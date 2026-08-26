¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoCelta Vigo
Abanca Balaidos
team-logoOsasuna
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Celta Vigo vs Osasuna: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Celta Vigo vs Osasuna
Celta Vigo
Osasuna
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Celta Vigo y Osasuna. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Celta Vigo recibe a Osasuna en el Abanca Balaídos de Vigo en un duelo de Primera División que enfrenta a dos equipos de la zona media de la tabla en busca de sus primeros puntos sólidos de la temporada. GOAL te informa de todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 1
Abanca Balaidos
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Celta Vigo vs Osasuna en línea: cadenas y streaming

Celta Vigo vs Osasuna se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Las opciones de canal de televisión y streaming en vivo están disponibles a continuación.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al emitir en otro país.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca el encuentro

Claudio Giraldez y Celta Vigo llega a este partido con un punto cosechado en la jornada inaugural tras el empate sin goles ante Valencia. El equipo celeste mostró solidez defensiva en Mestalla, aunque le costó generar peligro en ataque. Iago Aspas sigue siendo el referente ofensivo del equipo gallego.

Osasuna, dirigido por Luis Ramis, también arrancó la temporada con un empate, igualando a cero ante Levante en su visita fuera de casa. Los navarros llegan a Vigo con la necesidad de sumar su primera victoria del curso.

El balance de la pretemporada celeste fue positivo: dos victorias, tres empates y ninguna derrota en cinco partidos, con goleadas como el 1-4 ante el Sassuolo que muestran el potencial de un equipo que tiene en Ferran Jutgla y Williot Swedberg piezas importantes junto a Aspas.

Osasuna, por su parte, completó una pretemporada más irregular. Tras derrotas ante Al-Ain y el SSC Nápoles, los rojillos recuperaron sensaciones con victorias ante Norwich City e Ipswich Town, aunque Ramis tendrá que afinar el bloque antes de que lleguen los partidos más exigentes.

El historial reciente entre estos dos clubes en Balaídos favorece a los locales, aunque Osasuna ya sabe lo que es ganar aquí. El partido promete ser disputado entre dos equipos con perfiles similares en la tabla.

Noticias del equipo y escuadras

Celta Vigo contra Osasuna alineaciones probables

3-4-3
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Formación
Osasuna crest
Osasuna
OSA
4-2-3-1
13I. Radu20J. Rodriguez29Y. Lago3M. Alonso22J. Galan15A. Nunez14A. Febas8M. Roman19W. Swedberg9F. Jutgla10I. Aspas1S. Herrera5J. Herrando23A. Bretones27I. Arguibide24A. Catena10A. Oroz7J. Moncayola8I. Munoz14Rubén García18R. Moro17A. Budimir
Osasuna crest
Osasuna
OSA
3-4-3
Celta Vigo

Once inicial

Osasuna

Manager

  • C. Giraldez
  • L. Ramis

Claudio Giraldez no podrá contar con Borja Iglesias, que se encuentra en la lista de lesionados. El resto del plantel celeste está disponible, y el once probable apunta a Ionut Andrei Radu bajo palos, con Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso y Javi Galán en defensa. En el centro del campo se esperan Álvaro Núñez, Aleix Febas y Miguel Román, mientras que Williot Swedberg, Ferran Jutgla e Iago Aspas formarán el tridente atacante.

En el bando visitante, Luis Ramis tiene la baja de Valentin Rosier por lesión. No hay suspendidos en el equipo navarro. El once proyectado sitúa a Sergio Herrera en portería, con Jorge Herrando, Abel Bretones, Íñigo Arguibide y Alejandro Catena en la línea defensiva. Aimar Oroz, Jon Moncayola e Iker Muñoz ocuparían el centro del campo, con Rubén García, Raúl Moro y Ante Budimir como referentes ofensivos. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del pitido inicial.

Forma

CEL

CEL - Formulario

SPG
W1-0
VIS
D2-2
SAS
W1-4
NAP
D1-1
VAL
D0-0
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
OSA

OSA - Formulario

IPS
W1-2
NOR
W1-2
NAP
L2-1
ALA
L0-2
LEV
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Celta Vigo acumula un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate a cero ante Valencia en Primera División el 22 de agosto. Antes de ese partido, los celestes igualaron 1-1 con el SSC Nápoles en amistoso y golearon al Sassuolo por 1-4. En total, el equipo de Giraldez ha marcado cuatro goles y encajado uno en sus dos últimos compromisos competitivos y de preparación más cercanos.

Osasuna llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue el empate sin goles ante Levante en la primera jornada de Primera División, el 24 de agosto. En pretemporada, los navarros perdieron 0-2 ante Al-Ain y 2-1 ante el SSC Nápoles, aunque también se impusieron 1-2 tanto a Norwich como a Ipswich. El equipo de Ramis ha mostrado una cara diferente según el rival en este inicio de ciclo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Celta VigoEmpateOsasuna
3
0
2
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
F
Primera División
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
F
Primera División
Osasuna badge
Osasuna
OSA
3
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
F
Primera División
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
F
10Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El duelo más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 6 de febrero de 2026 en el Abanca Balaídos, con Osasuna llevándose los tres puntos por 1-2 en Primera División. Antes de eso, Celta ganó 2-3 en El Sadar el 26 de octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Celta Vigo y Osasuna se han repartido las victorias con dos triunfos para los celestes, dos para los rojillos y un empate, lo que refleja una rivalidad muy equilibrada en los últimos años.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
W
W
2
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
220020+26
W
W
4
AlavésAlavésALA
211041+34
D
W
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
6
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
W
7
EspanyolEspanyolESP
210142+23
L
W
8
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
16
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
L
18
ElcheElcheELC
201116-51
L
D
19
Athletic ClubAthletic ClubATH
100113-20
L
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, Celta Vigo ocupa la undécima posición, mientras que Osasuna se sitúa en el duodécimo puesto.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google