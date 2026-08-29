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Primera División
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Cómo ver Celta Vigo vs Athletic Club: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Celta Vigo vs Athletic Club
Celta Vigo
Athletic Club
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Celta Vigo y Athletic Club, así como la hora de inicio y noticias del equipo

El Celta Vigo recibe al Athletic Club en Abanca Balaídos en un duelo de Primera División que enfrenta a dos equipos con arranques de temporada muy distintos y necesidades urgentes de puntos. GOAL te informa de todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 3
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Acerca del encuentro

Los celestes llegan al partido después de caer 1-2 ante Osasuna el pasado 27 de agosto, un resultado que frenó en seco la racha de cuatro partidos sin derrota con la que habían comenzado el curso. Claudio Giraldez sabe que su equipo necesita recuperar sensaciones ante su afición.

El Athletic Club, por su parte, atraviesa un momento delicado. Edin Terzic encadena cinco derrotas consecutivas entre partidos de pretemporada y LaLiga, la más reciente un 0-2 frente al Barcelona en el Camp Nou el 27 de agosto, donde Raphinha y Fermín López sentenciaron el partido. El técnico alemán sí encontró motivos para el optimismo en esa noche, elogiando públicamente la actuación del portero Unai Simón y el debut del joven defensa Johaneko Louis-Jean.

Las bajas condicionan los planes de Terzic. Unai Eguiluz, Daniel Vivian y Benat Prados están en la enfermería, y el técnico viaja a Vigo con una plantilla limitada que deberá competir a un alto nivel para romper la mala racha.

En la tabla, el Athletic ocupa el puesto 19 y el Celta el 14, lo que convierte este encuentro en una cita con implicaciones directas en la parte baja de la clasificación desde muy pronto en la temporada.

Noticias del equipo y escuadras

Celta Vigo contra Athletic Club alineaciones probables

3-4-2-1
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Formación
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
4-2-3-1
13I. Radu29Y. Lago4A. Faye20J. Rodriguez39J. El-Abdellaoui8M. Roman17J. Rueda23H. Alvarez14A. Febas5S. Carreira9F. Jutgla1Unai Simón14A. Laporte12J. Areso4A. Paredes17Y. Berchiche28P. Canales9I. Williams8O. Sancet7A. Berenguer18M. Jauregizar11G. Guruzeta
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
3-4-2-1
Celta Vigo

Once inicial

Athletic Club

Manager

  • C. Giraldez
  • E. Terzic

En el Celta Vigo, Claudio Giraldez no podrá contar con Borja Iglesias por lesión, mientras que Marcos Alonso cumple sanción. El once probable apunta a Radu bajo palos, con una línea defensiva formada por Yoel Lago, Faye, Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui. En el centro del campo y ataque, Giraldez apuesta por Román, Rueda, Hugo Álvarez, Febas, Carreira y Jutglà.

Edin Terzic llega a Vigo con tres bajas por lesión: Unai Eguiluz, Daniel Vivian y Benat Prados. Sin suspendidos en el equipo visitante, el técnico alemán alinearía a Unai Simón en portería, con Laporte, Areso, Aitor Paredes y Yuri Berchiche en defensa. Canales, Iñaki Williams, Sancet, Berenguer, Jauregizar y Guruzeta completarían el once. Se añadirán novedades sobre el estado de la plantilla conforme se acerque el partido.

Forma

CEL

CEL - Formulario

VIS
D2-2
SAS
W1-4
NAP
D1-1
VAL
D0-0
OSA
L1-2
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ATH

ATH - Formulario

OM
L3-1
ATA
L1-0
RZA
L3-1
SEV
L1-3
BAR
L2-0
Gol marcado (encajado)
3/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Celta Vigo acumula un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota en casa ante Osasuna (1-2) el 27 de agosto, que rompió una racha positiva que incluía el empate sin goles en Valencia y la victoria más contundente del periodo, un 4-1 ante el Sassuolo en pretemporada. Los celestes han marcado cinco goles y encajado seis en ese tramo.

El Athletic Club presenta el peor registro de los dos equipos, con cinco derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente llegó el 27 de agosto en el Camp Nou, donde el Barcelona se impuso 2-0. Antes de eso, Terzic ya había visto perder a los suyos 3-1 ante el Sevilla en LaLiga, 1-3 ante el Real Zaragoza y 0-1 ante la Atalanta en amistosos. El equipo bilbaíno ha anotado cuatro goles y encajado nueve en ese periodo, sin lograr una sola victoria.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Celta VigoEmpateAthletic Club
2
1
2
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
3
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
F
7Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de mayo de 2026 en San Mamés, con empate a uno en LaLiga. Antes de ese resultado, el Celta se impuso 2-0 al Athletic en Balaídos en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el balance es de dos victorias para el Celta, una para el Athletic y dos empates, con los celestes ganando también el duelo de enero de 2025 en Vigo por 1-2.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlavésAlavésALA
321051+47
W
D
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
W
W
4
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
320145-16
L
W
W
6
EspanyolEspanyolESP
311153+24
D
L
W
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
8
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
W
D
9
LevanteLevanteLEV
31115504
W
D
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
W
L
D
11
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
12
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
13
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
L
D
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
15
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
L
D
16
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
17
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
18
Real SociedadReal SociedadRSO
301226-41
D
L
L
19
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
20
Athletic ClubAthletic ClubATH
200215-40
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Celta Vigo ocupa el puesto 14 y el Athletic Club el 19.

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