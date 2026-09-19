El Deportivo de A Coruña recibe al Real Betis en el Abanca-Riazor en un partido de Primera División que enfrenta a dos de los conjuntos con mejor arranque de la temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 12:30 Abanca-Riazor

Cómo sintonizar el Deportivo de A Coruna vs Real Betis

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Acerca del encuentro

El equipo de Antonio Hidalgo ha sorprendido a propios y extraños en su regreso a la élite. Los gallegos llegan invictos tras cinco jornadas, con victorias ante Villarreal y Valencia, y tres empates que confirman su solidez como recién ascendidos.

Pierre-Emerick Aubameyang ha sido el gran protagonista del inicio deportivista. El delantero gabonés ha marcado en cinco partidos consecutivos de LaLiga, igualando un hito histórico que no se lograba desde 2009.

El Real Betis, por su parte, llega a La Coruña como uno de los equipos más en forma de Europa. Manuel Pellegrini ha construido un bloque que acumula cinco victorias en seis jornadas ligueras, con 15 puntos que le sitúan a la altura del segundo clasificado.

Los verdiblancos vienen de ganar 1-0 al Getafe el pasado jueves, resultado que prolonga una racha que incluye triunfos ante el Real Madrid y el Villarreal, además de una victoria en la Champions League ante el Lille con Troy Parrott como protagonista.

Pellegrini ha pedido cautela pese al gran arranque, recordando que mantener ese ritmo de puntos no es tarea sencilla. Su equipo, sin embargo, llega a este partido con confianza y profundidad en la plantilla.

Noticias de los equipos y escuadras

En el Deportivo, Antonio Hidalgo no podrá contar con Noé Carrillo por lesión, mientras que Angelino cumple sanción por lo que tampoco estará disponible. El once probable gallego apunta a Leo Román; Adrià Altimirà, Miguel Loureiro, José Giménez; David Mella, Yeremay Hernández, Luismi Cruz, Lorenzo Amatucci, Riki Rodríguez; Bil Nsongo y Pierre-Emerick Aubameyang.

En el bando visitante, Manuel Pellegrini no podrá contar con Diego Llorente, que figura en la lista de bajas por lesión. El equipo sevillano podría alinear a Álvaro Vallés; Natán, Marc Bartra, Francisco García, Héctor Bellerín; Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Isco, Marc Roca, Rodrigo Riquelme; y Juan Hernández.

Forma

El Deportivo llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. Su resultado más reciente fue una derrota 0-1 ante el Sevilla, aunque antes habían logrado una notable victoria 2-3 en el campo del Villarreal. En total, los gallegos han marcado ocho goles y encajado seis en ese período.

El Real Betis presenta uno de los registros más sólidos de la competición en este inicio de temporada, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente fue el 1-0 ante el Getafe, al que hay que sumar el 1-0 al Real Madrid. Su único tropiezo llegó ante el Levante, donde cayeron 5-2. Los béticos han anotado nueve goles y recibido siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes en LaLiga data del 12 de febrero de 2018, cuando el Real Betis se impuso 1-0 en el Abanca-Riazor. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos conjuntos, incluyendo competiciones de copa y amistosos, el Deportivo acumula dos victorias frente a dos del Betis, con un empate. El conjunto gallego ganó el último amistoso entre ambos en agosto de 2019 por 1-0.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Deportivo de A Coruña ocupa la séptima posición, lo que refleja su sólido inicio como recién ascendido. El Real Betis, tercero en la clasificación, llega a La Coruña con la mirada puesta en consolidar su posición entre los candidatos a los puestos europeos más ambiciosos.