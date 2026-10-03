Cómo ver Castellón vs AD Ceuta FC: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Castellón recibe al AD Ceuta FC en el Estadio Skyfi Castalia en un partido de la Segunda División que enfrenta a dos equipos en momentos radicalmente distintos de la temporada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 8 4 oct 2026 - 12:30 Estadio Skyfi Castalia

Cómo sintonizar el Castellón vs AD Ceuta FC

El Castellón vs AD Ceuta FC se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El equipo local llega en un estado de forma sobresaliente. Pablo Hernández ha construido un bloque sólido que ha ganado sus últimos cinco partidos en la liga, consolidándose en lo más alto de la clasificación.

El Ceuta, por su parte, atraviesa un período complicado. Jose Juan Romero necesita que su equipo reaccione después de una racha irregular que lo tiene instalado en la zona de descenso.

Los precedentes entre ambos conjuntos apuntan a un duelo equilibrado. Las últimas visitas al Castalia han terminado con empates y resultados ajustados que no siempre han reflejado la diferencia de nivel entre los dos equipos.

El Castellón querrá aprovechar su condición de local para seguir sumando de tres en tres. El Ceuta necesita puntos con urgencia si quiere alejarse del peligro.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto al Castellón, el técnico Pablo Hernández no tiene confirmado el once inicial y no se han reportado bajas por lesión ni sanción en el equipo local. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el momento del kick-off.

En el bando visitante, Jose Juan Romero tampoco ha desvelado su alineación prevista. El cuerpo técnico del Ceuta no ha comunicado lesionados ni suspendidos, por lo que los detalles definitivos se conocerán más cerca del partido.

Forma

El Castellón llega al partido con un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos de Segunda División, con un balance de cinco triunfos, cero empates y cero derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Leganés por 0-2, y antes de eso goleó al Tenerife por 5-0 en casa. En esos cinco partidos, el equipo de Pablo Hernández ha marcado diez goles y encajado solo dos, lo que refleja una solidez notable en ambas fases del juego.

El AD Ceuta FC presenta una imagen muy diferente, con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco jornadas. El triunfo más reciente fue ante el Real Sociedad B por 3-1, pero el equipo de Jose Juan Romero acumula tres derrotas en sus últimas cinco salidas, con nueve goles encajados en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 9 de mayo de 2026 en Segunda División, con el AD Ceuta FC como local y un resultado de empate a uno. Antes de eso, en septiembre de 2025, el Castellón y el Ceuta empataron a tres goles en el Skyfi Castalia. Los cuatro últimos enfrentamientos registrados arrojan un balance de una victoria para el Castellón, ninguna para el Ceuta y dos empates, con los goles muy repartidos entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la tabla de la Segunda División, el Castellón ocupa el primer puesto, lo que convierte este partido en una prueba de fuego para el Ceuta, que llega desde el extremo opuesto de la clasificación en el puesto 21 y necesita puntos para salir de la zona de descenso.