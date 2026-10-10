Cómo ver Como vs Roma: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

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Serie A
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Stadio G. Sinigaglia
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Como vs Roma
Como
Roma
Serie A

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Serie A entre Como y Roma. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Giuseppe Sinigaglia acoge este fin de semana uno de los duelos más atractivos de la Serie A: el Como recibe a la Roma en un partido que enfrenta a dos de los equipos que más han sorprendido en lo que va de temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Serie A - Jornada 6
Stadio G. Sinigaglia
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Cómo sintonizar el Como vs Roma en línea

El Como vs Roma se puede ver en directo a través de DAZN.

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Acerca del encuentro

El conjunto del lago, dirigido por Cesc Fàbregas, llega con la confianza intacta tras una racha notable que incluye victorias ante el Nápoles y el Génova, además de un sobresaliente 4-1 sobre el RB Leipzig en Champions League. Sin embargo, la última jornada antes del parón dejó una derrota ante el Frosinone que rompe el ritmo positivo.

La Roma, por su parte, llega como líder de la Serie A. El equipo de Gian Piero Gasperini ha construido una identidad sólida y se presenta en Como como el principal candidato a arrebatarle el título al Inter, campeón vigente.

El duelo tiene un componente extra: ambos clubes compiten también en la Champions League, lo que convierte estas semanas en un período de máxima exigencia para sus plantillas. La gestión de los recursos humanos será determinante en las próximas jornadas.

Moise Kean, fichaje estrella del verano para el Como, atraviesa un momento delicado. Sin gol en su cuenta particular y con problemas físicos tras los compromisos con la selección italiana, su presencia en el once inicial está en duda. Nico Paz, otro de los nombres propios del equipo de Fàbregas, también regresa con el tiempo justo tras un largo desplazamiento internacional.

Por el lado visitante, Donyell Malen ha confirmado que llega en condiciones para jugar tras superar sus molestias en la rodilla. El atacante holandés es uno de los referentes del sistema de Gasperini junto a Paulo Dybala.

Noticias de los equipos y escuadras

Como contra Roma alineaciones probables

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
Formación
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
J. ButezJ. ButezT. ChalobahT. ChalobahA. ValleA. ValleY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonN. PazN. PazL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaA. DiaoA. DiaoM. BaturinaM. BaturinaA. DouvikasA. DouvikasM. SvilarM. SvilarG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonM. KoneM. KoneP. DybalaP. DybalaR. MoraR. MoraN. MolinaN. MolinaD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Como

Once inicial

Roma

Manager

  • Cesc Fàbregas
  • G. Gasperini

El Como afronta el partido con la baja confirmada de Moise Kean, que no ha podido recuperarse a tiempo tras volver tocado de los compromisos internacionales con Italia. Fàbregas cuenta con un once proyectado que incluye a Jean Butez bajo palos, una línea defensiva formada por Chalobah, Valle, Couto y Jacobo Ramón, y un mediocampo con Nico Paz, Da Cunha y Luis Milla. En ataque, Diao, Baturina y Douvikas apuntan a ser titulares.

La Roma llega sin Bryan Cristante, lesionado, lo que obliga a Gasperini a replantear su mediocampo. Marten de Roon, fichado en verano, tiene ante sí una oportunidad clara de consolidarse en el equipo. El once probable sitúa a Svilar en portería, una defensa de cuatro con Mancini, Hermoso, N'Dicka y Wesley, y un bloque ofensivo con Dybala, Mora, Molina y Malen, quien ha confirmado que llega en plenas condiciones tras superar sus problemas físicos.

Forma

COM

COM - Formulario

NAP
W1-2
GEN
W1-4
RBL
W4-1
PAR
W2-1
FRC
L2-0
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ROM

ROM - Formulario

LEC
W0-4
ATA
W2-1
FB
D1-1
TOR
W0-2
INT
D2-2
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Como presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente llegó ante el Frosinone por 2-0 en la Serie A, pero antes de ese tropiezo el equipo de Fàbregas había encadenado cuatro triunfos consecutivos, incluyendo el 4-1 al RB Leipzig en Champions League y el 2-1 al Parma. En total, el Como ha marcado 11 goles y ha encajado seis en ese tramo de cinco partidos.

La Roma llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco jornadas. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante el Inter de Milán en la Serie A, un punto que no resta mérito a una dinámica positiva que incluye victorias ante el Torino y el Atalanta. Los giallorossi han anotado nueve goles y han recibido cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ComoEmpateRoma
3
0
2
Serie A
Como badge
Como
COM
2
Roma badge
Roma
ROM
1
F
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Como badge
Como
COM
0
F
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Como badge
Como
COM
1
F
Serie A
Como badge
Como
COM
2
Roma badge
Roma
ROM
0
F
Serie A
Como badge
Como
COM
2
Roma badge
Roma
ROM
0
F
7Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026 en el Sinigaglia, con victoria del Como por 2-1. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Como acumula tres victorias frente a dos del conjunto romano, con el conjunto lombardo mostrando una solidez notable en casa ante su rival de este domingo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
6510188+1016
W
D
W
W
W
2
RomaRomaROM
5410143+1113
D
W
W
W
W
3
LazioLazioLAZ
541083+513
W
D
W
W
W
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
W
W
W
L
W
5
AC MilánAC MilánMIL
5320104+611
W
D
D
W
W
6
SSC NápolesSSC NápolesNAP
6312106+410
W
D
W
L
L
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
W
L
D
W
W
8
ComoComoCOM
531196+310
L
W
W
W
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
L
W
D
W
W
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
L
W
D
W
L
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
L
L
L
W
W
12
LecceLecceLEC
5203510-56
L
W
L
L
W
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
L
L
L
W
D
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
D
L
W
L
L
15
MonzaMonzaMON
5113812-44
W
L
D
L
L
16
GénovaGénovaGEN
6114511-64
W
L
D
L
L
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
L
D
W
L
L
19
BolognaBolognaBOL
502336-32
D
L
D
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
L
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de la Serie A, la Roma ocupa la primera posición, mientras que el Como se sitúa en el octavo puesto. El partido enfrenta, por tanto, al líder del campeonato con un aspirante que busca escalar posiciones en la tabla.

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