Coventry City recibe a Brighton & Hove Albion en el Coventry Building Society Arena en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 13 sept 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

Cómo sintonizar el Coventry vs Brighton

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Acerca del encuentro

Los Sky Blues de Frank Lampard atraviesan un inicio complicado en la máxima categoría. El recién ascendido conjunto de Coventry suma tres derrotas en sus últimos tres partidos de liga, incluyendo una caída por 1-0 ante Manchester City en la jornada anterior, donde un cabezazo de Erling Haaland fue suficiente para sentenciar el encuentro.

Lampard reconoció tras ese partido que su equipo mereció al menos un punto, lo que refleja el espíritu competitivo de un vestuario que sabe que la permanencia será su gran objetivo esta temporada.

Brighton llega con más solidez, ocupando la décima posición en la tabla. El equipo de Fabian Hürzeler viene de empatar 1-1 ante Leeds en su último compromiso liguero, aunque acumula resultados irregulares en las últimas semanas, con una derrota ante Chelsea y victorias convincentes frente a Aston Villa y en la Conference League.

Las bajas pesarán en ambos bandos. Coventry sigue sin poder contar con Haji Wright, el delantero de la selección de Estados Unidos que se perderá este encuentro tras sufrir una lesión que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego desde el inicio de la campaña. Brighton también arrastra una larga lista de ausencias que condicionará las opciones de Hürzeler.

Noticias de los equipos y escuadras

Frank Lampard no podrá contar con Haji Wright, Luke Woolfenden, Kaine Kesler-Hayden, Sidiki Cherif ni Josh Eccles por lesión. El once probable de los locales apunta a Carl Rushworth en portería, con una línea defensiva formada por Ethan Pinnock, Bobby Thomas, Aurele Amenda y Milan van Ewijk. En el centro del campo se esperan Frank Onyeka, Jay Dasilva y Matt Grimes, mientras que Taiwo Awoniyi, Jack Rudoni y Ephron Mason-Clark completarían el ataque.

En el bando visitante, Fabian Hürzeler llega con numerosas bajas: Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Femi Azeez, Evan Ferguson, Georginio Rutter, Michael Svoboda y Zadok Yohanna están todos descartados. El once proyectado sitúa a Bart Verbruggen bajo palos, con Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk, Luka Vuskovic y Olivier Boscagli en defensa, y una línea de mediocampo con Yasin Ayari, Maxim De Cuyper, Malick Junior Yalcouye y Diego Gómez; Pascal Gross y Charalampos Kostoulas apuntarían como referentes ofensivos.

Forma

Coventry llega al partido con un balance de 1 victoria, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones. La única victoria llegó ante Plymouth en la Carabao Cup (4-2), mientras que en liga encadenaron caídas ante Arsenal (3-0), Hull (0-1) y Manchester City (1-0). En total, los Sky Blues han marcado 6 goles y encajado 6 en ese tramo.

Brighton acumula 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Leeds en la Premier League, precedido por una derrota ante Chelsea (4-3) y victorias ante Aston Villa (4-0) y Tromsoe (4-0) en la Conference League. Los de Hürzeler han anotado 10 goles y encajado 5 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos data de febrero de 2018, cuando Brighton venció a Coventry por 3-1 en partido de Copa. En el historial de los últimos cinco enfrentamientos, Coventry se impuso en tres ocasiones y Brighton en dos, con un total de 9 goles a favor de los Sky Blues y 7 para los Seagulls. Los dos duelos de Championship en 2011 terminaron con victorias para Coventry (2-0) en casa y para Brighton (2-1) como local.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Coventry ocupa la vigésima posición, mientras que Brighton se sitúa en el décimo puesto de la tabla.