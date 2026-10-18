Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 10 18 oct 2026 - 15:00 Estadio El Plantio

Cómo ver Burgos vs Sabadell en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Burgos vs Sabadell podrá seguirse en directo a través de las plataformas disponibles. A continuación se detallan los canales y opciones de transmisión en vivo para este partido de Segunda División.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio El Plantío acoge este encuentro de Segunda División entre Burgos y Sabadell, dos equipos que llegan a la cita con ambiciones distintas pero con la misma necesidad de sumar puntos en una categoría que no perdona.

El Burgos de Sergio Francisco atraviesa un momento de cierta irregularidad. Tras encadenar tres victorias consecutivas que parecían consolidar su arranque de temporada, los castellanos han caído en sus dos últimos compromisos ligueros, lo que ha frenado su progresión en la tabla.

El equipo local buscará recuperar sensaciones ante su afición en El Plantío, un escenario donde el factor campo puede marcar la diferencia en un duelo de este nivel.

El Sabadell, dirigido por Ferran Costa, llega con mayor confianza tras una racha reciente más sólida. Los catalanes han sumado dos victorias y un empate en sus últimas tres salidas, lo que refleja una consistencia que les ha permitido escalar posiciones en la clasificación.

Con ambos equipos situados en la zona media-alta de la tabla, el partido tiene un peso real en la lucha por los puestos de privilegio. Cada punto cuenta en una Segunda División donde los márgenes son estrechos y los errores se pagan caro.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el apartado de bajas y novedades, el técnico del Burgos, Sergio Francisco, no cuenta por el momento con información confirmada sobre lesionados o sancionados, por lo que se esperan actualizaciones más próximas al partido. Lo mismo ocurre con la convocatoria, ya que no se ha facilitado un once probable de cara a este encuentro.

En el bando visitante, Ferran Costa tampoco ha reportado bajas por lesión o suspensión en los datos disponibles, y el once inicial del Sabadell está pendiente de confirmación oficial. Ambos equipos completarán sus listas definitivas en los días previos al encuentro.

Forma

El Burgos llega a este partido con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. Los de Sergio Francisco sumaron victorias ante AD Ceuta FC (3-1), Las Palmas (1-2) y Eldense (1-0), pero después encadenaron dos tropiezos consecutivos: primero cayeron ante el Almería por 2-1 y más recientemente perdieron 0-1 frente al Granada. En total, el Burgos ha marcado siete goles y encajado cinco en este tramo.

El Sabadell presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco jornadas. Los catalanes perdieron ante el Mallorca (2-0), pero después reaccionaron con victorias frente al Real Oviedo (3-1) y el AD Ceuta FC (1-2 como visitante), intercalando tablas ante Celta Fortuna (1-1) y FC Andorra (0-0). El equipo de Ferran Costa ha anotado siete goles y encajado cuatro en ese periodo, con la victoria más reciente llegando el pasado 10 de octubre.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes disponibles entre Burgos y Sabadell. La información sobre el historial entre ambos equipos se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Sabadell ocupa la sexta posición, mientras que el Burgos se sitúa en el octavo puesto. El encuentro enfrenta a dos equipos separados por apenas dos puestos en la tabla, lo que otorga al duelo una importancia directa en la zona alta de la clasificación.