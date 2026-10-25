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Segunda Division - Jornada 11 25 oct 2026 - 13:30 Estadio Skyfi Castalia

Cómo ver Castellón vs Gijon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Castellón vs Gijón se podrá seguir en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la emisión en directo del partido.

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El Castellón recibe al Sporting de Gijón en el Estadio Skyfi Castalia en un partido de Segunda División con mucho en juego para ambos equipos. Pablo Hernández dirige a los locales en un momento en el que el equipo castellonense busca consolidar su posición en la parte alta de la tabla.

El Castellón llega al partido con sensaciones encontradas. Los de Hernández encadenaron dos victorias consecutivas ante Leganés y Las Palmas, pero en el tramo intermedio cedieron ante FC Andorra y solo pudieron empatar frente al AD Ceuta FC. La solidez ofensiva mostrada en la goleada ante el Tenerife —cinco goles sin respuesta— sigue siendo el punto de referencia de su mejor versión.

El Gijón, por su parte, aterriza en Castellón con una dinámica muy positiva. El equipo de Nicolás Larcamón ha ganado sus tres últimos partidos, sumando victorias ante Albacete, Cádiz y Celta Fortuna. Es un rival que ha demostrado capacidad para ganar tanto en casa como a domicilio.

El historial reciente entre estos dos clubes añade más interés al encuentro. Las últimas visitas del Gijón al Castalia no han sido favorables para los locales, y los precedentes recientes apuntan a partidos con goles y tensión competitiva.

Con el Castellón en puestos de ascenso directo y el Gijón en zona de play-off, este partido tiene un peso real en la clasificación. A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Pablo Hernández no ha facilitado una alineación probable confirmada para el Castellón, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este encuentro. Se esperan novedades más cercanas al día del partido.

En el bando visitante, Nicolás Larcamón tampoco ha desvelado su once inicial previsto. El Gijón igualmente llega sin lesionados ni sancionados confirmados en la información disponible, aunque los datos definitivos se actualizarán antes del encuentro.

Forma

El Castellón presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Segunda División. El resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante Las Palmas por 0-3, mientras que la derrota llegó frente al FC Andorra por 1-0. En ese tramo de cinco partidos, los castellonenses marcaron once goles y encajaron cuatro, con la goleada por 5-0 al Tenerife como resultado más llamativo.

El Gijón llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los asturianos ganaron más recientemente al Albacete por 2-1 y antes se impusieron al Cádiz por 0-1 a domicilio. La única derrota del periodo llegó ante el Real Oviedo por 2-0. En total, el Gijón ha marcado siete goles y ha encajado cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, con el Gijón como local y una victoria contundente por 4-1. En los cinco últimos enfrentamientos directos en Segunda División, el Gijón acumula dos victorias, el Castellón también dos, y no se ha registrado ningún empate. Los partidos entre ambos han sido históricamente prolijos en goles, con al menos tres tantos en cuatro de los cinco duelos registrados.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Castellón ocupa la segunda posición, en zona de ascenso directo, mientras que el Gijón es séptimo, dentro de los puestos que dan acceso al play-off de ascenso. Un resultado favorable podría acercar al Gijón a los puestos de ascenso directo, mientras que el Castellón buscará mantener la presión sobre el líder.