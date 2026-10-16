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Primera División - Jornada 9 16 oct 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

Cómo ver Deportivo de A Coruna vs Levante en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Deportivo de A Coruña vs Levante se podrá ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que ofrecen cobertura de la Primera División en España.

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El Abanca-Riazor acoge este sábado el encuentro de Primera División entre Deportivo de A Coruña y Levante, dos clubes que se reencuentran en la élite del fútbol español tras coincidir recientemente en Segunda División.

El Deportivo llega a este partido en una posición de tabla que le permite mirar con cierta tranquilidad, aunque su forma reciente no ha sido la esperada. Antonio Hidalgo tiene ante sí el reto de recuperar la solidez que mostró en los primeros compases de la temporada, cuando su equipo era capaz de ganar partidos con autoridad.

Levante, por su parte, atraviesa un momento delicado. Luis Castro sabe que su equipo necesita puntos con urgencia para alejarse de la zona baja, y el empate ante el Sevilla el pasado lunes fue un paso en la dirección correcta, aunque insuficiente para aliviar la presión.

Fuera del terreno de juego, el conjunto valenciano genera expectación por la irrupción del central de 14 años Diego Moyano, convocado por Castro para entrenar con el primer equipo. Un posible debut suyo podría suponer un hito histórico en LaLiga.

El choque entre un Deportivo que busca asentarse en la parte media de la tabla y un Levante que pelea por salir de los puestos de descenso promete intensidad y mucho en juego en A Coruña.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, los canales de televisión disponibles y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Deportivo de A Coruña afronta este partido con varias bajas sensibles. Zakaria Eddahchouri, Pierre Emerick Aubameyang, Marc Casado y Lorenzo Amatucci están en la enfermería y no estarán disponibles para Antonio Hidalgo. El once probable del equipo local parte de Leo Roman bajo los palos, con una línea formada por Giacomo Quagliata, José Giménez, Ximo Navarro y Bright Ede, y con Yeremay Hernandez y Riki Rodriguez como referencias ofensivas.

Levante también llega con ausencias: Hugo Sotelo y Etta Eyong se pierden el desplazamiento a Galicia por lesión. Luis Castro apunta a un once con Mathew Ryan en portería y una propuesta que incluye a Ivan Romero y Thiago Fernandez en ataque. Las bajas no afectan a la convocatoria de Diego Moyano, cuya situación seguirá siendo seguida de cerca.

Forma

El Deportivo de A Coruña acumula dos derrotas, dos empates y ninguna victoria en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-3 ante Real Sociedad en LaLiga el 11 de octubre, y antes de eso cayó 1-3 ante el FC Oporto en un amistoso. Los empates ante Real Betis y Getafe, ambos por 1-1, y la derrota ante el Sevilla por 0-1 completan una racha de cinco partidos sin ganar. En total, el equipo ha marcado cuatro goles y encajado nueve en ese período.

Levante llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. El empate más reciente, un 3-3 en el campo del Sevilla el 12 de octubre, fue el resultado más positivo de la racha reciente. Antes, el equipo encajó derrotas ante Villarreal (1-3) y Barcelona (2-4), y empató a cero ante el Málaga. La victoria más destacada fue el 5-2 ante el Real Betis a finales de agosto. En conjunto, Levante ha anotado diez goles y recibido doce en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El precedente más reciente entre estos dos clubes se produjo en enero de 2025, cuando Levante se impuso por 1-2 en el Abanca-Riazor en un duelo de Segunda División. Antes de ese encuentro, Levante también ganó en octubre de 2024, esta vez como local, por 2-1. Completando los últimos cinco enfrentamientos registrados, hay dos empates en Primera División —ambos por 2-2, en 2018 y 2017— y una victoria del Deportivo en marzo de 2016 por 2-1.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Deportivo de A Coruña ocupa la octava posición, dentro de la zona de tranquilidad, mientras que Levante se encuentra en el puesto 17, en plena pelea por alejarse del descenso. La diferencia de posiciones refleja las distintas realidades que viven ambos equipos en este tramo inicial de la temporada.