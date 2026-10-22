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Cómo ver Celtic vs Celta Vigo: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Celtic vs Celta Vigo
Celtic
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Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Celtic y Celta Vigo, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Celtic vs Celta Vigo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Celtic vs Celta Vigo se puede ver en directo a través de Movistar+. Las opciones de emisión televisiva y en streaming se detallan a continuación.

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Celtic recibe a Celta Vigo en Celtic Park, Glasgow, en un partido de la fase de liga de la UEFA Europa League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos en la competición continental.

Martin O'Neill dirige a un Celtic que atraviesa una situación irregular en Europa. Los escoceses acumulan tres derrotas en sus últimas tres salidas europeas, incluyendo la más reciente ante el Benfica, y necesitan sumar para no quedar descolgados de cualquier opción de clasificación.

Sin embargo, el equipo de O'Neill llega con el ánimo reforzado tras un resultado espectacular en la liga doméstica. La goleada por 7-1 ante el Heart of Midlothian el pasado fin de semana demuestra que el potencial ofensivo del equipo sigue intacto cuando las cosas fluyen.

Celta Vigo, por su parte, llega a Glasgow con la moral tocada tras caer 2-1 ante la Juventus en su última jornada europea. Claudio Giraldez sabe que su equipo ha mostrado inconsistencia en la Europa League esta temporada, aunque en LaLiga la victoria reciente ante el Alavés por 2-1 aporta algo de confianza.

En el apartado clasificatorio, ninguno de los dos equipos se encuentra en una posición cómoda en la tabla general de la Europa League, lo que convierte este encuentro en una cita de gran importancia para las aspiraciones europeas de ambos.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Celtic contra Celta Vigo alineaciones probables

Manager

  • Martin O´Neill

Celtic está dirigido por Martin O'Neill. Por el momento no se dispone de información oficial sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o sanción, y los datos se actualizarán conforme se acerque el inicio del encuentro.

Celta Vigo llega a Glasgow bajo las órdenes de Claudio Giraldez. Al igual que en el caso del equipo local, no hay información confirmada sobre la alineación prevista ni sobre jugadores descartados, por lo que habrá que esperar a la previa oficial para conocer las novedades en la convocatoria.

Forma

CEL

CEL - Formulario

FTC
L1-3
RAN
L0-1
MOT
W0-2
BEN
L4-1
HEA
W7-1
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CEL

CEL - Formulario

OMO
L1-0
SAN
W5-0
ELC
D0-0
JUV
L1-2
ALA
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Celtic presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El resultado más reciente fue la derrota por 4-1 ante el Benfica en la Europa League, mientras que antes de ese encuentro el equipo venció al Motherwell por 2-0 en la Premiership escocesa. También figura en ese tramo una derrota ante el Rangers por 1-0 y otra ante el Ferencvaros por 3-1 en Europa. En total, Celtic marcó once goles y encajó diez a lo largo de esos cinco partidos.

Celta Vigo acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue la victoria por 2-1 ante el Alavés en LaLiga, tras la derrota por 2-1 frente a la Juventus en la Europa League. El equipo gallego también protagonizó una goleada por 5-0 al Racing Santander. En ese periodo, Celta anotó nueve goles y recibió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CelticEmpateCelta Vigo
1
0
1
Europa League
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Celtic badge
Celtic
CEL
1
F
Europa League
Celtic badge
Celtic
CEL
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
F
2Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

El historial entre Celtic y Celta Vigo se limita a dos enfrentamientos, ambos disputados en la Europa League en noviembre y diciembre de 2002. En el partido de ida, Celtic venció 1-0 en Glasgow, mientras que Celta Vigo se impuso por 2-1 en el encuentro de vuelta en Vigo. Con solo dos precedentes y más de dos décadas de distancia, el historial aporta escaso valor predictivo para el choque actual.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, Celtic ocupa la posición 33 y Celta Vigo la 28, lo que sitúa a ambos equipos en la parte baja de la clasificación general y subraya la necesidad de puntuar para mantener vivas sus opciones en la competición.

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