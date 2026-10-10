Cómo ver Como vs Roma: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Estadio Giuseppe Sinigaglia acoge este fin de semana uno de los duelos más atractivos de la Serie A: el Como recibe a la Roma en un partido que enfrenta a dos de los equipos que más han sorprendido en lo que va de temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 6 11 oct 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

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Acerca del encuentro

El conjunto del lago, dirigido por Cesc Fàbregas, llega con la confianza intacta tras una racha notable que incluye victorias ante el Nápoles y el Génova, además de un sobresaliente 4-1 sobre el RB Leipzig en Champions League. Sin embargo, la última jornada antes del parón dejó una derrota ante el Frosinone que rompe el ritmo positivo.

La Roma, por su parte, llega como líder de la Serie A. El equipo de Gian Piero Gasperini ha construido una identidad sólida y se presenta en Como como el principal candidato a arrebatarle el título al Inter, campeón vigente.

El duelo tiene un componente extra: ambos clubes compiten también en la Champions League, lo que convierte estas semanas en un período de máxima exigencia para sus plantillas. La gestión de los recursos humanos será determinante en las próximas jornadas.

Moise Kean, fichaje estrella del verano para el Como, atraviesa un momento delicado. Sin gol en su cuenta particular y con problemas físicos tras los compromisos con la selección italiana, su presencia en el once inicial está en duda. Nico Paz, otro de los nombres propios del equipo de Fàbregas, también regresa con el tiempo justo tras un largo desplazamiento internacional.

Por el lado visitante, Donyell Malen ha confirmado que llega en condiciones para jugar tras superar sus molestias en la rodilla. El atacante holandés es uno de los referentes del sistema de Gasperini junto a Paulo Dybala.

Noticias de los equipos y escuadras

El Como afronta el partido con la baja confirmada de Moise Kean, que no ha podido recuperarse a tiempo tras volver tocado de los compromisos internacionales con Italia. Fàbregas cuenta con un once proyectado que incluye a Jean Butez bajo palos, una línea defensiva formada por Chalobah, Valle, Couto y Jacobo Ramón, y un mediocampo con Nico Paz, Da Cunha y Luis Milla. En ataque, Diao, Baturina y Douvikas apuntan a ser titulares.

La Roma llega sin Bryan Cristante, lesionado, lo que obliga a Gasperini a replantear su mediocampo. Marten de Roon, fichado en verano, tiene ante sí una oportunidad clara de consolidarse en el equipo. El once probable sitúa a Svilar en portería, una defensa de cuatro con Mancini, Hermoso, N'Dicka y Wesley, y un bloque ofensivo con Dybala, Mora, Molina y Malen, quien ha confirmado que llega en plenas condiciones tras superar sus problemas físicos.

Forma

El Como presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente llegó ante el Frosinone por 2-0 en la Serie A, pero antes de ese tropiezo el equipo de Fàbregas había encadenado cuatro triunfos consecutivos, incluyendo el 4-1 al RB Leipzig en Champions League y el 2-1 al Parma. En total, el Como ha marcado 11 goles y ha encajado seis en ese tramo de cinco partidos.

La Roma llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco jornadas. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante el Inter de Milán en la Serie A, un punto que no resta mérito a una dinámica positiva que incluye victorias ante el Torino y el Atalanta. Los giallorossi han anotado nueve goles y han recibido cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026 en el Sinigaglia, con victoria del Como por 2-1. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Como acumula tres victorias frente a dos del conjunto romano, con el conjunto lombardo mostrando una solidez notable en casa ante su rival de este domingo.

Clasificación

En la clasificación actual de la Serie A, la Roma ocupa la primera posición, mientras que el Como se sitúa en el octavo puesto. El partido enfrenta, por tanto, al líder del campeonato con un aspirante que busca escalar posiciones en la tabla.