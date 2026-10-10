Cómo ver Cagliari vs Juventus: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Unipol Domus acoge este domingo el duelo entre Cagliari y Juventus, correspondiente a la sexta jornada de la Serie A. El posticipo nocturno promete intensidad: el equipo sardo llega como una de las revelaciones del campeonato, mientras que la Juventus busca afianzar su posición en la tabla tras la pausa internacional. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 6 11 oct 2026 - 14:45 Unipol Domus

Cómo sintonizar el Cagliari vs Juventus

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Acerca del encuentro

El Cagliari de Fabio Pisacane ha sorprendido a propios y extraños en este arranque de temporada. Con doce puntos en el casillero, los rossoblù han ganado tres de sus últimas cuatro citas ligueras, incluyendo victorias ante Atalanta y Udinese. Su única derrota en la liga llegó ante el Inter, lo que da una medida real de su nivel actual.

La Juventus llega al partido con la moral alta tras superar al Atalanta antes del parón, aunque Luciano Spalletti afronta la cita con una enfermería bien poblada. Las ausencias pesan, pero el técnico toscano tiene motivos para el optimismo: Randal Kolo Muani atraviesa un buen momento y se perfila como titular indiscutible en ataque.

Andrea Cambiaso podría tener su primera titularidad de la temporada en Cerdeña. El lateral polivalente no ha tenido el protagonismo esperado en este inicio de curso, y el partido ante el Cagliari se presenta como una oportunidad para reivindicarse.

Nico González es otro de los nombres propios del momento en el conjunto bianconero. El argentino, que en verano quería salir, se ha convertido en un fijo para Spalletti y ha renovado su contrato, una vuelta de guión que refleja el nuevo ambiente en el vestuario de la Juventus.

Noticias de los equipos y escuadras

El Cagliari llega al partido sin Alessandro Deiola, que se pierde el choque por lesión. Pisacane también tiene en la enfermería a Riyad Idrissi, Mattia Felici, Yael Trepy y Kevin Carlos. Con Deiola fuera, Yerry Mina y Juan Rodríguez forman el eje central de la defensa, y el once proyectado mantiene a Adopo, Winks y Romano en el centro del campo, con Fazzini y Daniel Maldini apoyando a Paul Mendy en punta.

Spalletti, por su parte, gestiona una lista de bajas considerable. Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Jeremie Boga, Jeff Ekhator y Kamil Grabara son bajas confirmadas, junto a Juan Cabal, Arkadiusz Milik, Augusto Owusu y Kerim Alajbegovic. El portero Norberto Neto, incorporado durante el parón para suplir a Grabara, tampoco estará disponible en Cagliari. El once probable sitúa a Vicario bajo palos, con Kalulu, Bremer, Kelly y Cambiaso en defensa, Sarr y Douglas Luiz en el doble pivote, y Kolo Muani como referencia ofensiva.

Forma

El Cagliari llega al partido con tres victorias en sus últimas cuatro salidas en la Serie A, una racha que lo coloca entre los equipos más sólidos del campeonato en este arranque. Los sardos han sumado victorias ante Udinese, Atalanta y Lecce, encajando únicamente ante el Inter. En total, han marcado cuatro goles y recibido tres en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con la única derrota fuera de la liga llegando en la Copa Italia ante el Verona.

La Juventus presenta un balance más irregular. Tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco citas, con el triunfo 2-0 ante el Atalanta como resultado más reciente en liga. El equipo de Spalletti también goleó 5-0 al NEC Nimega en la Europa League, aunque perdió un amistoso ante la Cremonese durante la pausa internacional. En conjunto, los bianconeri han anotado nueve goles y encajado tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos está claramente del lado de la Juventus, aunque el Cagliari sabe lo que es ganar en casa a los bianconeri. El último antecedente en el Unipol Domus, disputado en enero de este mismo año en la Serie A, acabó con victoria local por 1-0, lo que demuestra que el conjunto sardo es un rival incómodo en su estadio. En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos, la Juventus acumula tres victorias por una del Cagliari, con un empate. El partido de ida de la temporada pasada en Turín terminó 2-1 para los bianconeri, mientras que en la Copa Italia la diferencia fue aún más abultada, con un 4-0 a favor de la Juventus.

Clasificación

En la Serie A, el Cagliari ocupa la cuarta posición, lo que lo sitúa en zona de competición europea y refleja el excelente inicio de temporada de los sardos. La Juventus es séptima, a dos puntos de su rival de esta jornada, lo que convierte el partido en un duelo directo por escalar posiciones en la tabla.