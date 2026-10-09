Cómo ver Chelsea vs Bournemouth: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Chelsea recibe a Bournemouth en Stamford Bridge en un partido de Premier League que llega en un momento delicado para ambos clubes. Xabi Alonso afronta el encuentro bajo presión tras una irregular arrancada en su primera temporada al frente del equipo londinense. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Cómo sintonizar el Chelsea vs Bournemouth

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Acerca del encuentro

Los Blues han sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus primeros cinco partidos de liga. La derrota por 3-0 ante Brentford antes del parón internacional dejó al descubierto problemas defensivos que Alonso ha tenido tiempo de trabajar durante las últimas semanas.

El dato más preocupante para Chelsea es que ha encajado 12 goles en cinco jornadas, la peor cifra de la competición, y todavía no ha logrado mantener su portería a cero. La solidez defensiva sigue siendo la asignatura pendiente del proyecto del técnico vasco.

En el lado positivo, el tridente ofensivo formado por Cole Palmer, Morgan Rogers y João Pedro ha sido un espectáculo. Entre los tres han generado ocho de los diez goles del equipo en liga, con Rogers aportando tres tantos y una asistencia desde su llegada procedente del Aston Villa.

Bournemouth llega a Londres en una situación aún más comprometida en la tabla. Los de Marco Rose atraviesan un inicio de temporada difícil y se presentan en Stamford Bridge con una larga lista de bajas que complica sus opciones.

La ausencia más significativa para el visitante es la de Alex Scott, cuya lesión ha sido confirmada como un golpe importante para los Cherries según el propio Rose. El centrocampista era una pieza fundamental en el esquema del equipo de la costa sur.

Noticias de los equipos y escuadras

Xabi Alonso no podrá contar con varios jugadores importantes para este encuentro. Marco Palestra, Reece James, João Pedro, Moisés Caicedo, Emanuel Emegha y Jamie Gittens están todos en la enfermería. La baja de Caicedo, que apenas ha jugado 14 minutos esta temporada por un problema en el gemelo, obliga al técnico a recurrir de nuevo a Jordan Henderson y Valentín Barco en el centro del campo. Cole Palmer, que se retiró de la selección inglesa por una molestia muscular, se ha mostrado confiado en estar disponible para el once inicial, y el once probable contempla su participación junto a Morgan Rogers y Pedro Neto en ataque, con Damián Martínez bajo palos y una defensa de tres formada por Wesley Fofana, Maxence Lacroix y Levi Colwill.

Bournemouth también llega con numerosas ausencias. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert, David Brooks y el ya mencionado Alex Scott no estarán disponibles para Marco Rose. El once probable de los Cherries apunta a Djordje Petrovic en portería, con una defensa en la que figuran Antonio Silva, Adam Smith, Adrien Truffert y James Hill, y un centro del campo liderado por Tyler Adams y Lewis Cook.

Forma

Chelsea llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones. El resultado más reciente fue la derrota por 3-0 ante Brentford en liga, un golpe que evidenció las carencias defensivas del equipo. En ese mismo período, los Blues golearon 6-3 al Leeds en la Carabao Cup y arrancaron la temporada con una victoria por 4-3 ante el Brighton. En total, Chelsea ha marcado 16 goles y encajado 11 en esos cinco partidos, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero con serios problemas para mantener su portería imbatida.

Bournemouth acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente llegó ante Liverpool por 1-0 en liga, mientras que el equipo logró una victoria en la Europa League ante la Real Sociedad por 2-1 en ese mismo período. Los Cherries han marcado nueve goles y encajado seis en esos cinco encuentros, mostrando una cara más consistente fuera de la Premier League.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó 2-2 en Stamford Bridge el 30 de diciembre de 2025 en Premier League. De los últimos cinco enfrentamientos directos, Chelsea acumula dos victorias, una derrota y dos empates. Los londinenses han marcado nueve goles y encajado cinco en esos cinco duelos, con el partido del 19 de mayo de 2024 como único precedente de victoria sin empate en casa, cuando Chelsea se impuso 2-1.

Clasificación

En la clasificación de Premier League, Chelsea ocupa la décima posición, mientras que Bournemouth se encuentra en el puesto 17. Los tres puntos en juego tienen implicaciones muy distintas para cada equipo: los Blues buscan escalar hacia la zona europea, mientras que los Cherries necesitan alejarse de los puestos de descenso.