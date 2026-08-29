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Primera División
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Cómo ver Deportivo de A Coruna vs Valencia: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Deportivo de A Coruna vs Valencia
Deportivo de A Coruna
Valencia
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Deportivo de A Coruna y Valencia, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 3
Abanca-Riazor
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Cómo ver Deportivo de A Coruna vs Valencia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Deportivo de A Coruña vs Valencia se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás las opciones de televisión y streaming disponibles para seguir el partido en vivo.

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El Deportivo de A Coruña recibe al Valencia en Abanca-Riazor en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos que buscan despegar en la tabla tras un arranque de temporada irregular.

El conjunto gallego llega al encuentro con dos empates consecutivos en liga, ambos con el mismo marcador de 1-1, ante el Málaga y el Elche. Antonio Hidalgo tiene a Pierre-Emerick Aubameyang como referencia ofensiva, y el equipo coruñés necesita sumar de tres en casa para alejarse de la zona baja.

El Valencia, por su parte, atraviesa un momento delicado. Carlos Corberán no ha podido ganar ninguno de sus dos partidos oficiales en esta Primera División, con una derrota ante el Real Betis y un empate sin goles ante el Celta Vigo como balance competitivo.

La lista de bajas del Valencia es extensa. Ocho jugadores están en la enfermería, lo que condiciona considerablemente las opciones del técnico valencianista para confeccionar el once.

El Deportivo, en cambio, llega con la plantilla más entera. Solo Noé Carrillo está en la enfermería, y Hidalgo podrá contar con prácticamente todos sus efectivos para afrontar este partido en casa.

En la tabla, los dos equipos están separados por apenas cuatro puestos, con el Deportivo en undécima posición y el Valencia en decimoquinta. Los puntos que se disputan este domingo tienen un peso real en el inicio de temporada.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Deportivo de A Coruna contra Valencia alineaciones probables

4-4-2
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Formación
Valencia crest
Valencia
VAL
5-4-1
13L. Roman12G. Quagliata15M. Loureiro4L. Noubi23X. Navarro18J. Asp16L. Amatucci21M. Soriano2A. Altimira7Pierre Emerick Aubameyang19L. Cruz1S. Dimitrievski21J. Vazquez5C. Tarrega4M. Diakhaby18Pepelu24P. Maffeo39R. Sato7A. Danjuma8J. Guerra15A. Dieng9H. Duro
Valencia crest
Valencia
VAL
4-4-2
Deportivo de A Coruna

Once inicial

Valencia

Manager

  • A. Hidalgo
  • C. Corberan

Antonio Hidalgo tiene prácticamente el equipo al completo para este partido. Solo Noé Carrillo se encuentra en la enfermería, y el técnico catalán podrá contar con el once que ha ido perfilando durante las primeras jornadas. El once probable del Deportivo es: Leo Román; Giacomo Quagliata, Miguel Loureiro, Lucas Noubi, Ximo Navarro; Jonathan Asp, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano; Adrià Altimira; Pierre-Emerick Aubameyang y Luismi Cruz.

Carlos Corberán afronta el desplazamiento a Galicia con una lista de bajas considerable. Sergi Canós, Diego López, José Copete, Dimitri Foulquier, Alberto Marí, Justin De Haas, Guido Rodríguez y Luis Rioja son bajas confirmadas. El once proyectado sitúa a Stole Dimitrievski bajo palos, con Pepelu, Ryunosuke Sato y Aliou Dieng en el centro del campo y Hugo Duro como punta de lanza.

Forma

COR

COR - Formulario

FIO
D1-1
GEN
W0-1
RMA
L0-1
ELC
D1-1
MAL
D1-1
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VAL

VAL - Formulario

NEW
L1-2
CDT
L0-1
HER
W2-0
CEL
D0-0
BET
L0-1
Gol marcado (encajado)
3/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Deportivo de A Coruña suma un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Los dos compromisos ligueros de esta temporada han terminado con empate a uno, el más reciente ante el Málaga el 24 de agosto, precedido del 1-1 con el Elche. Su única victoria en ese tramo llegó en un amistoso ante el Génova, con un ajustado 1-0. El equipo de Hidalgo ha marcado cuatro goles y ha encajado cuatro en esos cinco encuentros.

El Valencia presenta una racha de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue la caída 0-1 ante el Real Betis en Primera División el 25 de agosto, tras el empate sin goles con el Celta Vigo tres días antes. Los de Corberán solo han marcado en dos de sus últimos cinco partidos, con el triunfo 2-0 sobre el Hércules como único resultado positivo en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Deportivo de A CorunaEmpateValencia
0
2
3
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Valencia badge
Valencia
VAL
2
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
4Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Primera División data del 20 de mayo de 2018, cuando el Valencia venció 2-1 como local al Deportivo. En la ida de esa misma temporada, el Deportivo cayó 1-2 en Riazor. De los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes en liga, Valencia se impuso en dos ocasiones, Deportivo en una, y los otros dos terminaron en empate, incluidos sendos 1-1 en octubre de 2016 y enero de 2016.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlavésAlavésALA
321051+47
W
D
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
W
W
4
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
220020+26
W
W
6
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
W
D
8
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
W
L
D
9
EspanyolEspanyolESP
210142+23
L
W
10
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
12
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
L
D
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
L
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
16
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
L
18
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
19
Athletic ClubAthletic ClubATH
200215-40
L
L
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, el Deportivo de A Coruña ocupa la undécima posición, mientras que el Valencia se sitúa en el decimoquinto puesto.

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