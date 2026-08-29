Cómo ver Chelsea vs Brighton: detalles del encuentro, cadenas de TV y streaming en direct

El Chelsea de Xabi Alonso recibe al Brighton de Fabian Hürzeler este domingo en Stamford Bridge, en un duelo correspondiente a la segunda jornada de la Premier League 2026/27. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 2 30 ago 2026 - 09:00 Stamford Bridge

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Acerca del encuentro

Los blues de Chelsea llegan al partido con buenas sensaciones tras un inicio de temporada prometedor bajo las órdenes del técnico español.

Cole Palmer llega en un momento de inspiración. El centrocampista inglés marcó y fue determinante en la victoria ante el Fulham el pasado lunes, y ha reconocido abiertamente que Alonso le ha dado una libertad táctica que no había disfrutado con los anteriores entrenadores del club. Su estado de forma es uno de los argumentos más sólidos del Chelsea de cara a este partido.

Sin embargo, el vestuario sigue pendiente de la situación de Enzo Fernández. El centrocampista argentino fue excluido del equipo para la Copa de la Liga ante el Luton, y el Manchester City sigue rondando su fichaje. Alonso ha explicado sus motivos, pero la incertidumbre sobre el futuro del mediocampista añade un elemento de tensión al entorno del club.

El Brighton llega a Londres en un estado de forma sobresaliente. Los seagulls golearon al Aston Villa por 4-0 en la primera jornada de la Premier League y sellaron su clasificación para la fase de grupos de la Conference League con una contundente victoria por 4-0 ante el Tromso en el Amex Stadium. Hürzeler elogió la actitud profesional de sus jugadores tras ese partido, y hay razones para pensar que el equipo de la costa sur viajará a Stamford Bridge con plena confianza.

Los antecedentes recientes entre ambos equipos hacen de este encuentro un duelo con mucha historia cercana. Brighton ha demostrado ser un rival incómodo para el Chelsea en los últimos tiempos, y los resultados de los últimos enfrentamientos así lo confirman.

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Noticias del equipo y escuadras

Xabi Alonso no podrá contar con Jordan Henderson, Caleb Wiley, Marco Palestra ni Moisés Caicedo por lesión, mientras que Wesley Fofana cumple sanción. El once probable del Chelsea incluye a Robert Sánchez bajo palos, con una línea defensiva formada por Levi Colwill, Josh Acheampong, Maxence Lacroix y Jorrel Hato, y Cole Palmer, Romeo Lavia, Morgan Rogers, Reece James y Malo Gusto acompañando a Joao Pedro en ataque.

Por parte del Brighton, Fabian Hürzeler no dispone de Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Evan Ferguson ni Jack Hinshelwood. El once proyectado sitúa a Bart Verbruggen en portería, con Luka Vuskovic, Mats Wieffer, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Diego Gómez, Maxim De Cuyper, Yasin Ayari, Pascal Struijk y Georginio Rutter como titulares. Se actualizará la información si hay novedades antes del inicio.

Forma

El Chelsea llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Los blues vencieron al Fulham por 2-3 en la Premier League el 24 de agosto y al Luton por 2-0 en la Copa de la Liga el 27 de agosto, sumando también triunfos en pretemporada ante el Real Sociedad (3-1) y el AC Milán (3-0), con un empate frente al Johor FC (3-3). En total, el equipo ha anotado 13 goles y encajado 6 en ese período.

El Brighton presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los seagulls arrancaron la Premier League con una goleada al Aston Villa por 4-0 el 23 de agosto y cerraron su eliminatoria de clasificación para la Conference League con otra victoria por 4-0 ante el Tromso el 27 de agosto. El único punto cedido fue el empate sin goles en la ida ante el mismo rival noruego. El equipo ha marcado 8 goles y no ha encajado ninguno en sus tres últimos partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de abril de 2026 en el Amex Stadium, con victoria del Brighton por 3-0 en la Premier League. En los cinco últimos enfrentamientos, el Brighton acumula tres victorias, el Chelsea una, con un triunfo también para los seagulls en Copa. El único partido ganado por el Chelsea en este período fue en Stamford Bridge en septiembre de 2024, con un 4-2. En total, Brighton ha marcado 9 goles y Chelsea 8 en esos cinco duelos.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Brighton ocupa la segunda posición, mientras que el Chelsea se sitúa en el séptimo puesto tras la primera jornada disputada.