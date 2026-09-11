¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Premier League
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoHull
¡Mira aquí! DAZN
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Chelsea vs Hull: previa, detalles del partido, cómo ver en directo y más

Chelsea vs Hull
Chelsea
Hull
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Chelsea y Hull. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Chelsea recibe al Hull City en Stamford Bridge en un partido de Premier League que llega en un momento de creciente confianza para los locales bajo las órdenes de Xabi Alonso. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 4
Stamford Bridge

Cómo sintonizar el Chelsea vs Hull

El Chelsea vs Hull City se puede ver en directo a través de DAZN.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

Los Blues vienen de protagonizar una remontada espectacular en la Carabao Cup, donde anotaron seis goles en la segunda mitad para vencer al Leeds United por 6-3. Pedro Neto, uno de los grandes protagonistas de esa noche, acaba de firmar una renovación de contrato hasta 2032, lo que refleja el compromiso del club con el proyecto del técnico español.

En el plano extradeportivo, el Chelsea atraviesa una etapa de transición en su estructura de propiedad. Todd Boehly se prepara para vender su participación minoritaria, con Clearlake Capital y Behdad Eghbali listos para asumir el control total del club.

El Hull City llega a Londres en un buen momento en la tabla, ocupando la tercera posición del campeonato. El equipo de Sergej Jakirovic viene de empatar sin goles ante el Aston Villa en su último partido de liga, aunque cayó eliminado de la Carabao Cup ante el Sunderland.

Los Tigers afrontan este desplazamiento con una lista de bajas considerable, lo que complica las opciones del técnico serbio para plantarle cara a un Chelsea que se muestra cada vez más sólido en casa.

Noticias del equipo y escuadras

Chelsea contra Hull alineaciones probables

3-4-3
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formación
Hull crest
Hull
HUL
3-4-3
Damián MartínezDamián MartínezL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixR. JamesR. JamesP. NetoP. NetoJ. HatoJ. HatoR. LaviaR. LaviaJ. PedroJ. PedroM. RogersM. RogersC. PalmerC. PalmerK. TzolakisK. TzolakisS. AjayiS. AjayiN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganL. CoyleL. CoyleR. SlaterR. SlaterR. GilesR. Gilesteam-logoL. Gourna-Douathteam-logoE. StroudM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnie
Hull crest
Hull
HUL
3-4-3
Chelsea

Once inicial

Hull

Manager

  • X. Alonso
  • S. Jakirovic

Xabi Alonso cuenta con una plantilla amplia para este partido. El once probable del Chelsea incluye a Damián Martínez bajo palos, con una defensa formada por Levi Colwill, Wesley Fofana y Maxence Lacroix. En el centro del campo aparecen Romeo Lavia, Jorrel Hato y Reece James, mientras que Pedro Neto, Morgan Rogers y Cole Palmer acompañan al delantero Joao Pedro.

El Hull City llega con varias ausencias importantes. Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Charlie Hughes, Hidemasa Morita e Ilyas Ansah están en la lista de lesionados. El once probable de Sergej Jakirovic sitúa a Konstantinos Tzolakis en portería, con una defensa de Semi Ajayi, Nobel Mendy y John Egan, y un mediocampo en el que figuran Lucas Gourna-Douath, Ryan Giles, Regan Slater y Elliot Stroud, con Mohamed Belloumi y Oli McBurnie como referencias ofensivas junto a Lewie Coyle.

Forma

CHE

CHE - Formulario

FUL
W2-3
LUT
W2-0
BHA
W4-3
ARS
L2-1
LEE
W6-3
Gol marcado (encajado)
16/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
HUL

HUL - Formulario

MUN
W2-0
STK
W1-1
COV
W0-1
AVL
D0-0
SUN
L1-0
Gol marcado (encajado)
4/2
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Chelsea llega con un balance de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la goleada 6-3 ante el Leeds en la Carabao Cup, mientras que su única derrota en este período llegó ante el Arsenal por 2-1 en Premier League. Los Blues han marcado 17 goles y encajado 9 en esos cinco encuentros, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero también con cierta fragilidad defensiva.

El Hull City acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la eliminación ante el Sunderland en la Carabao Cup por 1-0, aunque antes habían sumado un punto valioso ante el Aston Villa. La victoria más destacada del período fue el triunfo 2-0 ante el Manchester United en Premier League.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ChelseaEmpateHull
5
0
0
Copa
Hull badge
Hull
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
F
Copa
Hull badge
Hull
HUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
F
Copa
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Hull badge
Hull
HUL
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Hull badge
Hull
HUL
0
F
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
F
14Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026 en una Copa, con victoria del Chelsea por 0-4 en el estadio del Hull. En los cinco últimos precedentes registrados, el Chelsea domina claramente con cuatro victorias frente a ninguna del Hull City, con un encuentro que terminó con triunfo visitante de los Blues. Los londinenses han marcado 12 goles y encajado solo 1 en esos cinco partidos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
W
W
W
3
HullHullHUL
321030+37
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
W
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
W
L
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
W
L
L
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
D
D
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
L
L
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
D
L
L
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
L
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Chelsea ocupa la cuarta posición, mientras que el Hull City se sitúa en el tercer puesto.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google