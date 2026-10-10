Cómo ver Cádiz vs Gijon: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Cádiz recibe al Sporting de Gijón en el JP Financial Estadio en un partido de la Segunda División española que enfrenta a dos equipos con necesidades muy distintas en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 9 11 oct 2026 - 15:00 JP Financial Estadio

Cómo sintonizar el Cádiz vs Gijon

El Cádiz vs Gijón se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División esta temporada.

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Acerca del encuentro

Los gaditanos atraviesan un momento irregular. Después de tres derrotas consecutivas en septiembre, el equipo de Albert Celades logró rescatar un punto ante el Tenerife antes de golear al Leganés por 4-0 en su último compromiso liguero.

El Gijón llega desde una posición más cómoda en la clasificación. Nicolas Larcamon ha construido un bloque que acumula resultados suficientes para mantenerse en la zona noble de la categoría, aunque el equipo asturiano también ha mostrado inconsistencias en las últimas semanas.

Para el Cádiz, el partido tiene una carga extra. La situación en la parte baja de la tabla exige una respuesta en casa, donde el apoyo de su afición puede marcar la diferencia en un duelo que los locales no pueden permitirse perder.

El Gijón, por su parte, buscará aprovechar las dudas del rival para sumar lejos de casa y consolidar su posición en la clasificación antes de que el calendario de otoño apriete.

Noticias de los equipos y escuadras

Albert Celades no ha facilitado el once probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción antes de este partido, por lo que la alineación del Cádiz se conocerá más cerca del pitido inicial.

En el bando visitante, Nicolas Larcamon tampoco ha desvelado novedades sobre el estado de su plantilla. Se añadirá cualquier actualización sobre lesiones y convocatorias en cuanto esté disponible.

Forma

El Cádiz presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. El balance goleador refleja esa irregularidad: los amarillos han marcado nueve goles pero han encajado seis en ese tramo. La goleada más reciente, el 4-0 ante el Leganés, fue el resultado más contundente de su racha, aunque antes de eso el equipo encadenó caídas ante Girona, Las Palmas y Almería.

El Gijón suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los asturianos ganaron su partido más reciente, un ajustado 3-2 ante el Celta Fortuna, y antes habían vencido al FC Andorra por 1-3 a domicilio. Las tres derrotas, ante Real Oviedo, Eldense y Girona, muestran que el equipo de Larcamon tampoco ha encontrado una continuidad sólida en el último mes.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos está dominado por los encuentros de esta misma temporada y la anterior. El duelo más reciente tuvo lugar en abril de 2026, cuando el Gijón venció al Cádiz por 3-0 en el Molinón. Antes de eso, el Cádiz se había impuesto en el partido de la primera vuelta de esa campaña por 3-2. En los cinco precedentes disponibles, cada equipo ha ganado dos veces, con un empate en la Copa del Rey, y el conjunto asturiano ha marcado más goles en total a lo largo de esa serie.

Clasificación

En la clasificación de la Segunda División, el Cádiz ocupa la posición 19 y el Gijón se sitúa en el puesto 8, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo entre un equipo en zona de descenso y otro instalado en la parte media-alta de la tabla.