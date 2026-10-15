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Cómo ver Dinamo Zagreb vs Anderlecht: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Dinamo Zagreb vs Anderlecht
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Anderlecht
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Dinamo Zagreb y Anderlecht, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 2
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Cómo ver Dinamo Zagreb vs Anderlecht en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Dinamo Zagreb y Anderlecht se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles.

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El Estadio Maksimir de Zagreb acoge este encuentro de Europa League entre el Dinamo Zagreb y el Anderlecht, dos clubes con historia en la competición europea que llegan a este partido en momentos muy distintos de la temporada.

El conjunto croata, dirigido por Mario Kovacevic, atraviesa una fase irregular. Su última derrota ante el Hajduk Split en liga deja al Dinamo con sensaciones encontradas, aunque en Europa ha mostrado mayor solidez.

El Anderlecht, bajo las órdenes de Vitor Bruno, llega con la moral alta tras encadenar victorias consecutivas en la First Division A de Bélgica. Su nivel en el campeonato doméstico contrasta con los altibajos que ha mostrado en la fase de liga europea.

Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla de Europa League, lo que convierte este duelo en un partido con mucho en juego para las aspiraciones de clasificación de los dos clubes.

El historial entre ambos favorece ligeramente al Dinamo Zagreb, aunque los enfrentamientos anteriores han sido disputados y de escaso gol, lo que anticipa un choque táctico y de pocas concesiones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Dinamo Zagreb contra Anderlecht alineaciones probables

Manager

  • M. Kovacevic

El técnico del Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, prepara el encuentro sin que se hayan confirmado novedades sobre bajas por lesión o sanción en la plantilla croata. La información sobre el once probable se actualizará cuando esté disponible antes del partido.

En el bando visitante, Vitor Bruno tampoco cuenta con datos oficiales sobre lesionados o suspendidos en el Anderlecht. Los detalles sobre el equipo inicial se añadirán conforme se acerque el horario de inicio.

Forma

DZG

DZG - Formulario

OSI
L4-2
HBS
D0-0
NKL
W3-2
VUK
W0-4
HAS
L2-1
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
AND

AND - Formulario

MEC
W0-1
OL
L1-2
ZUL
W3-0
SDR
W3-0
CER
W1-2
Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Dinamo Zagreb presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Hajduk Split en liga, mientras que antes había conseguido una amplia victoria por 0-4 frente al Vukovar 91 en copa. En total, el equipo croata ha marcado nueve goles y encajado nueve en ese tramo, lo que refleja una fase ofensiva activa pero con fragilidad defensiva.

El Anderlecht llega en mejor dinámica, con tres victorias, una derrota y un triunfo en amistoso en sus últimos cinco encuentros. El conjunto belga venció más recientemente al Cercle Brujas por 1-2 fuera de casa y suma tres victorias seguidas en la First Division A. En Europa League, sin embargo, cayó ante el Lyon por 1-2 en su último compromiso continental.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Dinamo ZagrebEmpateAnderlecht
2
1
1
Europa League
Dinamo Zagreb badge
Dinamo Zagreb
DZG
0
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
0
F
Europa League
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
0
Dinamo Zagreb badge
Dinamo Zagreb
DZG
2
F
Europa League
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
0
Dinamo Zagreb badge
Dinamo Zagreb
DZG
1
F
Europa League
Dinamo Zagreb badge
Dinamo Zagreb
DZG
0
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
2
F
3Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/4
Ambos equipos marcaron0/4

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de diciembre de 2018 en Europa League, con un empate a cero en el Estadio Maksimir. En los cuatro duelos registrados entre ambos clubes, el Dinamo Zagreb acumula dos victorias por cero del Anderlecht, con dos empates sin goles incluidos en el balance. Los croatas han marcado cinco goles en total en estos enfrentamientos, mientras que los belgas no han logrado anotar en ninguno de ellos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
W
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
W
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
W
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
W
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
W
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
W
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
W
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
W
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
W
10
LyonLyonOL
110021+13
W
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
W
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
W
13
OlympiakosOlympiakosOLY
110021+13
W
14
SalzburgoSalzburgoSAL
110010+13
W
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
W
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
W
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
L
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
L
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
L
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
L
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
L
25
Levski SofíaLevski SofíaLES
100101-10
L
28
CelticCelticCEL
100113-20
L
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
L
29
AC MilánAC MilánMIL
100102-20
L
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
L
32
MarsellaMarsellaOM
100114-30
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
L
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
L
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
L
36
NEC NimegaNEC NimegaNEC
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Europa League, tanto el Dinamo Zagreb como el Anderlecht ocupan posiciones en la parte baja de la clasificación, con los croatas en el puesto 17 y los belgas en el 22, lo que sitúa a ambos equipos en la necesidad de sumar puntos para mejorar sus opciones de avanzar en la competición.

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