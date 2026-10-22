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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Celtic Park

Cómo ver Celtic vs Celta Vigo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Celtic vs Celta Vigo se puede ver en directo a través de Movistar+. Las opciones de emisión televisiva y en streaming se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Celtic recibe a Celta Vigo en Celtic Park, Glasgow, en un partido de la fase de liga de la UEFA Europa League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos en la competición continental.

Martin O'Neill dirige a un Celtic que atraviesa una situación irregular en Europa. Los escoceses acumulan tres derrotas en sus últimas tres salidas europeas, incluyendo la más reciente ante el Benfica, y necesitan sumar para no quedar descolgados de cualquier opción de clasificación.

Sin embargo, el equipo de O'Neill llega con el ánimo reforzado tras un resultado espectacular en la liga doméstica. La goleada por 7-1 ante el Heart of Midlothian el pasado fin de semana demuestra que el potencial ofensivo del equipo sigue intacto cuando las cosas fluyen.

Celta Vigo, por su parte, llega a Glasgow con la moral tocada tras caer 2-1 ante la Juventus en su última jornada europea. Claudio Giraldez sabe que su equipo ha mostrado inconsistencia en la Europa League esta temporada, aunque en LaLiga la victoria reciente ante el Alavés por 2-1 aporta algo de confianza.

En el apartado clasificatorio, ninguno de los dos equipos se encuentra en una posición cómoda en la tabla general de la Europa League, lo que convierte este encuentro en una cita de gran importancia para las aspiraciones europeas de ambos.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Celtic está dirigido por Martin O'Neill. Por el momento no se dispone de información oficial sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o sanción, y los datos se actualizarán conforme se acerque el inicio del encuentro.

Celta Vigo llega a Glasgow bajo las órdenes de Claudio Giraldez. Al igual que en el caso del equipo local, no hay información confirmada sobre la alineación prevista ni sobre jugadores descartados, por lo que habrá que esperar a la previa oficial para conocer las novedades en la convocatoria.

Forma

Celtic presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El resultado más reciente fue la derrota por 4-1 ante el Benfica en la Europa League, mientras que antes de ese encuentro el equipo venció al Motherwell por 2-0 en la Premiership escocesa. También figura en ese tramo una derrota ante el Rangers por 1-0 y otra ante el Ferencvaros por 3-1 en Europa. En total, Celtic marcó once goles y encajó diez a lo largo de esos cinco partidos.

Celta Vigo acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue la victoria por 2-1 ante el Alavés en LaLiga, tras la derrota por 2-1 frente a la Juventus en la Europa League. El equipo gallego también protagonizó una goleada por 5-0 al Racing Santander. En ese periodo, Celta anotó nueve goles y recibió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial entre Celtic y Celta Vigo se limita a dos enfrentamientos, ambos disputados en la Europa League en noviembre y diciembre de 2002. En el partido de ida, Celtic venció 1-0 en Glasgow, mientras que Celta Vigo se impuso por 2-1 en el encuentro de vuelta en Vigo. Con solo dos precedentes y más de dos décadas de distancia, el historial aporta escaso valor predictivo para el choque actual.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Celtic ocupa la posición 33 y Celta Vigo la 28, lo que sitúa a ambos equipos en la parte baja de la clasificación general y subraya la necesidad de puntuar para mantener vivas sus opciones en la competición.