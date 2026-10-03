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Segunda Division
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Cómo ver Castellón vs AD Ceuta FC: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Castellón vs AD Ceuta FC
Castellón
AD Ceuta FC
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Castellón y AD Ceuta FC. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Castellón recibe al AD Ceuta FC en el Estadio Skyfi Castalia en un partido de la Segunda División que enfrenta a dos equipos en momentos radicalmente distintos de la temporada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 8
Estadio Skyfi Castalia

Cómo sintonizar el Castellón vs AD Ceuta FC

El Castellón vs AD Ceuta FC se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El equipo local llega en un estado de forma sobresaliente. Pablo Hernández ha construido un bloque sólido que ha ganado sus últimos cinco partidos en la liga, consolidándose en lo más alto de la clasificación.

El Ceuta, por su parte, atraviesa un período complicado. Jose Juan Romero necesita que su equipo reaccione después de una racha irregular que lo tiene instalado en la zona de descenso.

Los precedentes entre ambos conjuntos apuntan a un duelo equilibrado. Las últimas visitas al Castalia han terminado con empates y resultados ajustados que no siempre han reflejado la diferencia de nivel entre los dos equipos.

El Castellón querrá aprovechar su condición de local para seguir sumando de tres en tres. El Ceuta necesita puntos con urgencia si quiere alejarse del peligro.

Noticias de los equipos y escuadras

Castellón contra AD Ceuta FC alineaciones probables

Manager

  • Pablo Hernández

En cuanto al Castellón, el técnico Pablo Hernández no tiene confirmado el once inicial y no se han reportado bajas por lesión ni sanción en el equipo local. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el momento del kick-off.

En el bando visitante, Jose Juan Romero tampoco ha desvelado su alineación prevista. El cuerpo técnico del Ceuta no ha comunicado lesionados ni suspendidos, por lo que los detalles definitivos se conocerán más cerca del partido.

Forma

CAS

CAS - Formulario

CEF
W1-2
ALB
W2-0
GIR
W1-2
TEN
W5-0
LEG
W0-2
Gol marcado (encajado)
13/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CAC

CAC - Formulario

MLL
L3-0
CEF
L0-2
BUR
L3-1
VLL
D1-1
RSD
W3-1
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Castellón llega al partido con un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos de Segunda División, con un balance de cinco triunfos, cero empates y cero derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Leganés por 0-2, y antes de eso goleó al Tenerife por 5-0 en casa. En esos cinco partidos, el equipo de Pablo Hernández ha marcado diez goles y encajado solo dos, lo que refleja una solidez notable en ambas fases del juego.

El AD Ceuta FC presenta una imagen muy diferente, con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco jornadas. El triunfo más reciente fue ante el Real Sociedad B por 3-1, pero el equipo de Jose Juan Romero acumula tres derrotas en sus últimas cinco salidas, con nueve goles encajados en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CastellónEmpateAD Ceuta FC
1
3
0
Segunda Division
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
1
Castellón badge
Castellón
CAS
1
F
Segunda Division
Castellón badge
Castellón
CAS
3
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
3
F
Primera Federacion
Castellón badge
Castellón
CAS
2
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
2
F
Primera Federacion
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
1
Castellón badge
Castellón
CAS
3
F
9Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/4
Ambos equipos marcaron4/4

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 9 de mayo de 2026 en Segunda División, con el AD Ceuta FC como local y un resultado de empate a uno. Antes de eso, en septiembre de 2025, el Castellón y el Ceuta empataron a tres goles en el Skyfi Castalia. Los cuatro últimos enfrentamientos registrados arrojan un balance de una victoria para el Castellón, ninguna para el Ceuta y dos empates, con los goles muy repartidos entre ambos conjuntos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EibarEibarEIB
8701187+1121
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
7610142+1219
W
W
W
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
8602135+818
W
W
W
W
W
4
BurgosBurgosBUR
8422129+314
L
W
W
W
D
5
GironaGironaGIR
7412148+613
W
W
L
W
W
6
MallorcaMallorcaMLL
741283+513
L
W
W
D
W
7
SabadellSabadellSAB
733186+212
D
W
L
W
W
8
Real OviedoReal OviedoOVI
832388011
L
W
L
W
D
9
TenerifeTenerifeTEN
732289-111
D
L
W
D
L
10
LeganésLeganésLEG
8323611-511
L
L
W
L
D
11
Las PalmasLas PalmasLAS
73131011-110
L
L
W
D
L
12
GijonGijonSPG
731356-110
L
W
L
L
W
13
GranadaGranadaGRA
72231011-18
L
L
D
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
7223910-18
L
L
W
D
D
15
EldenseEldenseELD
8224810-28
W
L
L
W
D
16
Celta FortunaCelta FortunaCEF
7223811-38
D
L
L
W
L
17
Real ValladolidReal ValladolidVLL
722369-38
W
D
L
W
D
18
CádizCádizCAD
81431110+17
W
D
L
L
L
19
FC AndorraFC AndorraAND
72051215-36
W
L
L
L
L
20
CórdobaCórdobaCOR
72051016-66
L
W
L
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
7115617-114
W
D
L
L
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
8017515-101
L
L
L
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de la Segunda División, el Castellón ocupa el primer puesto, lo que convierte este partido en una prueba de fuego para el Ceuta, que llega desde el extremo opuesto de la clasificación en el puesto 21 y necesita puntos para salir de la zona de descenso.

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