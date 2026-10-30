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Dónde ver Chelsea vs Manchester United en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Chelsea y Manchester United hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

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Premier League - Jornada 9
Stamford Bridge

Cómo ver Chelsea vs Manchester United en directo

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Acerca del encuentro

Los Blues afrontan el duelo con una plantilla mermada tras la eliminación en la tanda de penaltis de la Carabao Cup ante el Liverpool. El central Maxence Lacroix, pieza clave en la defensa de Xabi Alonso, salió lesionado del partido en Anfield con problemas en el isquiotibial izquierdo, y su presencia ante los Red Devils está en el aire. A las bajas de Jamie Gittens, Reece James y Joao Pedro se suma la ausencia por sanción de Cole Palmer, el jugador más determinante del equipo.

Pese a los contratiempos, el Chelsea llega al partido desde una posición cómoda en la tabla. Los de Alonso han ganado dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y vienen de golear al Bournemouth por 5-1 en casa hace apenas tres semanas.

El Manchester United, en cambio, atraviesa una de sus peores rachas de la temporada. El equipo de Michael Carrick ha perdido tres de sus últimos cinco encuentros, incluyendo una dolorosa derrota por 4-1 ante el Como en la Liga de Campeones y un 3-0 ante el Bournemouth en la Premier League el pasado fin de semana. Los Red Devils ocupan la decimosexta posición de la clasificación, lo que refleja una campaña muy por debajo de las expectativas.

Carrick confirmó esta semana que Bruno Fernandes seguirá siendo el capitán del equipo pese a la polémica generada tras sus críticas públicas a la táctica del entrenador, aunque el portugués figura en la lista de bajas junto a otros jugadores importantes como Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Manuel Ugarte.

La visita a Stamford Bridge representa para el United una oportunidad de reaccionar, aunque el contexto no invita precisamente al optimismo. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias de los equipos y escuadras

Chelsea contra Manchester United alineaciones probables

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formación
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
M. PendersM. PendersJ. HatoJ. HatoJ. AcheampongJ. AcheampongL. ColwillL. ColwillMoisés CaicedoMoisés CaicedoC. PalmerC. PalmerM. RogersM. RogersM. PalestraM. PalestraP. NetoP. NetoJ. HendersonJ. HendersonD. WelbeckD. WelbeckS. LammensS. LammensL. YoroL. YoroLisandro MartínezLisandro MartínezH. MaguireH. MaguireD. DalotD. DalotC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. CunhaM. CunhaA. DialloA. DialloK. MainooK. MainooB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
3-4-2-1
Chelsea

Once inicial

Manchester United

Manager

  • X. Alonso
  • M. Carrick

Xabi Alonso no podrá contar con Jamie Gittens, Reece James, Joao Pedro, Pep Chavarria ni Damián Martínez por lesión, y Cole Palmer cumple sanción. Lacroix, que se retiró lesionado ante el Liverpool con molestias en el isquiotibial, es duda. El once probable del Chelsea incluye a Mike Penders bajo palos, con Levi Colwill, Josh Acheampong, Moisés Caicedo, Jorrel Hato, Geovany Quenda, Jordan Henderson, Pedro Neto, Morgan Rogers y Maxence Lacroix como referencia defensiva pendiente de confirmación.

El Manchester United llega a Londres con una larga lista de ausencias: Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes y Marcus Rashford están todos fuera por lesión. Carrick podría alinear a Senne Lammens en portería, con Leny Yoro, Ayden Heaven y Harry Maguire en defensa, y Youri Tielemans junto a Carlos Baleba en el centro del campo.

Forma

CHE

CHE - Formulario

BRE
L3-0
BOU
W5-1
EVE
W0-2
TOT
L0-2
LIV
L1-1
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MUN

MUN - Formulario

TOT
D1-1
ATM
L2-0
LEE
D1-1
COM
L4-1
BOU
L0-3
Gol marcado (encajado)
3/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Chelsea acumula dos victorias, una derrota y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con el resultado más reciente siendo la eliminación en penaltis ante el Liverpool en la Carabao Cup tras empatar 1-1. En Premier League, los Blues han sumado triunfos ante el Everton (2-0) y el Bournemouth (5-1), aunque también cayeron ante el Tottenham (0-2) y el Brentford (0-3).

El Manchester United presenta un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los Red Devils no han ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con la derrota más reciente siendo el 3-0 ante el Bournemouth en la Premier League. La goleada por 4-1 encajada ante el Como en la Liga de Campeones es el resultado más preocupante de la serie, aunque el empate 1-1 ante el Leeds y el 1-1 ante el Tottenham muestran que el equipo ha sido capaz de puntuar en el campeonato doméstico.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ChelseaEmpateManchester United
2
1
2
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
F
7Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en Stamford Bridge el 18 de abril de 2026, con victoria del Manchester United por 0-1. En los cinco últimos enfrentamientos entre Chelsea y United en la Premier League, los Blues han ganado dos, los Red Devils otros dos y uno acabó en empate. Los partidos han sido disputados y con goles: el más llamativo fue el 4-3 a favor del Chelsea en abril de 2024 en Stamford Bridge.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
W
L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
L
L
D
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la Premier League, el Chelsea ocupa la quinta posición, lo que lo sitúa en la pelea por los puestos europeos más ambiciosos. El Manchester United, decimosexto, necesita puntos con urgencia para alejarse de la zona de peligro.

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