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Segunda Division
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Cómo ver Celta Fortuna vs Real Sociedad B: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Celta Fortuna vs Real Sociedad B
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Real Sociedad B
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Celta Fortuna y Real Sociedad B, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 9
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Cómo ver Celta Fortuna vs Real Sociedad B en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Celta Fortuna vs Real Sociedad B se podrá ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los enlaces para acceder al live stream del partido.

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Celta Fortuna y Real Sociedad B se citan en Abanca Balaídos, en Vigo, en un partido de Segunda División que llega en un momento complicado para los dos equipos. Ambos conjuntos filiales buscan salir de una racha negativa que les tiene instalados en la parte baja de la tabla.

El equipo local, dirigido por Fredi Álvarez, acumula tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga. La derrota más reciente, un 3-2 ante el Gijón, confirma las dificultades defensivas que han lastrado al filial celeste en las últimas semanas.

El conjunto visitante no atraviesa un momento mejor. Ion Ansotegui no ha conseguido frenar una racha de tres derrotas consecutivas con el Real Sociedad B, la última de ellas un 2-3 ante el Granada que dejó al equipo donostiarra con sensaciones preocupantes.

Ninguno de los dos equipos puede permitirse más tropiezos si quiere alejarse de los puestos de descenso. El partido tiene, por tanto, un peso específico claro para las aspiraciones de permanencia de ambos conjuntos.

A continuación encontrarás toda la informacl-eión sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y el resto de datos del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Celta Fortuna contra Real Sociedad B alineaciones probables

Manager

  • F. Alvarez

En cuanto a las novedades de los equipos, el cuerpo técnico del Celta Fortuna, con Fredi Álvarez al frente, no ha facilitado ni alineación probable ni información sobre bajas por lesión o sanción. Los datos se actualizarán cuando estén disponibles, más cerca del partido.

El Real Sociedad B, bajo las órdenes de Ion Ansotegui, tampoco ha confirmado su once ni ha reportado lesionados o sancionados de cara a este encuentro. Se añadirá cualquier novedad relevante antes del inicio del partido.

Forma

CEF

CEF - Formulario

CAC
W0-2
EIB
L0-4
ALM
L2-0
SAB
D1-1
SPG
L3-2
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RSD

RSD - Formulario

TEN
D1-1
AND
W1-3
MLL
L0-1
CAC
L3-1
GRA
L2-3
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Celta Fortuna llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Gijón, y antes de eso sufrieron una goleada de 0-4 frente al Eibar. En total, el filial celeste ha marcado cinco goles y ha encajado diez en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente.

El Real Sociedad B presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue un 2-3 ante el Granada, y el equipo también cayó ante el AD Ceuta FC por 3-1. Los txuri-urdin han anotado seis goles y han recibido nueve, con tres derrotas consecutivas antes de este partido.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Celta FortunaEmpateReal Sociedad B
2
1
2
Primera Federacion
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
2
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
0
F
Primera Federacion
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
2
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
1
F
Primera Federacion
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
0
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
0
F
Primera Federacion
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
1
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
2
F
Primera Federacion
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
2
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
0
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de mayo de 2025 en Primera Federación, con victoria del Real Sociedad B por 2-0 como local. En los cinco últimos precedentes registrados, el Real Sociedad B acumula dos victorias, Celta Fortuna otras dos y hay un empate, con un partido disputado también en Primera Federación en enero de 2025 que acabó 2-1 para el conjunto celeste.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EibarEibarEIB
8701187+1121
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
8620153+1220
D
W
W
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
8602135+818
W
W
W
W
W
4
GironaGironaGIR
8422148+614
D
W
W
L
W
5
MallorcaMallorcaMLL
842283+514
D
L
W
W
D
6
BurgosBurgosBUR
8422129+314
L
W
W
W
D
7
SabadellSabadellSAB
834186+213
D
D
W
L
W
8
GijonGijonSPG
841388013
W
L
W
L
L
9
GranadaGranadaGRA
83231313011
W
L
L
D
L
10
Real OviedoReal OviedoOVI
832388011
L
W
L
W
D
11
Las PalmasLas PalmasLAS
83231213-111
D
L
L
W
D
12
TenerifeTenerifeTEN
83231012-211
L
D
L
W
D
13
LeganésLeganésLEG
8323611-511
L
L
W
L
D
14
Real ValladolidReal ValladolidVLL
8233811-39
D
W
D
L
W
15
CórdobaCórdobaCOR
83051318-59
W
L
W
L
L
16
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
82241113-28
L
L
L
W
D
17
EldenseEldenseELD
8224810-28
W
L
L
W
D
18
Celta FortunaCelta FortunaCEF
82241014-48
L
D
L
L
W
19
CádizCádizCAD
81431110+17
W
D
L
L
L
20
FC AndorraFC AndorraAND
82151215-37
D
W
L
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
8125718-115
D
W
D
L
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
8017515-101
L
L
L
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Segunda División, tanto Celta Fortuna como Real Sociedad B se encuentran en la zona baja de la tabla, con el equipo local en el puesto 18 y el visitante en el 16. Los tres puntos en juego tienen una importancia directa para alejarse de los puestos de descenso.

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