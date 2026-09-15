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Primera División
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Abanca-Riazor
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Cómo ver Deportivo de A Coruna vs Sevilla: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Deportivo de A Coruna vs Sevilla
Deportivo de A Coruna
Sevilla
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Deportivo de A Coruna y Sevilla. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Deportivo de La Coruña y Sevilla se enfrentan en el Abanca-Riazor en la quinta jornada de LaLiga. El conjunto gallego llega al partido con una racha positiva que ha sorprendido a propios y extraños en este arranque de temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 6
Abanca-Riazor
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Cómo sintonizar el Deportivo de A Coruna vs Sevilla

El Deportivo de La Coruña vs Sevilla se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El Deportivo, recién ascendido, suma dos victorias, dos empates y ninguna derrota en las primeras cuatro jornadas. Pierre-Emerick Aubameyang ha sido el gran protagonista, anotando en los cinco últimos partidos y empatando un registro histórico en LaLiga que llevaba sin igualarse desde 2009.

El capitán del equipo, Ximo Navarro, no ha escatimado elogios hacia el delantero gabonés, a quien ha calificado de estrella de clase mundial tras el empate a uno en el Coliseum ante el Getafe. La figura del veterano delantero es la gran referencia del bloque de Antonio Hidalgo.

El Sevilla llega a La Coruña en un momento de solidez. Luis García Plaza ha construido un equipo difícil de batir: tres victorias, un empate y una sola derrota en sus últimas cinco jornadas de liga. La más reciente, una victoria por 1-0 ante Valencia, refuerza su posición en la tabla.

Los visitantes ocupan la sexta plaza en LaLiga, solo un puesto por detrás del Deportivo. El duelo tiene, por tanto, un atractivo especial en la lucha por la zona europea.

Noticias de los equipos y escuadras

Deportivo de A Coruna contra Sevilla alineaciones probables

4-4-2
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Formación
Sevilla crest
Sevilla
SEV
4-2-3-1
L. RomanL. RomanG. QuagliataG. QuagliataJosé GiménezJosé GiménezX. NavarroX. NavarroL. NoubiL. NoubiL. AmatucciL. AmatucciL. CruzL. CruzM. CasadoM. CasadoM. SorianoM. SorianoPierre Emerick AubameyangPierre Emerick AubameyangB. NsongoB. NsongoO. VlachodimosO. VlachodimosK. SalasK. SalasG. SuazoG. SuazoJ. IglesiasJ. IglesiasA. CastrinA. CastrinM. SierraM. SierraY. FofanaY. FofanaF. CorreiaF. CorreiaJ. GuridiJ. GuridiL. AgoumeL. Agoumeteam-logoR. Ure
Sevilla crest
Sevilla
SEV
4-4-2
Deportivo de A Coruna

Once inicial

Sevilla

Manager

  • A. Hidalgo
  • Luis García Plaza

Antonio Hidalgo no tiene bajas confirmadas para este partido y puede contar con toda la plantilla disponible. El once probable del Deportivo incluye a Leo Román bajo palos, con Giacomo Quagliata, José Giménez, Ximo Navarro y Lucas Noubi en defensa, Mario Soriano, Luismi Cruz y Lorenzo Amatucci en el centro del campo, y Riki Rodríguez, Pierre-Emerick Aubameyang y Bil Nsongo en ataque.

En el bando visitante, Luis García Plaza no podrá contar con Rubén Vargas por lesión. El once probable del Sevilla sitúa a Odysseas Vlachodimos en portería, una línea defensiva formada por Kike Salas, Gabriel Suazo, Juan Iglesias y Andrés Castrín, el doble pivote de Youssouf Fofana y Miguel Ángel Sierra, y un tridente ofensivo con Félix Correia, Lucien Agoumé, Isaac Romero y Lucas Stassin.

Forma

COR

COR - Formulario

ELC
D1-1
MAL
D1-1
VAL
W3-1
VIL
W2-3
GET
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
5/5
SEV

SEV - Formulario

RAY
W2-1
ATH
W1-3
ATM
L1-3
ESP
D1-1
VAL
W1-0
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Deportivo llega al partido con un balance de dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimas cinco jornadas de LaLiga. El conjunto de Hidalgo empató 1-1 ante el Getafe en su último compromiso liguero, y antes de eso firmó victorias ante Villarreal (3-2) y Valencia (3-1). En total, ha marcado ocho goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

El Sevilla acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco citas en LaLiga. Los de Luis García Plaza vencieron 1-0 al Valencia en su más reciente partido, y antes cayeron 3-1 ante el Atlético de Madrid. Han anotado ocho goles y recibido seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Deportivo de A CorunaEmpateSevilla
0
2
3
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
4
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
3
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
5Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos en LaLiga se remonta al 17 de abril de 2018, cuando el Deportivo de La Coruña y el Sevilla empataron 0-0 en el Abanca-Riazor. En los cinco precedentes disponibles, el Sevilla se impuso en dos ocasiones, el Deportivo no ganó ninguno, y dos partidos terminaron en empate. El conjunto sevillano marcó diez goles y encajó cinco en esos encuentros.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501164+1215
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
540176+112
W
W
L
W
W
4
AlavésAlavésALA
6312116+510
L
L
W
W
D
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
5311106+410
W
L
W
D
W
6
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
D
W
W
D
D
8
EspanyolEspanyolESP
621397+27
L
W
D
L
L
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
W
L
W
L
D
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
L
L
W
W
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
W
L
W
L
D
13
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
14
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
15
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
17
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
18
MálagaMálagaMAL
503228-63
D
D
L
D
L
19
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
L
L
L
D
D
20
ElcheElcheELC
6024615-92
L
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de LaLiga, el Deportivo de La Coruña ocupa la séptima posición, mientras que el Sevilla se sitúa en el sexto puesto.

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