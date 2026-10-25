Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 11 25 oct 2026 - 11:15 JP Financial Estadio

Cómo ver Cádiz vs AD Ceuta FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Cádiz vs AD Ceuta FC se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los canales disponibles para seguir el partido en TV y live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El JP Financial Estadio de Cádiz acoge este encuentro de Segunda División entre el conjunto local dirigido por Albert Celades y el AD Ceuta FC de Jose Juan Romero, dos equipos que llegan a esta jornada con la necesidad urgente de sumar puntos.

El Cádiz atraviesa un momento delicado. Los gaditanos encadenan dos derrotas consecutivas en liga, la más reciente ante el Granada por 2-0, y su posición en la tabla refleja las dificultades de una plantilla que aún busca consistencia bajo las órdenes de Celades.

El equipo local sí mostró capacidad goleadora hace pocas semanas, cuando goleó al Leganés por 4-0, pero esa actuación ha quedado eclipsada por los tropiezos posteriores. Recuperar sensaciones en casa se convierte en prioridad.

El Ceuta llega a Cádiz en una situación igualmente comprometida. Los de Romero acumulan dos derrotas seguidas, la última ante el Real Oviedo por 2-1, y ocupan la última posición de la clasificación.

Los visitantes han mostrado cierta solidez en algunos desplazamientos recientes, pero la falta de regularidad les ha impedido alejarse de los puestos de descenso. Cada punto fuera de casa tiene un valor especial para sus aspiraciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver este partido en directo por televisión y live stream, además del horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al Cádiz, el técnico Albert Celades prepara el partido sin que se hayan confirmado lesiones ni sanciones en la plantilla local de cara a este encuentro. Se esperan más novedades sobre el once probable conforme se acerque el pitido inicial.

Por parte del AD Ceuta FC, Jose Juan Romero tampoco registra bajas ni suspensiones comunicadas oficialmente. La alineación definitiva de los visitantes se conocerá más cerca del comienzo del partido.

Forma

El Cádiz presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Los gaditanos cayeron 2-0 ante el Granada en su última salida y también perdieron 0-1 frente al Gijón, aunque lograron una contundente victoria por 4-0 ante el Leganés. En total, el equipo local ha marcado siete goles y encajado seis en ese período.

El Ceuta acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus cinco partidos más recientes. Los visitantes perdieron 1-2 ante el Real Oviedo en la última jornada y también cayeron por el mismo resultado ante el Sabadell, aunque empataron a uno frente al Castellón y el Real Valladolid. El conjunto de Romero ha anotado siete goles y recibido siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes recientes entre ambos equipos son escasos pero significativos. En el último enfrentamiento, disputado en marzo de 2026 en Segunda División, el Ceuta se impuso al Cádiz por 2-1 jugando como local. El único otro precedente registrado terminó en empate sin goles, con el Cádiz como anfitrión en septiembre de 2025. El Ceuta tiene ventaja en la serie con una victoria por ninguna del Cádiz.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Cádiz ocupa la vigésima posición, mientras que el AD Ceuta FC se sitúa en el puesto 21, el último de la tabla.