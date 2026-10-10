Cómo ver Crystal Palace vs Nottingham Forest: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Crystal Palace recibe a Nottingham Forest en Selhurst Park en un duelo de Premier League entre dos equipos que buscan alejarse de la zona media-baja de la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 6 11 oct 2026 - 09:00 Selhurst Park

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Acerca del encuentro

El conjunto de Pierre Sage llega con resultados irregulares y con la presión de actuar como local ante su afición. La derrota ante Bristol City en un amistoso reciente no es el tipo de preparación que el técnico francés habría elegido antes de este compromiso de liga.

Oliver Glasner, por su parte, ha construido un Forest que es capaz de competir contra cualquier rival. Los resultados ante Liverpool y Tottenham en las últimas semanas demuestran la solidez defensiva del equipo, aunque la derrota ante Coventry City dejó dudas sobre su consistencia.

El técnico austriaco ha generado debate más allá del campo. Sus declaraciones sobre el proceso legal que rodea a Manchester City han puesto su nombre en los titulares, reflejando a un entrenador que no rehúye la controversia cuando considera que está en juego algo importante.

En cuanto a las bajas, ambos equipos afrontan el partido con ausencias significativas que condicionarán las elecciones tácticas de sus respectivos cuerpos técnicos.

El historial reciente entre estos dos clubes apunta a un encuentro equilibrado. Tres de los últimos cinco enfrentamientos han terminado en empate, lo que sugiere que ninguno de los dos equipos tiene una ventaja clara sobre el otro.

Noticias de lso equipos y escuadras

Pierre Sage no podrá contar con Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta, Dean Henderson ni Takehiro Tomiyasu por lesión, mientras que Axel Disasi cumple sanción. El once probable del Crystal Palace incluye a Walter Benitez bajo palos, con una defensa formada por Chris Richards, Jaydee Canvot, Jefferson Lerma y Anan Khalaili, y un mediocampo con Adam Wharton y Daichi Kamada. Yeremy Pino, Tyrick Mitchell, Quinten Timber y Joergen Strand Larsen completan el once proyectado.

Oliver Glasner tendrá que prescindir de Nicolo Savona, Nikola Milenkovic e Igor Jesus por lesión. El Nottingham Forest alineará previsiblemente con Matz Sels en portería, Murillo, Ousmane Diomande y Jair Cunha en defensa, Dan Ndoye y Ola Aina en los carriles, y James McAtee junto a Xaver Schlager y Morgan Gibbs-White en el centro del campo. Liam Delap y Daniel Muñoz completan el once esperado.

Forma

Crystal Palace acumula un registro de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos competitivos, con la derrota ante Bristol City en un amistoso como referencia más reciente. En liga, el empate sin goles ante Leeds fue el resultado más destacado, mientras que la derrota ante Ipswich por 3-2 evidenció su fragilidad defensiva. La victoria por 4-0 ante Lech Poznan en Europa League fue el mejor resultado del período. En los cinco partidos, el equipo ha marcado nueve goles y ha encajado siete.

Nottingham Forest llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La victoria más reciente fue el triunfo por 2-1 ante Aston Villa, y los empates ante Tottenham y Liverpool reflejan la capacidad del equipo para competir contra rivales de nivel superior. Sin embargo, la derrota ante Coventry por 1-0 y la eliminación en la Carabao Cup ante Leeds por 2-0 muestran que el equipo no es consistente. En total, Forest ha marcado tres goles y ha encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el 1 de febrero de 2026 en el City Ground, donde Nottingham Forest y Crystal Palace empataron 1-1 en la Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos, el balance es de una victoria para el Forest, ninguna para el Palace, y cuatro empates, con un marcador global de 5-4 a favor del conjunto de Nottingham. La igualdad ha sido la tónica dominante en esta rivalidad reciente.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Crystal Palace ocupa la decimoquinta posición y Nottingham Forest la decimotercera, lo que convierte este partido en un duelo entre dos equipos que necesitan puntos para alejarse de la zona de peligro y ganar estabilidad en la tabla.