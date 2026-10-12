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Segunda Division - Jornada 9 12 oct 2026 - 10:15 Estadio El Plantio

Cómo ver Burgos vs Granada en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Burgos vs Granada se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Ambas plataformas ofrecen cobertura del partido en streaming y por televisión.

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Burgos y Granada se miden en el Estadio El Plantío en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos separados por un solo punto en la tabla. Sergio Francisco dirige a los locales; Pacheta, al conjunto visitante.

Burgos llega al partido con tres victorias en sus últimos cinco encuentros de liga. Los castellanos encadenaron triunfos ante Eldense y Las Palmas antes de caer ante el Almería en la jornada más reciente, lo que frena un momento de forma positivo.

Granada, por su parte, viene de ganar en el campo del Real Sociedad B, aunque su trayectoria reciente ha sido irregular. Los granadinos han sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros.

El duelo tiene un trasfondo de rivalidad directa: ambos equipos se han visto las caras con frecuencia en las últimas temporadas dentro de la misma categoría. El historial reciente entre ellos no arroja un dominador claro, lo que añade incertidumbre al resultado.

Con ambos conjuntos en la zona media de la clasificación y con aspiraciones de escalar posiciones, los tres puntos tienen un valor considerable. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el Burgos, Sergio Francisco prepara el partido sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción en los datos disponibles. La alineación probable tampoco ha sido facilitada, por lo que se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

En el Granada, Pacheta afronta el partido en similares circunstancias: sin lesionados ni sancionados confirmados en la información disponible y sin once titular anunciado. Ambos equipos actualizarán sus novedades en las horas previas al partido.

Forma

Burgos presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Segunda División. Los de El Plantío marcaron seis goles y encajaron cuatro en ese tramo, con la derrota ante el Almería (2-1) como resultado más reciente. Antes de esa caída, los burgaleses encadenaron dos victorias consecutivas, incluyendo un triunfo a domicilio ante Las Palmas (1-2).

Granada acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus cinco últimos encuentros. El conjunto nazarí sumó tres puntos en su visita al Real Sociedad B (2-3) en la última jornada, pero antes había perdido ante el FC Andorra (2-3) y el Leganés (3-2). En total, Granada marcó nueve goles y encajó diez en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en mayo de 2026, con Granada como local y victoria del Burgos por 0-1. En los cinco últimos enfrentamientos directos en Segunda División, Burgos suma dos victorias, Granada una, y se han registrado dos empates. Los cruces entre ambos han sido habitualmente ajustados, con resultados como el 1-1 de septiembre de 2025 o el 2-2 de septiembre de 2024.

Clasificación

Burgos ocupa la octava posición en la Segunda División, mientras que Granada se sitúa en el noveno puesto. Ambos equipos compiten en la zona media de la tabla, donde la diferencia entre escalar hacia los puestos de ascenso o caer hacia la zona de descenso puede reducirse en pocas jornadas.