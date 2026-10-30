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Segunda Division
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Dónde ver Celta Fortuna vs Córdoba: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Celta Fortuna vs Córdoba
Celta Fortuna
Córdoba
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Celta Fortuna y Córdoba hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

Celta Fortuna y Córdoba se citan en Abanca Balaídos, en Vigo, en un partido de Segunda División que tiene implicaciones distintas para cada uno de los dos banquillos. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 12
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Cómo ver Celta Fortuna vs Córdoba en directo hoy

El Celta Fortuna vs Córdoba se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de transmisión de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

El filial celeste atraviesa un momento irregular. Fredi Álvarez sabe que su equipo necesita respuestas tras encajar cinco goles ante el Girona en su último compromiso liguero, un resultado que dejó al descubierto las carencias defensivas de un bloque que ocupa la parte baja de la tabla.

El Córdoba llega con otro ánimo. Iván Ania ha construido un equipo capaz de ganar fuera de casa, y los resultados recientes en liga avalan una racha positiva que sitúa al conjunto andaluz en la zona media de la clasificación.

Los visitantes, eso sí, llegan con el golpe de la Copa del Rey todavía reciente. La derrota ante el CD Atlético Paso el pasado lunes puede generar dudas, aunque en competición doméstica el rendimiento ha sido claramente superior.

Celta Fortuna necesita los tres puntos para alejarse de los puestos de descenso. El Córdoba querrá aprovechar la fragilidad del rival para seguir sumando y consolidar su posición en la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Celta Fortuna contra Córdoba alineaciones probables

Manager

  • F. Alvarez

Celta Fortuna está dirigido por Fredi Álvarez. No hay datos confirmados sobre lesionados ni sancionados en el equipo local, por lo que se espera que la convocatoria se complete con información más próxima al partido.

En el Córdoba, Iván Ania tampoco tiene bajas ni sanciones reportadas de manera oficial. Las novedades sobre ambos planteles se actualizarán cuando estén disponibles antes del encuentro.

Forma

CEF

CEF - Formulario

SAB
D1-1
SPG
L3-2
RSD
W4-1
TEN
D1-1
GIR
L5-1
Gol marcado (encajado)
9/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
5/5
COR

COR - Formulario

TEN
W3-2
ELD
L2-1
LEG
W0-1
EIB
W2-0
PAS
L3-1
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Celta Fortuna llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. El equipo de Fredi Álvarez sumó nueve goles a favor en ese período, pero encajó once, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante. Su última derrota, por 5-1 ante el Girona, fue la más abultada de la serie. La única victoria llegó con contundencia: un 4-1 ante el Real Sociedad B.

El Córdoba presenta una imagen más sólida en Segunda División, con tres victorias, ningún empate y dos derrotas en los últimos cinco encuentros ligueros. Los andaluces ganaron sus dos últimos compromisos de liga, el más reciente por 2-0 ante el Eibar. En total, marcaron siete goles y encajaron cinco en ese tramo, aunque su eliminación en Copa del Rey ante el CD Atlético Paso rompe algo el ritmo positivo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Celta FortunaEmpateCórdoba
1
0
1
Primera Federacion
Córdoba badge
Córdoba
COR
0
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
2
F
Primera Federacion
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
1
Córdoba badge
Córdoba
COR
2
F
3Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

Los antecedentes entre ambos equipos son escasos y se remontan a su etapa compartida en Primera Federación. El encuentro más reciente, celebrado en enero de 2023, terminó con victoria del Celta Fortuna por 0-2 en el feudo del Córdoba. El único otro precedente conocido, de septiembre de 2022, también terminó favorable al conjunto cordobés por 1-2 en Vigo. La serie está igualada en una victoria para cada equipo, con el Córdoba como conjunto más goleador en el global de los dos partidos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
11821224+1826
W
W
L
D
W
2
AlmeríaAlmeríaALM
11812229+1325
D
W
W
W
W
3
EibarEibarEIB
117132013+722
L
D
L
W
W
4
GironaGironaGIR
116322210+1221
W
W
D
D
W
5
GranadaGranadaGRA
116231814+420
W
W
W
W
L
6
BurgosBurgosBUR
116231612+420
W
W
L
L
W
7
MallorcaMallorcaMLL
11542136+719
D
D
W
D
L
8
GijonGijonSPG
116141113-219
L
W
W
W
L
9
Real OviedoReal OviedoOVI
115331512+318
D
W
W
L
W
10
SabadellSabadellSAB
11452119+217
D
L
W
D
D
11
CórdobaCórdobaCOR
115061720-315
W
W
L
W
L
12
EldenseEldenseELD
114251315-214
L
W
W
W
L
13
TenerifeTenerifeTEN
113531315-214
D
D
D
L
D
14
Las PalmasLas PalmasLAS
114251419-514
W
L
L
D
L
15
Real ValladolidReal ValladolidVLL
113351616012
L
L
W
D
W
16
Celta FortunaCelta FortunaCEF
113351621-512
L
D
W
L
D
17
LeganésLeganésLEG
11335716-912
D
L
L
L
L
18
CádizCádizCAD
112451414010
W
L
L
W
D
19
FC AndorraFC AndorraAND
113171520-510
L
L
W
D
W
20
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
112271422-88
L
L
L
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
111281025-155
L
L
L
D
W
22
AlbaceteAlbaceteALB
11119822-144
W
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, Celta Fortuna ocupa la decimosexta posición, lo que le sitúa en zona de descenso y convierte este partido en una necesidad de puntos. El Córdoba, undécimo, llega con margen suficiente para mirar hacia arriba y tratará de seguir alejándose de los puestos comprometidos.

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