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Premier League
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Cómo ver Coventry vs Brighton: Detalles del partido, transmisión, streaming en directo y más

Coventry vs Brighton
Coventry
Brighton
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Coventry y Brighton. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Coventry City recibe a Brighton & Hove Albion en el Coventry Building Society Arena en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 4
Coventry Building Society Arena
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Cómo sintonizar el Coventry vs Brighton

El Coventry vs Brighton puede verse en directo a través de DAZN.

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Acerca del encuentro

Los Sky Blues de Frank Lampard atraviesan un inicio complicado en la máxima categoría. El recién ascendido conjunto de Coventry suma tres derrotas en sus últimos tres partidos de liga, incluyendo una caída por 1-0 ante Manchester City en la jornada anterior, donde un cabezazo de Erling Haaland fue suficiente para sentenciar el encuentro.

Lampard reconoció tras ese partido que su equipo mereció al menos un punto, lo que refleja el espíritu competitivo de un vestuario que sabe que la permanencia será su gran objetivo esta temporada.

Brighton llega con más solidez, ocupando la décima posición en la tabla. El equipo de Fabian Hürzeler viene de empatar 1-1 ante Leeds en su último compromiso liguero, aunque acumula resultados irregulares en las últimas semanas, con una derrota ante Chelsea y victorias convincentes frente a Aston Villa y en la Conference League.

Las bajas pesarán en ambos bandos. Coventry sigue sin poder contar con Haji Wright, el delantero de la selección de Estados Unidos que se perderá este encuentro tras sufrir una lesión que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego desde el inicio de la campaña. Brighton también arrastra una larga lista de ausencias que condicionará las opciones de Hürzeler.

Noticias de los equipos y escuadras

Coventry contra Brighton alineaciones probables

3-4-3
Coventry crest
Coventry
COV
Formación
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
C. RushworthC. RushworthE. PinnockE. PinnockB. ThomasB. ThomasA. AmendaA. AmendaM. van EwijkM. van EwijkF. OnyekaF. OnyekaJ. DasilvaJ. DasilvaM. GrimesM. GrimesT. AwoniyiT. AwoniyiJ. RudoniJ. RudoniE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkB. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliY. AyariY. AyariM. De CuyperM. De CuyperM. YalcouyeM. YalcouyeDiego GómezDiego GómezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
3-4-3
Coventry

Once inicial

Brighton

Manager

  • F. Lampard
  • Fabian Hürzeler

Frank Lampard no podrá contar con Haji Wright, Luke Woolfenden, Kaine Kesler-Hayden, Sidiki Cherif ni Josh Eccles por lesión. El once probable de los locales apunta a Carl Rushworth en portería, con una línea defensiva formada por Ethan Pinnock, Bobby Thomas, Aurele Amenda y Milan van Ewijk. En el centro del campo se esperan Frank Onyeka, Jay Dasilva y Matt Grimes, mientras que Taiwo Awoniyi, Jack Rudoni y Ephron Mason-Clark completarían el ataque.

En el bando visitante, Fabian Hürzeler llega con numerosas bajas: Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Femi Azeez, Evan Ferguson, Georginio Rutter, Michael Svoboda y Zadok Yohanna están todos descartados. El once proyectado sitúa a Bart Verbruggen bajo palos, con Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk, Luka Vuskovic y Olivier Boscagli en defensa, y una línea de mediocampo con Yasin Ayari, Maxim De Cuyper, Malick Junior Yalcouye y Diego Gómez; Pascal Gross y Charalampos Kostoulas apuntarían como referentes ofensivos.

Forma

COV

COV - Formulario

ASM
W2-0
ARS
L3-0
PLY
W2-4
HUL
L0-1
MCI
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BHA

BHA - Formulario

TRO
D0-0
AVL
W4-0
TRO
W4-0
CHE
L4-3
LEE
D1-1
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Coventry llega al partido con un balance de 1 victoria, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones. La única victoria llegó ante Plymouth en la Carabao Cup (4-2), mientras que en liga encadenaron caídas ante Arsenal (3-0), Hull (0-1) y Manchester City (1-0). En total, los Sky Blues han marcado 6 goles y encajado 6 en ese tramo.

Brighton acumula 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Leeds en la Premier League, precedido por una derrota ante Chelsea (4-3) y victorias ante Aston Villa (4-0) y Tromsoe (4-0) en la Conference League. Los de Hürzeler han anotado 10 goles y encajado 5 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CoventryEmpateBrighton
3
0
2
Copa
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Championship
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Copa
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos data de febrero de 2018, cuando Brighton venció a Coventry por 3-1 en partido de Copa. En el historial de los últimos cinco enfrentamientos, Coventry se impuso en tres ocasiones y Brighton en dos, con un total de 9 goles a favor de los Sky Blues y 7 para los Seagulls. Los dos duelos de Championship en 2011 terminaron con victorias para Coventry (2-0) en casa y para Brighton (2-1) como local.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
431061+510
D
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
3
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
8
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
9
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
10
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
SunderlandSunderlandSUN
41213305
D
D
W
L
13
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
14
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, Coventry ocupa la vigésima posición, mientras que Brighton se sitúa en el décimo puesto de la tabla.

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