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Segunda Division
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Cómo ver Cádiz vs AD Ceuta FC: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Cádiz vs AD Ceuta FC
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AD Ceuta FC
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Cádiz y AD Ceuta FC, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 11
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Cómo ver Cádiz vs AD Ceuta FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Cádiz vs AD Ceuta FC se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los canales disponibles para seguir el partido en TV y live stream.

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El JP Financial Estadio de Cádiz acoge este encuentro de Segunda División entre el conjunto local dirigido por Albert Celades y el AD Ceuta FC de Jose Juan Romero, dos equipos que llegan a esta jornada con la necesidad urgente de sumar puntos.

El Cádiz atraviesa un momento delicado. Los gaditanos encadenan dos derrotas consecutivas en liga, la más reciente ante el Granada por 2-0, y su posición en la tabla refleja las dificultades de una plantilla que aún busca consistencia bajo las órdenes de Celades.

El equipo local sí mostró capacidad goleadora hace pocas semanas, cuando goleó al Leganés por 4-0, pero esa actuación ha quedado eclipsada por los tropiezos posteriores. Recuperar sensaciones en casa se convierte en prioridad.

El Ceuta llega a Cádiz en una situación igualmente comprometida. Los de Romero acumulan dos derrotas seguidas, la última ante el Real Oviedo por 2-1, y ocupan la última posición de la clasificación.

Los visitantes han mostrado cierta solidez en algunos desplazamientos recientes, pero la falta de regularidad les ha impedido alejarse de los puestos de descenso. Cada punto fuera de casa tiene un valor especial para sus aspiraciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver este partido en directo por televisión y live stream, además del horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Cádiz contra AD Ceuta FC alineaciones probables

Manager

  • A. Celades

En cuanto al Cádiz, el técnico Albert Celades prepara el partido sin que se hayan confirmado lesiones ni sanciones en la plantilla local de cara a este encuentro. Se esperan más novedades sobre el once probable conforme se acerque el pitido inicial.

Por parte del AD Ceuta FC, Jose Juan Romero tampoco registra bajas ni suspensiones comunicadas oficialmente. La alineación definitiva de los visitantes se conocerá más cerca del comienzo del partido.

Forma

CAD

CAD - Formulario

GIR
L1-2
TEN
D1-1
LEG
W4-0
SPG
L0-1
GRA
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CAC

CAC - Formulario

VLL
D1-1
RSD
W3-1
CAS
D1-1
SAB
L1-2
OVI
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
5/5

El Cádiz presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Los gaditanos cayeron 2-0 ante el Granada en su última salida y también perdieron 0-1 frente al Gijón, aunque lograron una contundente victoria por 4-0 ante el Leganés. En total, el equipo local ha marcado siete goles y encajado seis en ese período.

El Ceuta acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus cinco partidos más recientes. Los visitantes perdieron 1-2 ante el Real Oviedo en la última jornada y también cayeron por el mismo resultado ante el Sabadell, aunque empataron a uno frente al Castellón y el Real Valladolid. El conjunto de Romero ha anotado siete goles y recibido siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CádizEmpateAD Ceuta FC
0
1
1
Segunda Division
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
2
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
F
Segunda Division
Cádiz badge
Cádiz
CAD
0
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
0
F
1Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

Los antecedentes recientes entre ambos equipos son escasos pero significativos. En el último enfrentamiento, disputado en marzo de 2026 en Segunda División, el Ceuta se impuso al Cádiz por 2-1 jugando como local. El único otro precedente registrado terminó en empate sin goles, con el Cádiz como anfitrión en septiembre de 2025. El Ceuta tiene ventaja en la serie con una victoria por ninguna del Cádiz.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlmeríaAlmeríaALM
11812229+1325
D
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
10721184+1423
W
L
D
W
W
3
EibarEibarEIB
117132013+722
L
D
L
W
W
4
GironaGironaGIR
116322210+1221
W
W
D
D
W
5
GranadaGranadaGRA
116231814+420
W
W
W
W
L
6
MallorcaMallorcaMLL
11542136+719
D
D
W
D
L
7
GijonGijonSPG
10613119+219
W
W
W
L
W
8
Real OviedoReal OviedoOVI
115331512+318
D
W
W
L
W
9
BurgosBurgosBUR
105231310+317
W
L
L
W
W
10
SabadellSabadellSAB
10442108+216
L
W
D
D
W
11
CórdobaCórdobaCOR
115061720-315
W
W
L
W
L
12
EldenseEldenseELD
104241313014
W
W
W
L
L
13
Las PalmasLas PalmasLAS
114251419-514
W
L
L
D
L
14
TenerifeTenerifeTEN
103431214-213
D
D
L
D
L
15
Real ValladolidReal ValladolidVLL
113351616012
L
L
W
D
W
16
Celta FortunaCelta FortunaCEF
113351621-512
L
D
W
L
D
17
LeganésLeganésLEG
11335716-912
D
L
L
L
L
18
FC AndorraFC AndorraAND
103161317-410
L
W
D
W
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
112271422-88
L
L
L
L
L
20
CádizCádizCAD
101451113-27
L
L
W
D
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
10127922-135
L
L
D
W
D
22
AlbaceteAlbaceteALB
10019622-161
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Segunda División, el Cádiz ocupa la vigésima posición, mientras que el AD Ceuta FC se sitúa en el puesto 21, el último de la tabla.

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