Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 15:00 Stadion Maksimir

Cómo ver Dinamo Zagreb vs Anderlecht en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Dinamo Zagreb y Anderlecht se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Maksimir de Zagreb acoge este encuentro de Europa League entre el Dinamo Zagreb y el Anderlecht, dos clubes con historia en la competición europea que llegan a este partido en momentos muy distintos de la temporada.

El conjunto croata, dirigido por Mario Kovacevic, atraviesa una fase irregular. Su última derrota ante el Hajduk Split en liga deja al Dinamo con sensaciones encontradas, aunque en Europa ha mostrado mayor solidez.

El Anderlecht, bajo las órdenes de Vitor Bruno, llega con la moral alta tras encadenar victorias consecutivas en la First Division A de Bélgica. Su nivel en el campeonato doméstico contrasta con los altibajos que ha mostrado en la fase de liga europea.

Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla de Europa League, lo que convierte este duelo en un partido con mucho en juego para las aspiraciones de clasificación de los dos clubes.

El historial entre ambos favorece ligeramente al Dinamo Zagreb, aunque los enfrentamientos anteriores han sido disputados y de escaso gol, lo que anticipa un choque táctico y de pocas concesiones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, prepara el encuentro sin que se hayan confirmado novedades sobre bajas por lesión o sanción en la plantilla croata. La información sobre el once probable se actualizará cuando esté disponible antes del partido.

En el bando visitante, Vitor Bruno tampoco cuenta con datos oficiales sobre lesionados o suspendidos en el Anderlecht. Los detalles sobre el equipo inicial se añadirán conforme se acerque el horario de inicio.

Forma

El Dinamo Zagreb presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Hajduk Split en liga, mientras que antes había conseguido una amplia victoria por 0-4 frente al Vukovar 91 en copa. En total, el equipo croata ha marcado nueve goles y encajado nueve en ese tramo, lo que refleja una fase ofensiva activa pero con fragilidad defensiva.

El Anderlecht llega en mejor dinámica, con tres victorias, una derrota y un triunfo en amistoso en sus últimos cinco encuentros. El conjunto belga venció más recientemente al Cercle Brujas por 1-2 fuera de casa y suma tres victorias seguidas en la First Division A. En Europa League, sin embargo, cayó ante el Lyon por 1-2 en su último compromiso continental.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de diciembre de 2018 en Europa League, con un empate a cero en el Estadio Maksimir. En los cuatro duelos registrados entre ambos clubes, el Dinamo Zagreb acumula dos victorias por cero del Anderlecht, con dos empates sin goles incluidos en el balance. Los croatas han marcado cinco goles en total en estos enfrentamientos, mientras que los belgas no han logrado anotar en ninguno de ellos.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Europa League, tanto el Dinamo Zagreb como el Anderlecht ocupan posiciones en la parte baja de la clasificación, con los croatas en el puesto 17 y los belgas en el 22, lo que sitúa a ambos equipos en la necesidad de sumar puntos para mejorar sus opciones de avanzar en la competición.