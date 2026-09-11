Cómo ver Chelsea vs Hull: previa, detalles del partido, cómo ver en directo y más

El Chelsea recibe al Hull City en Stamford Bridge en un partido de Premier League que llega en un momento de creciente confianza para los locales bajo las órdenes de Xabi Alonso. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Cómo sintonizar el Chelsea vs Hull

El Chelsea vs Hull City se puede ver en directo a través de DAZN.

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Acerca del encuentro

Los Blues vienen de protagonizar una remontada espectacular en la Carabao Cup, donde anotaron seis goles en la segunda mitad para vencer al Leeds United por 6-3. Pedro Neto, uno de los grandes protagonistas de esa noche, acaba de firmar una renovación de contrato hasta 2032, lo que refleja el compromiso del club con el proyecto del técnico español.

En el plano extradeportivo, el Chelsea atraviesa una etapa de transición en su estructura de propiedad. Todd Boehly se prepara para vender su participación minoritaria, con Clearlake Capital y Behdad Eghbali listos para asumir el control total del club.

El Hull City llega a Londres en un buen momento en la tabla, ocupando la tercera posición del campeonato. El equipo de Sergej Jakirovic viene de empatar sin goles ante el Aston Villa en su último partido de liga, aunque cayó eliminado de la Carabao Cup ante el Sunderland.

Los Tigers afrontan este desplazamiento con una lista de bajas considerable, lo que complica las opciones del técnico serbio para plantarle cara a un Chelsea que se muestra cada vez más sólido en casa.

Noticias del equipo y escuadras

Xabi Alonso cuenta con una plantilla amplia para este partido. El once probable del Chelsea incluye a Damián Martínez bajo palos, con una defensa formada por Levi Colwill, Wesley Fofana y Maxence Lacroix. En el centro del campo aparecen Romeo Lavia, Jorrel Hato y Reece James, mientras que Pedro Neto, Morgan Rogers y Cole Palmer acompañan al delantero Joao Pedro.

El Hull City llega con varias ausencias importantes. Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Charlie Hughes, Hidemasa Morita e Ilyas Ansah están en la lista de lesionados. El once probable de Sergej Jakirovic sitúa a Konstantinos Tzolakis en portería, con una defensa de Semi Ajayi, Nobel Mendy y John Egan, y un mediocampo en el que figuran Lucas Gourna-Douath, Ryan Giles, Regan Slater y Elliot Stroud, con Mohamed Belloumi y Oli McBurnie como referencias ofensivas junto a Lewie Coyle.

Forma

El Chelsea llega con un balance de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la goleada 6-3 ante el Leeds en la Carabao Cup, mientras que su única derrota en este período llegó ante el Arsenal por 2-1 en Premier League. Los Blues han marcado 17 goles y encajado 9 en esos cinco encuentros, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero también con cierta fragilidad defensiva.

El Hull City acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la eliminación ante el Sunderland en la Carabao Cup por 1-0, aunque antes habían sumado un punto valioso ante el Aston Villa. La victoria más destacada del período fue el triunfo 2-0 ante el Manchester United en Premier League.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026 en una Copa, con victoria del Chelsea por 0-4 en el estadio del Hull. En los cinco últimos precedentes registrados, el Chelsea domina claramente con cuatro victorias frente a ninguna del Hull City, con un encuentro que terminó con triunfo visitante de los Blues. Los londinenses han marcado 12 goles y encajado solo 1 en esos cinco partidos.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Chelsea ocupa la cuarta posición, mientras que el Hull City se sitúa en el tercer puesto.