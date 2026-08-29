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Serie A
team-logoCagliari
Unipol Domus
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Cómo ver Cagliari vs Inter Milán: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Cagliari vs Inter Milán
Cagliari
Inter Milán
Serie A

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Serie A entre Cagliari y Inter Milán. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

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Serie A - Jornada 2
Unipol Domus
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Cómo ver Cagliari vs Inter Milán: transmisiones en directo

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Noticias del equipo y escuadras

Cagliari contra Inter Milán alineaciones probables

4-3-2-1
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Formación
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-5-2
1E. Caprile15J. Rodriguez2Ze Pedro33A. Obert14A. Deiola6H. Winks8M. Adopo70D. Maldini10J. Fazzini4A. Romano31P. Mendy1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji31Y. Bisseck20H. Calhanoglu32F. Dimarco23N. Barella17A. Diouf7P. Zielinski94F. Esposito10Lautaro Martínez
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
4-3-2-1
Cagliari

Once inicial

Inter Milán

Manager

  • F. Pisacane
  • C. Chivu

Forma

CGL

CGL - Formulario

MOD
W1-0
FCU
D2-2
NCE
D0-0
ARE
W1-0
PAR
W0-1
Gol marcado (encajado)
5/2
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
INT

INT - Formulario

MCI
W1-1
MIL
D1-1
JUV
W1-2
BET
W1-0
MON
W4-1
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CagliariEmpateInter Milán
0
1
4
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
3
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
F
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
3
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
F
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
3
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
F
3Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AC MilánAC MilánMIL
220041+36
W
W
2
UdineseUdineseUDI
211043+14
W
D
3
JuventusJuventusJUV
110010+13
W
4
RomaRomaROM
110040+43
W
5
Inter MilánInter MilánINT
110041+33
W
6
LecceLecceLEC
110020+23
W
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
110020+23
W
8
AtalantaAtalantaATA
110021+13
W
9
CagliariCagliariCGL
110010+13
W
10
LazioLazioLAZ
110010+13
W
11
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
W
L
12
SassuoloSassuoloSAS
201123-11
D
L
13
TorinoTorinoTOR
201123-11
D
L
14
ComoComoCOM
10101101
D
15
BolognaBolognaBOL
100101-10
L
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
100101-10
L
17
GénovaGénovaGEN
100102-20
L
18
MonzaMonzaMON
200237-40
L
L
19
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
L
L
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso
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