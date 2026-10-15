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Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 15:00 Abanca Balaidos

Cómo ver Celta Vigo vs Juventus en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Celta Vigo y Juventus se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro.

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La Juventus visita el Abanca Balaídos de Vigo para medirse al Celta en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. El conjunto italiano llega a Galicia como líder de la competición, con la intención de consolidar su posición privilegiada en el torneo continental.

Luciano Spalletti dirige a un equipo que no atraviesa su mejor momento en el plano doméstico. El empate 1-1 ante el Cagliari en la Serie A, con el propio Spalletti expulsado al término del encuentro tras un tenso cruce con el técnico rival, refleja la inestabilidad que rodea al conjunto bianconero en las últimas semanas.

El Celta, bajo las órdenes de Claudio Giraldez, afronta este partido desde una posición comprometida en la tabla europea. Los gallegos han mostrado una irregularidad preocupante en lo que va de temporada, aunque su victoria por 5-0 ante el Racing Santander demostró que el equipo tiene recursos cuando encuentra su mejor versión.

La historia reciente entre ambos conjuntos es escasa, lo que convierte este duelo en un encuentro difícil de anticipar con datos del pasado. Lo que sí está claro es que el Celta buscará en su afición y en la intensidad del Balaídos los argumentos necesarios para competir ante un rival de mayor jerarquía europea.

A todo esto se suma el ruido extradeportivo que acompaña a la Juventus, con el largo litigio legal contra Cristiano Ronaldo por salarios impagados llegando ahora al Tribunal Supremo. Es el tipo de distracción que un equipo con aspiraciones continentales preferiría evitar.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Claudio Giraldez no ha confirmado el once inicial del Celta Vigo para este encuentro, y por el momento no hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local. Se esperan novedades más cerca del horario de inicio del partido.

En el bando visitante, Luciano Spalletti tampoco ha adelantado su alineación prevista, y la Juventus no registra ausencias confirmadas de cara a este desplazamiento. La información sobre ambas plantillas se actualizará conforme esté disponible.

Forma

El Celta llega a este partido con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Elche en LaLiga, mientras que antes habían goleado al Racing Santander por 5-0. En Europa, los gallegos cayeron 1-0 ante el Omonia Nicosia. En total, el equipo de Giraldez ha marcado siete goles y encajado tres en ese tramo de cinco partidos.

La Juventus acumula dos victorias, dos empates y una derrota en el mismo período. Los bianconeri empataron 1-1 con el Cagliari en su último partido de liga, aunque previamente habían vencido al Atalanta por 2-0 y arrasado al NEC Nijmegen por 5-0 en Europa. El equipo de Spalletti ha anotado nueve goles y recibido cinco en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial directo entre Celta Vigo y Juventus se limita a dos enfrentamientos en la Europa League del año 2000. El más reciente de esos duelos tuvo lugar en Vigo el 9 de marzo de 2000, con una contundente victoria local por 4-0. En el partido de ida, disputado en Turín el 2 de marzo de ese mismo año, la Juventus se impuso por 1-0. Con más de dos décadas de distancia, esos precedentes tienen un valor referencial muy limitado de cara al encuentro actual.

Clasificación

En la tabla general de la Europa League, la Juventus ocupa el primer puesto, lo que la convierte en el equipo teóricamente más fuerte del torneo en este momento. El Celta, por su parte, se sitúa en la posición 25, una diferencia que refleja el distinto punto de partida de ambos conjuntos y que otorga a los gallegos la libertad de jugar sin presión ante su afición.