Dónde ver Celta Fortuna vs Córdoba: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Celta Fortuna y Córdoba se citan en Abanca Balaídos, en Vigo, en un partido de Segunda División que tiene implicaciones distintas para cada uno de los dos banquillos. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 12 31 oct 2026 - 13:30 Abanca Balaidos

Cómo ver Celta Fortuna vs Córdoba en directo hoy

El Celta Fortuna vs Córdoba se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de transmisión de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

El filial celeste atraviesa un momento irregular. Fredi Álvarez sabe que su equipo necesita respuestas tras encajar cinco goles ante el Girona en su último compromiso liguero, un resultado que dejó al descubierto las carencias defensivas de un bloque que ocupa la parte baja de la tabla.

El Córdoba llega con otro ánimo. Iván Ania ha construido un equipo capaz de ganar fuera de casa, y los resultados recientes en liga avalan una racha positiva que sitúa al conjunto andaluz en la zona media de la clasificación.

Los visitantes, eso sí, llegan con el golpe de la Copa del Rey todavía reciente. La derrota ante el CD Atlético Paso el pasado lunes puede generar dudas, aunque en competición doméstica el rendimiento ha sido claramente superior.

Celta Fortuna necesita los tres puntos para alejarse de los puestos de descenso. El Córdoba querrá aprovechar la fragilidad del rival para seguir sumando y consolidar su posición en la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Celta Fortuna está dirigido por Fredi Álvarez. No hay datos confirmados sobre lesionados ni sancionados en el equipo local, por lo que se espera que la convocatoria se complete con información más próxima al partido.

En el Córdoba, Iván Ania tampoco tiene bajas ni sanciones reportadas de manera oficial. Las novedades sobre ambos planteles se actualizarán cuando estén disponibles antes del encuentro.

Forma

Celta Fortuna llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. El equipo de Fredi Álvarez sumó nueve goles a favor en ese período, pero encajó once, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante. Su última derrota, por 5-1 ante el Girona, fue la más abultada de la serie. La única victoria llegó con contundencia: un 4-1 ante el Real Sociedad B.

El Córdoba presenta una imagen más sólida en Segunda División, con tres victorias, ningún empate y dos derrotas en los últimos cinco encuentros ligueros. Los andaluces ganaron sus dos últimos compromisos de liga, el más reciente por 2-0 ante el Eibar. En total, marcaron siete goles y encajaron cinco en ese tramo, aunque su eliminación en Copa del Rey ante el CD Atlético Paso rompe algo el ritmo positivo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes entre ambos equipos son escasos y se remontan a su etapa compartida en Primera Federación. El encuentro más reciente, celebrado en enero de 2023, terminó con victoria del Celta Fortuna por 0-2 en el feudo del Córdoba. El único otro precedente conocido, de septiembre de 2022, también terminó favorable al conjunto cordobés por 1-2 en Vigo. La serie está igualada en una victoria para cada equipo, con el Córdoba como conjunto más goleador en el global de los dos partidos.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, Celta Fortuna ocupa la decimosexta posición, lo que le sitúa en zona de descenso y convierte este partido en una necesidad de puntos. El Córdoba, undécimo, llega con margen suficiente para mirar hacia arriba y tratará de seguir alejándose de los puestos comprometidos.