últimos enfrentamientos, el Eibar acumula tres victorias, mientras que el Almería ha ganado en una ocasión, con un empate entre ambos registrado en septiembre de 2024 (2-2).

Clasificación

En la tabla de la Segunda División, el Almería ocupa la segunda posición, mientras que el Eibar se sitúa en el tercer puesto, lo que convierte este duelo en un choque directo entre dos de los equipos más destacados del campeonato.