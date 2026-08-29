Cómo ver Cagliari vs Inter Milán: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

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Cómo ver Cagliari vs Inter Milán: transmisiones en directo
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Noticias del equipo y escuadras
Cagliari contra Inter Milán alineaciones probables
4-3-2-1Formación
Cagliari
CGL
3-5-2
Inter Milán
INT
Forma
Historial de Enfrentamientos Directos
Cara a cara
3Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
W
W
|2
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
W
D
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
W
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
W
|5
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
W
|6
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
W
|7
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
W
|8
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
W
|9
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
W
|10
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
W
|11
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
W
L
|12
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
L
|13
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
L
|14
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
D
|15
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
L
|16
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
L
|17
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
L
|18
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
L
L
|19
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
L
L
|20
|2
|0
|0
|2
|0
|7
|-7
|0
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso