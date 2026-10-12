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Segunda Division
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Cómo ver Burgos vs Granada: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Burgos vs Granada
Burgos
Granada
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Burgos y Granada, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 9
Estadio El Plantio
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Cómo ver Burgos vs Granada en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Burgos vs Granada se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Ambas plataformas ofrecen cobertura del partido en streaming y por televisión.

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Burgos y Granada se miden en el Estadio El Plantío en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos separados por un solo punto en la tabla. Sergio Francisco dirige a los locales; Pacheta, al conjunto visitante.

Burgos llega al partido con tres victorias en sus últimos cinco encuentros de liga. Los castellanos encadenaron triunfos ante Eldense y Las Palmas antes de caer ante el Almería en la jornada más reciente, lo que frena un momento de forma positivo.

Granada, por su parte, viene de ganar en el campo del Real Sociedad B, aunque su trayectoria reciente ha sido irregular. Los granadinos han sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros.

El duelo tiene un trasfondo de rivalidad directa: ambos equipos se han visto las caras con frecuencia en las últimas temporadas dentro de la misma categoría. El historial reciente entre ellos no arroja un dominador claro, lo que añade incertidumbre al resultado.

Con ambos conjuntos en la zona media de la clasificación y con aspiraciones de escalar posiciones, los tres puntos tienen un valor considerable. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Burgos contra Granada alineaciones probables

Manager

  • S. Francisco

En el Burgos, Sergio Francisco prepara el partido sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción en los datos disponibles. La alineación probable tampoco ha sido facilitada, por lo que se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

En el Granada, Pacheta afronta el partido en similares circunstancias: sin lesionados ni sancionados confirmados en la información disponible y sin once titular anunciado. Ambos equipos actualizarán sus novedades en las horas previas al partido.

Forma

BUR

BUR - Formulario

OVI
D0-0
CAC
W3-1
LAS
W1-2
ELD
W1-0
ALM
L2-1
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GRA

GRA - Formulario

EIB
L3-0
ALB
D1-1
LEG
L3-2
AND
L2-3
RSD
W2-3
Gol marcado (encajado)
8/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Burgos presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Segunda División. Los de El Plantío marcaron seis goles y encajaron cuatro en ese tramo, con la derrota ante el Almería (2-1) como resultado más reciente. Antes de esa caída, los burgaleses encadenaron dos victorias consecutivas, incluyendo un triunfo a domicilio ante Las Palmas (1-2).

Granada acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus cinco últimos encuentros. El conjunto nazarí sumó tres puntos en su visita al Real Sociedad B (2-3) en la última jornada, pero antes había perdido ante el FC Andorra (2-3) y el Leganés (3-2). En total, Granada marcó nueve goles y encajó diez en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BurgosEmpateGranada
1
3
1
Segunda Division
Granada badge
Granada
GRA
0
Burgos badge
Burgos
BUR
1
F
Segunda Division
Burgos badge
Burgos
BUR
1
Granada badge
Granada
GRA
1
F
Segunda Division
Granada badge
Granada
GRA
0
Burgos badge
Burgos
BUR
0
F
Segunda Division
Burgos badge
Burgos
BUR
2
Granada badge
Granada
GRA
2
F
Segunda Division
Burgos badge
Burgos
BUR
1
Granada badge
Granada
GRA
3
F
5Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en mayo de 2026, con Granada como local y victoria del Burgos por 0-1. En los cinco últimos enfrentamientos directos en Segunda División, Burgos suma dos victorias, Granada una, y se han registrado dos empates. Los cruces entre ambos han sido habitualmente ajustados, con resultados como el 1-1 de septiembre de 2025 o el 2-2 de septiembre de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EibarEibarEIB
8701187+1121
W
W
W
W
W
2
AlmeríaAlmeríaALM
9702165+1121
W
W
W
W
W
3
CastellónCastellónCAS
9621154+1120
L
D
W
W
W
4
MallorcaMallorcaMLL
9522114+717
W
D
L
W
W
5
SabadellSabadellSAB
9441107+316
W
D
D
W
L
6
GijonGijonSPG
951398+116
W
W
L
W
L
7
GironaGironaGIR
8422148+614
D
W
W
L
W
8
BurgosBurgosBUR
8422129+314
L
W
W
W
D
9
GranadaGranadaGRA
83231313011
W
L
L
D
L
10
Real OviedoReal OviedoOVI
832388011
L
W
L
W
D
11
Celta FortunaCelta FortunaCEF
93241415-111
W
L
D
L
L
12
EldenseEldenseELD
93241011-111
W
W
L
L
W
13
TenerifeTenerifeTEN
83231012-211
L
D
L
W
D
14
Las PalmasLas PalmasLAS
93241316-311
L
D
L
L
W
15
LeganésLeganésLEG
9324614-811
L
L
L
W
L
16
FC AndorraFC AndorraAND
93151315-210
W
D
W
L
L
17
Real ValladolidReal ValladolidVLL
8233811-39
D
W
D
L
W
18
CórdobaCórdobaCOR
93061420-69
L
W
L
W
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
92251217-58
L
L
L
L
W
20
CádizCádizCAD
9144111107
L
W
D
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
9126820-125
L
D
W
D
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
8017515-101
L
L
L
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

Burgos ocupa la octava posición en la Segunda División, mientras que Granada se sitúa en el noveno puesto. Ambos equipos compiten en la zona media de la tabla, donde la diferencia entre escalar hacia los puestos de ascenso o caer hacia la zona de descenso puede reducirse en pocas jornadas.

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