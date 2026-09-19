¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoDeportivo de A Coruna
Abanca-Riazor
team-logoReal Betis
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Deportivo de A Coruna vs Real Betis: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Deportivo de A Coruna vs Real Betis
Deportivo de A Coruna
Real Betis
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Deportivo de A Coruna y Real Betis. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Deportivo de A Coruña recibe al Real Betis en el Abanca-Riazor en un partido de Primera División que enfrenta a dos de los conjuntos con mejor arranque de la temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 7
Abanca-Riazor
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo sintonizar el Deportivo de A Coruna vs Real Betis

El Deportivo de A Coruña vs Real Betis se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

El equipo de Antonio Hidalgo ha sorprendido a propios y extraños en su regreso a la élite. Los gallegos llegan invictos tras cinco jornadas, con victorias ante Villarreal y Valencia, y tres empates que confirman su solidez como recién ascendidos.

Pierre-Emerick Aubameyang ha sido el gran protagonista del inicio deportivista. El delantero gabonés ha marcado en cinco partidos consecutivos de LaLiga, igualando un hito histórico que no se lograba desde 2009.

El Real Betis, por su parte, llega a La Coruña como uno de los equipos más en forma de Europa. Manuel Pellegrini ha construido un bloque que acumula cinco victorias en seis jornadas ligueras, con 15 puntos que le sitúan a la altura del segundo clasificado.

Los verdiblancos vienen de ganar 1-0 al Getafe el pasado jueves, resultado que prolonga una racha que incluye triunfos ante el Real Madrid y el Villarreal, además de una victoria en la Champions League ante el Lille con Troy Parrott como protagonista.

Pellegrini ha pedido cautela pese al gran arranque, recordando que mantener ese ritmo de puntos no es tarea sencilla. Su equipo, sin embargo, llega a este partido con confianza y profundidad en la plantilla.

Noticias de los equipos y escuadras

Deportivo de A Coruna contra Real Betis alineaciones probables

4-4-2
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Formación
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
L. RomanL. RomanX. NavarroX. NavarroJosé GiménezJosé GiménezG. QuagliataG. QuagliataL. NoubiL. NoubiM. SorianoM. SorianoL. CruzL. CruzL. AmatucciL. AmatucciM. CasadoM. CasadoB. NsongoB. NsongoPierre Emerick AubameyangPierre Emerick AubameyangA. VallesA. VallesNatanNatanM. BartraM. BartraFrancisco GarcíaFrancisco GarcíaHéctor BellerínHéctor BellerínA. EzzalzouliA. EzzalzouliP. FornalsP. FornalsIscoIscoM. RocaM. RocaAntonyAntonyJuan HernándezJuan Hernández
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-4-2
Deportivo de A Coruna

Once inicial

Real Betis

Manager

  • A. Hidalgo
  • M. Pellegrini

En el Deportivo, Antonio Hidalgo no podrá contar con Noé Carrillo por lesión, mientras que Angelino cumple sanción por lo que tampoco estará disponible. El once probable gallego apunta a Leo Román; Adrià Altimirà, Miguel Loureiro, José Giménez; David Mella, Yeremay Hernández, Luismi Cruz, Lorenzo Amatucci, Riki Rodríguez; Bil Nsongo y Pierre-Emerick Aubameyang.

En el bando visitante, Manuel Pellegrini no podrá contar con Diego Llorente, que figura en la lista de bajas por lesión. El equipo sevillano podría alinear a Álvaro Vallés; Natán, Marc Bartra, Francisco García, Héctor Bellerín; Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Isco, Marc Roca, Rodrigo Riquelme; y Juan Hernández.

Forma

COR

COR - Formulario

MAL
D1-1
VAL
W3-1
VIL
W2-3
GET
D1-1
SEV
L0-1
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BET

BET - Formulario

LEV
L5-2
RMA
W1-0
LIL
W2-3
VIL
W1-2
GET
W1-0
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Deportivo llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. Su resultado más reciente fue una derrota 0-1 ante el Sevilla, aunque antes habían logrado una notable victoria 2-3 en el campo del Villarreal. En total, los gallegos han marcado ocho goles y encajado seis en ese período.

El Real Betis presenta uno de los registros más sólidos de la competición en este inicio de temporada, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente fue el 1-0 ante el Getafe, al que hay que sumar el 1-0 al Real Madrid. Su único tropiezo llegó ante el Levante, donde cayeron 5-2. Los béticos han anotado nueve goles y recibido siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Deportivo de A CorunaEmpateReal Betis
2
1
2
Amistosos
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
Copa del Rey
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
3
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
6Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos clubes en LaLiga data del 12 de febrero de 2018, cuando el Real Betis se impuso 1-0 en el Abanca-Riazor. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos conjuntos, incluyendo competiciones de copa y amistosos, el Deportivo acumula dos victorias frente a dos del Betis, con un empate. El conjunto gallego ganó el último amistoso entre ambos en agosto de 2019 por 1-0.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7610297+2219
D
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
650186+215
W
W
W
L
W
4
SevillaSevillaSEV
7421107+314
D
W
W
D
L
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
10
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
11
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
13
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
15
VillarrealVillarrealVIL
61231011-15
W
L
L
L
D
16
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
17
GetafeGetafeGET
612337-45
L
D
D
L
W
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
6033311-83
L
D
D
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, el Deportivo de A Coruña ocupa la séptima posición, lo que refleja su sólido inicio como recién ascendido. El Real Betis, tercero en la clasificación, llega a La Coruña con la mirada puesta en consolidar su posición entre los candidatos a los puestos europeos más ambiciosos.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google