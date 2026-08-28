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Premier League - Jornada 2 28 ago 2026 - 15:00 Selhurst Park

Cómo ver Crystal Palace vs Manchester City en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Crystal Palace recibe a Manchester City en Selhurst Park este viernes 28 de agosto, en la segunda jornada de la Premier League 2026/27. El partido arranca a las 20:00 (hora británica) bajo los focos del sur de Londres.

Pierre Sage dirige su primer partido competitivo como local al frente del Crystal Palace, tras sustituir a Oliver Glasner en el banquillo. El técnico francés afronta el reto de levantar al equipo después de la derrota por 2-0 ante Everton en la primera jornada, resultado que dejó a los Eagles en la parte baja de la tabla.

Enzo Maresca llega a Selhurst Park como nuevo entrenador del Manchester City, con la presión que conlleva hacerse cargo de uno de los clubes más exigentes del fútbol europeo. La victoria por 2-1 ante Bournemouth en su debut liguero le da un punto de partida positivo, aunque el City lleva consigo el ruido de un mercado de verano que aún no ha cerrado.

Los visitantes gestionan varias subtramas fuera del campo. La salida de Nico González al Newcastle United por 52 millones de libras y la cesión de Omar Marmoush al Tottenham reducen las opciones ofensivas de Maresca, mientras que la situación de Jack Grealish sigue sin resolverse antes del cierre del mercado. El club también compite con el Arsenal por la incorporación de Iliman Ndiaye del Everton.

En el bando local, la situación de Ismaila Sarr añade tensión al ambiente. Sage ha reconocido públicamente la dificultad de retener al extremo ante el interés del Liverpool, aunque su ausencia figura oficialmente como una lesión en la ingle. Palace, no obstante, guarda un buen recuerdo de sus últimas actuaciones ante este rival: la victoria en la FA Cup en Wembley en mayo de 2025 demostró que son capaces de plantar cara al City.

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Noticias del equipo y escuadras

Pierre Sage no podrá contar con Chadi Riad ni con Ismaila Sarr, ambos por lesión, y no hay ningún jugador del Crystal Palace sancionado. El once probable del técnico francés sitúa a Dean Henderson bajo palos, con una defensa formada por Daniel Muñoz, Oscar Mingueza, Chris Richards y Tyrick Mitchell. Daichi Kamada, Adam Wharton y Dwight McNeil formarían el centro del campo, con Edward Nketiah, Jean-Philippe Mateta y Jaydee Canvot en la línea de ataque.

Enzo Maresca presenta un Manchester City con Jeremy Doku como única baja por lesión y sin ningún jugador suspendido. El once proyectado coloca a Gianluigi Donnarumma en portería, con Ruben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol y Rico Lewis en defensa. Mateo Kovacic y Nico O'Reilly actuarían en el doble pivote, mientras que Phil Foden, Rayan Cherki y Antoine Semenyo darían soporte a Erling Haaland en punta. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

Crystal Palace llega a este partido con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota por 2-0 ante el Everton el 22 de agosto en la Premier League. Las dos victorias del período llegaron en amistosos de pretemporada, ante el Fulham (2-1) y el Al-Ula FC (3-1), mientras que los Eagles encajaron tres goles en cada uno de sus otros dos partidos preparatorios frente al Friburgo y el Lens. En total, Palace ha marcado seis goles y ha recibido ocho a lo largo de estos cinco encuentros.

Manchester City presenta tres victorias y dos derrotas en el mismo tramo. El resultado más reciente fue el triunfo por 2-1 ante el Bournemouth el 23 de agosto en la Premier League. En pretemporada, el City venció al Atlético de Madrid (3-1) y a las Estrellas de la K-League (3-1), aunque sufrió una goleada por 3-0 ante el Arsenal en el Community Shield y empató 1-1 con el Inter en un amistoso. Los de Maresca han marcado diez goles y han encajado seis en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de mayo de 2026, cuando el Manchester City derrotó al Crystal Palace por 3-0 en casa en la Premier League. Antes de eso, City también ganó por 3-0 en Selhurst Park en diciembre de 2025 en el mismo torneo. En los últimos cinco duelos, el City ha ganado tres, el Palace uno y uno terminó en empate: la victoria del Palace por 1-0 en la FA Cup en mayo de 2025 es la excepción a la hegemonía reciente de los citizens, mientras que el empate 2-2 en Selhurst Park en diciembre de 2024 fue el único otro resultado que no fue favorable al City.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Crystal Palace ocupa la decimosexta posición, mientras que Manchester City se sitúa en el octavo lugar.