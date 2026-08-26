Cómo ver Celta Vigo vs Osasuna: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Celta Vigo recibe a Osasuna en el Abanca Balaídos de Vigo en un duelo de Primera División que enfrenta a dos equipos de la zona media de la tabla en busca de sus primeros puntos sólidos de la temporada. GOAL te informa de todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 1 27 ago 2026 - 14:30 Abanca Balaidos

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Acerca el encuentro

Claudio Giraldez y Celta Vigo llega a este partido con un punto cosechado en la jornada inaugural tras el empate sin goles ante Valencia. El equipo celeste mostró solidez defensiva en Mestalla, aunque le costó generar peligro en ataque. Iago Aspas sigue siendo el referente ofensivo del equipo gallego.

Osasuna, dirigido por Luis Ramis, también arrancó la temporada con un empate, igualando a cero ante Levante en su visita fuera de casa. Los navarros llegan a Vigo con la necesidad de sumar su primera victoria del curso.

El balance de la pretemporada celeste fue positivo: dos victorias, tres empates y ninguna derrota en cinco partidos, con goleadas como el 1-4 ante el Sassuolo que muestran el potencial de un equipo que tiene en Ferran Jutgla y Williot Swedberg piezas importantes junto a Aspas.

Osasuna, por su parte, completó una pretemporada más irregular. Tras derrotas ante Al-Ain y el SSC Nápoles, los rojillos recuperaron sensaciones con victorias ante Norwich City e Ipswich Town, aunque Ramis tendrá que afinar el bloque antes de que lleguen los partidos más exigentes.

El historial reciente entre estos dos clubes en Balaídos favorece a los locales, aunque Osasuna ya sabe lo que es ganar aquí. El partido promete ser disputado entre dos equipos con perfiles similares en la tabla.

Noticias del equipo y escuadras

Claudio Giraldez no podrá contar con Borja Iglesias, que se encuentra en la lista de lesionados. El resto del plantel celeste está disponible, y el once probable apunta a Ionut Andrei Radu bajo palos, con Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso y Javi Galán en defensa. En el centro del campo se esperan Álvaro Núñez, Aleix Febas y Miguel Román, mientras que Williot Swedberg, Ferran Jutgla e Iago Aspas formarán el tridente atacante.

En el bando visitante, Luis Ramis tiene la baja de Valentin Rosier por lesión. No hay suspendidos en el equipo navarro. El once proyectado sitúa a Sergio Herrera en portería, con Jorge Herrando, Abel Bretones, Íñigo Arguibide y Alejandro Catena en la línea defensiva. Aimar Oroz, Jon Moncayola e Iker Muñoz ocuparían el centro del campo, con Rubén García, Raúl Moro y Ante Budimir como referentes ofensivos. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del pitido inicial.

Forma

Celta Vigo acumula un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate a cero ante Valencia en Primera División el 22 de agosto. Antes de ese partido, los celestes igualaron 1-1 con el SSC Nápoles en amistoso y golearon al Sassuolo por 1-4. En total, el equipo de Giraldez ha marcado cuatro goles y encajado uno en sus dos últimos compromisos competitivos y de preparación más cercanos.

Osasuna llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue el empate sin goles ante Levante en la primera jornada de Primera División, el 24 de agosto. En pretemporada, los navarros perdieron 0-2 ante Al-Ain y 2-1 ante el SSC Nápoles, aunque también se impusieron 1-2 tanto a Norwich como a Ipswich. El equipo de Ramis ha mostrado una cara diferente según el rival en este inicio de ciclo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El duelo más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 6 de febrero de 2026 en el Abanca Balaídos, con Osasuna llevándose los tres puntos por 1-2 en Primera División. Antes de eso, Celta ganó 2-3 en El Sadar el 26 de octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Celta Vigo y Osasuna se han repartido las victorias con dos triunfos para los celestes, dos para los rojillos y un empate, lo que refleja una rivalidad muy equilibrada en los últimos años.

Clasificación

En la tabla de Primera División, Celta Vigo ocupa la undécima posición, mientras que Osasuna se sitúa en el duodécimo puesto.