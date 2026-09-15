Deportivo de La Coruña y Sevilla se enfrentan en el Abanca-Riazor en la quinta jornada de LaLiga. El conjunto gallego llega al partido con una racha positiva que ha sorprendido a propios y extraños en este arranque de temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 6 16 sept 2026 - 13:00 Abanca-Riazor

Cómo sintonizar el Deportivo de A Coruna vs Sevilla

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Acerca del encuentro

El Deportivo, recién ascendido, suma dos victorias, dos empates y ninguna derrota en las primeras cuatro jornadas. Pierre-Emerick Aubameyang ha sido el gran protagonista, anotando en los cinco últimos partidos y empatando un registro histórico en LaLiga que llevaba sin igualarse desde 2009.

El capitán del equipo, Ximo Navarro, no ha escatimado elogios hacia el delantero gabonés, a quien ha calificado de estrella de clase mundial tras el empate a uno en el Coliseum ante el Getafe. La figura del veterano delantero es la gran referencia del bloque de Antonio Hidalgo.

El Sevilla llega a La Coruña en un momento de solidez. Luis García Plaza ha construido un equipo difícil de batir: tres victorias, un empate y una sola derrota en sus últimas cinco jornadas de liga. La más reciente, una victoria por 1-0 ante Valencia, refuerza su posición en la tabla.

Los visitantes ocupan la sexta plaza en LaLiga, solo un puesto por detrás del Deportivo. El duelo tiene, por tanto, un atractivo especial en la lucha por la zona europea.

Noticias de los equipos y escuadras

Antonio Hidalgo no tiene bajas confirmadas para este partido y puede contar con toda la plantilla disponible. El once probable del Deportivo incluye a Leo Román bajo palos, con Giacomo Quagliata, José Giménez, Ximo Navarro y Lucas Noubi en defensa, Mario Soriano, Luismi Cruz y Lorenzo Amatucci en el centro del campo, y Riki Rodríguez, Pierre-Emerick Aubameyang y Bil Nsongo en ataque.

En el bando visitante, Luis García Plaza no podrá contar con Rubén Vargas por lesión. El once probable del Sevilla sitúa a Odysseas Vlachodimos en portería, una línea defensiva formada por Kike Salas, Gabriel Suazo, Juan Iglesias y Andrés Castrín, el doble pivote de Youssouf Fofana y Miguel Ángel Sierra, y un tridente ofensivo con Félix Correia, Lucien Agoumé, Isaac Romero y Lucas Stassin.

Forma

El Deportivo llega al partido con un balance de dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimas cinco jornadas de LaLiga. El conjunto de Hidalgo empató 1-1 ante el Getafe en su último compromiso liguero, y antes de eso firmó victorias ante Villarreal (3-2) y Valencia (3-1). En total, ha marcado ocho goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

El Sevilla acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco citas en LaLiga. Los de Luis García Plaza vencieron 1-0 al Valencia en su más reciente partido, y antes cayeron 3-1 ante el Atlético de Madrid. Han anotado ocho goles y recibido seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos en LaLiga se remonta al 17 de abril de 2018, cuando el Deportivo de La Coruña y el Sevilla empataron 0-0 en el Abanca-Riazor. En los cinco precedentes disponibles, el Sevilla se impuso en dos ocasiones, el Deportivo no ganó ninguno, y dos partidos terminaron en empate. El conjunto sevillano marcó diez goles y encajó cinco en esos encuentros.

Clasificación

En la clasificación de LaLiga, el Deportivo de La Coruña ocupa la séptima posición, mientras que el Sevilla se sitúa en el sexto puesto.