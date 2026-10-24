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Premier League - Jornada 8 24 oct 2026 - 12:30 Stamford Bridge

Cómo ver Chelsea vs Tottenham en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Chelsea vs Tottenham se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Consulta las opciones disponibles en tu región y accede al partido desde los canales indicados a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Chelsea recibe al Tottenham Hotspur en Stamford Bridge en un duelo de Premier League que enfrenta a dos clubes en momentos muy distintos de la temporada.

Los Blues, dirigidos por Xabi Alonso, llegan al partido como cuartos en la tabla, respaldados por una racha positiva que incluye victorias convincentes ante Everton y Bournemouth en sus últimas dos jornadas ligueras.

El Tottenham, en cambio, atraviesa una etapa delicada. El equipo de Roberto De Zerbi ocupa el decimosexto puesto y no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, sumando tres derrotas y dos empates en ese tramo.

Cole Palmer sigue siendo la referencia creativa del conjunto londinense. El mediapunta inglés ha recuperado su mejor versión esta temporada tras un curso 2025-26 más irregular, y su influencia en el juego de Chelsea resulta determinante.

En el Tottenham, la situación de Rodrigo Bentancur, sancionado para este partido, complica aún más las opciones de De Zerbi en el centro del campo, donde también acumula varias bajas por lesión.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Xabi Alonso no podrá contar con Jamie Gittens, Reece James, Emanuel Emegha, Damián Martínez ni Pep Chavarria por lesión. El once probable de los Blues contempla a Mike Penders bajo palos, con una defensa formada por Maxence Lacroix, Levi Colwill, Jorrel Hato y Josh Acheampong. En el centro del campo se espera la presencia de Moisés Caicedo junto a Jordan Henderson, con Cole Palmer, Pedro Neto y Morgan Rogers apoyando a Joao Pedro en ataque.

Roberto De Zerbi afronta una lista de bajas considerable: Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Tosin Adarabioyo, Pedro Porro y Destiny Udogie están todos descartados por lesión. A esas ausencias se suma la sanción de Rodrigo Bentancur. El once probable del Tottenham sitúa a Antonin Kinsky en portería, con Marcos Senesi, Micky van de Ven y Jan Paul van Hecke en defensa, Andrew Robertson en el carril izquierdo, y James Maddison, Sandro Tonali y Archie Gray en el mediocampo; arriba, Dominic Solanke, Mohammed Kudus y Omar Marmoush formarían el tridente ofensivo.

Forma

Chelsea presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los Blues vencieron 0-2 al Everton en su más reciente compromiso liguero y antes golearon 5-1 al Bournemouth. Su única derrota en ese tramo llegó ante el Brentford por 3-0. En total, el equipo de Alonso ha marcado 16 goles y encajado nueve en esos cinco encuentros.

El Tottenham, por su parte, acumula dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, sin conocer la victoria en ninguna competición durante ese período. Su derrota más reciente fue un 2-3 ante el Aston Villa en la Premier League, y antes cayó 3-1 ante el Liverpool en la Carabao Cup. Los de De Zerbi han anotado tan solo tres goles y han recibido ocho en ese tramo, sin lograr ninguna portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en la Premier League tuvo lugar el 19 de mayo de 2026, cuando Chelsea se impuso 2-1 al Tottenham en Stamford Bridge. Antes de ese partido, el Tottenham había ganado 0-1 en noviembre de 2025 como visitante. En los últimos cinco duelos registrados entre ambos conjuntos, Chelsea acumula tres victorias frente a las dos del Tottenham.

Clasificación

Chelsea ocupa el cuarto puesto de la Premier League, en zona de clasificación para competición europea, mientras que el Tottenham se encuentra en el decimosexto lugar, en una posición que exige una reacción inmediata para alejarse de la zona de descenso. La distancia entre ambos equipos en la tabla otorga a este partido una dimensión adicional para los visitantes.