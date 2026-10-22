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Europa League
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Cómo ver Dinamo Zagreb vs NEC Nimega: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Dinamo Zagreb vs NEC Nimega
Dinamo Zagreb
NEC Nimega
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Dinamo Zagreb y NEC Nimega, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Dinamo Zagreb vs NEC Nimega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Dinamo Zagreb vs NEC Nimega se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido en streaming y televisión.

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Dinamo Zagreb recibe a NEC Nimega en el Stadion Maksimir de Zagreb en un partido de la fase de grupos de la Europa League que ambos equipos necesitan ganar para escalar posiciones en la clasificación.

El equipo croata, dirigido por Mario Kovacevic, llega a este encuentro con un estado de forma positivo. Su última victoria en la Europa League, un 1-0 ante Anderlecht, les dio confianza, aunque en liga doméstica cedieron ante Hajduk Split.

NEC Nimega, bajo las órdenes de Dick Schreuder, atraviesa un momento irregular. Los holandeses no han conseguido ganar en sus últimos cinco partidos, encadenando cuatro empates y una derrota, y en Europa siguen sin conocer el triunfo tras el golpe que supuso la goleada recibida ante la Juventus.

El conjunto neerlandés llega a Zagreb habiendo empatado 1-1 con el Levski Sofía en su último partido europeo y con otro 1-1 cosechado ante el Ajax en la Eredivisie. La regularidad defensiva sigue siendo una asignatura pendiente para Schreuder.

Por su parte, el Dinamo acumula cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos, incluyendo una contundente goleada de 5-1 al Slaven. El Stadion Maksimir puede ser un fortín difícil de superar para los visitantes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y los canales disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Dinamo Zagreb contra NEC Nimega alineaciones probables

Manager

  • M. Kovacevic

El Dinamo Zagreb está entrenado por Mario Kovacevic, aunque por el momento no hay información confirmada sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o sanción. Los detalles del equipo se actualizarán cuando estén disponibles antes del pitido inicial.

En el lado visitante, Dick Schreuder dirige a NEC Nimega sin que se hayan confirmado tampoco datos sobre alineación, lesionados o suspendidos. Se espera que la información se complete más cerca del comienzo del partido.

Forma

DZG

DZG - Formulario

NKL
W3-2
VUK
W0-4
HAS
L2-1
AND
W1-0
SLA
W1-5
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
NEC

NEC - Formulario

JUV
L5-0
GAE
D1-1
AJX
D1-1
LES
D1-1
SIT
D2-2
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Dinamo Zagreb presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-5 ante el Slaven en liga, y previamente se impusieron 1-0 al Anderlecht en Europa. Su única derrota en este período llegó ante el Hajduk Split por 2-1. En total, el equipo croata ha marcado 15 goles y encajado 12 en esos cinco encuentros.

NEC Nimega no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, acumulando cuatro empates y una derrota. El más reciente fue un 2-2 ante el Fortuna Sittard en la Eredivisie, mientras que su peor resultado fue la derrota por 5-0 ante la Juventus en Europa. Los neerlandeses han anotado seis goles y recibido diez en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Dinamo ZagrebEmpateNEC Nimega
1
0
0
Europa League
Dinamo Zagreb badge
Dinamo Zagreb
DZG
3
NEC Nimega badge
NEC Nimega
NEC
2
F
3Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente registrado entre ambos clubes tuvo lugar el 23 de octubre de 2008 en la Europa League, con victoria del Dinamo Zagreb por 3-2 como local. Con ese único encuentro en el historial, el conjunto croata parte con el único precedente a su favor.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Europa League, el Dinamo Zagreb ocupa la decimocuarta posición, dentro del grupo de equipos que todavía pelean por asegurar su continuidad en la competición. NEC Nimega se sitúa en el puesto 27, en una zona que exige una reacción inmediata si quiere mantenerse con opciones de avanzar en el torneo.

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