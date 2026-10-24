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Segunda Division
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Cómo ver Córdoba vs Eibar: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Córdoba vs Eibar
Córdoba
Eibar
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Córdoba y Eibar, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 11
Estadio El Arcangel
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Cómo ver Córdoba vs Eibar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Córdoba vs Eibar se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los enlaces para acceder al live stream o consultar la programación en cada plataforma.

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El Estadio El Arcángel de Córdoba acoge este encuentro de Segunda División entre el equipo local y un Eibar que llega como uno de los equipos más sólidos de la categoría.

El conjunto cordobés, dirigido por Ivan Ania, atraviesa un momento irregular. Tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos reflejan una dinámica que mezcla destellos positivos con tropiezos evitables.

El Eibar de Jokin Aranbarri, en cambio, ocupa la parte alta de la tabla y llega con la confianza de un equipo que sabe a qué juega. Los vascos no son líderes por casualidad.

El choque enfrenta a dos realidades muy distintas en este momento de la temporada. Córdoba necesita puntos para alejarse de la zona de peligro; Eibar los quiere para mantenerse en la pelea por el ascenso.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Córdoba contra Eibar alineaciones probables

Manager

  • I. Ania

En el bando local, Ivan Ania prepara el partido sin que se hayan confirmado bajas ni convocatorias oficiales. La alineación probable tampoco ha sido facilitada, por lo que los detalles del once inicial se actualizarán cuando estén disponibles.

En el Eibar ocurre algo similar: Jokin Aranbarri no ha dado a conocer lesionados, sancionados ni el once previsto. La información se completará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Forma

COR

COR - Formulario

ALB
W1-2
VLL
L3-1
TEN
W3-2
ELD
L2-1
LEG
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
EIB

EIB - Formulario

ELD
W1-2
LAS
W3-2
ALB
W1-3
OVI
L3-1
MLL
D1-1
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

El Córdoba llega con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Leganés (0-1), aunque antes de ese triunfo cayó contra el Eldense (2-1). En esos cinco encuentros, el equipo de Ivan Ania ha marcado siete goles y ha encajado nueve, lo que evidencia cierta fragilidad defensiva.

El Eibar presenta tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período. Los vascos empataron 1-1 ante el Mallorca en su última salida y antes de eso sufrieron una derrota por 3-1 frente al Real Oviedo. Con nueve goles a favor y siete en contra, el conjunto armero muestra una cara más equilibrada que su rival de este sábado.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CórdobaEmpateEibar
1
1
3
Segunda Division
Eibar badge
Eibar
EIB
2
Córdoba badge
Córdoba
COR
0
F
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
0
Eibar badge
Eibar
EIB
0
F
Segunda Division
Eibar badge
Eibar
EIB
4
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
F
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
2
Eibar badge
Eibar
EIB
1
F
Primera División
Eibar badge
Eibar
EIB
3
Córdoba badge
Córdoba
COR
0
F
3Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de mayo de 2026 en Segunda División, con victoria del Eibar por 2-0 como local. En el duelo anterior, celebrado en diciembre de 2025 en El Arcángel, el partido terminó sin goles (0-0). De los últimos cuatro encuentros en Segunda División, el Eibar acumula dos victorias por una del Córdoba, con un empate de por medio.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlmeríaAlmeríaALM
10802207+1324
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
10721184+1423
W
L
D
W
W
3
EibarEibarEIB
107122011+922
D
L
W
W
W
4
GranadaGranadaGRA
116231814+420
W
W
W
W
L
5
GijonGijonSPG
10613119+219
W
W
W
L
W
6
GironaGironaGIR
10532179+818
W
D
D
W
W
7
MallorcaMallorcaMLL
10532125+718
D
W
D
L
W
8
BurgosBurgosBUR
105231310+317
W
L
L
W
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
105231310+317
W
W
L
W
L
10
SabadellSabadellSAB
10442108+216
L
W
D
D
W
11
EldenseEldenseELD
104241313014
W
W
W
L
L
12
TenerifeTenerifeTEN
103431214-213
D
D
L
D
L
13
Real ValladolidReal ValladolidVLL
113351616012
L
L
W
D
W
14
Celta FortunaCelta FortunaCEF
103341516-112
D
W
L
D
L
15
CórdobaCórdobaCOR
104061520-512
W
L
W
L
W
16
Las PalmasLas PalmasLAS
103251319-611
L
L
D
L
L
17
LeganésLeganésLEG
10325615-911
L
L
L
L
W
18
FC AndorraFC AndorraAND
103161317-410
L
W
D
W
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
102261421-78
L
L
L
L
L
20
CádizCádizCAD
101451113-27
L
L
W
D
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
10127922-135
L
L
D
W
D
22
AlbaceteAlbaceteALB
10019622-161
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Eibar ocupa la tercera posición, lo que le sitúa en zona de ascenso directo. El Córdoba, en cambio, figura en el puesto 15, una posición que le mantiene demasiado cerca de los puestos de descenso para permitirse relajaciones.

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