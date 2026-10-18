Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Jornada 7 18 oct 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Cómo ver Brighton vs Crystal Palace en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Brighton vs Crystal Palace se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Las opciones de emisión en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Brighton recibe a Crystal Palace en el American Express Community Stadium en un derbi de Premier League que llega en un momento de gran contraste entre ambos conjuntos. Los Seagulls llegan en un estado de forma envidiable, mientras que los Eagles buscan recuperar terreno tras una semana de altibajos en Europa.

Fabian Hürzeler ha construido uno de los equipos más sólidos de la Premier League esta temporada. Brighton suma cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un contundente 3-0 ante Arsenal y un 4-0 al FK Kauno Zalgiris en la Conference League, y actualmente ocupa el tercer puesto de la tabla.

Crystal Palace, por su parte, llega desde Lyon con el sabor amargo de una derrota 3-2 en su primer partido europeo fuera de casa. Pese a remontar hasta el 2-3, los goles de Yeremy Pino y Daichi Kamada no fueron suficientes para evitar la caída ante el conjunto francés.

Pierre Sage tiene motivos para preocuparse más allá del resultado en Francia. Axel Disasi no podrá disputar este encuentro por sanción, y el equipo mostró fragilidades defensivas en la primera mitad en el Groupama Stadium que Hürzeler querrá explotar.

En el plano doméstico, Palace sí ofreció una imagen más sólida al remontar un 0-1 ante Nottingham Forest para ganar 3-1, con goles de Kamada, Jefferson Lerma y Pino. Pero la irregularidad sigue siendo una sombra que persigue al equipo esta temporada.

Este choque entre dos clubes del sur de Inglaterra tiene historia reciente y resultados dispares. Brighton buscará aprovechar su condición de local y su momento de forma para distanciarse aún más de sus rivales en la tabla.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Hürzeler no podrá contar con una lista considerable de bajas. Yankuba Minteh, Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna y Femi Azeez están todos en la enfermería. El once probable apunta a Bart Verbruggen bajo palos, con Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu, Olivier Boscagli y Luka Vuskovic en defensa, y Pascal Gross, Diego Gómez y Yasin Ayari en el centro del campo.

Por parte de Crystal Palace, Axel Disasi cumple sanción y no estará disponible, mientras que Chadi Riad se suma a la lista de bajas por lesión. Sage podría alinear a Walter Benitez en portería, con una defensa formada por Jefferson Lerma, Chris Richards, Jaydee Canvot y Tyrick Mitchell, y Daichi Kamada y Adam Wharton en el centro junto a Quinten Timber.

Forma

Brighton llega en un estado de forma excepcional, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un 4-0 al FK Kauno Zalgiris en la Conference League, y antes de eso firmaron un 2-0 en campo del Sunderland en Premier League. En esos cinco encuentros, los Seagulls anotaron 14 goles y encajaron apenas tres, lo que refleja una solidez defensiva notable.

Crystal Palace presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue la caída 3-2 ante Lyon en la Europa League el pasado 15 de octubre, aunque antes habían ganado 3-1 al Nottingham Forest en Premier League. En total, los Eagles marcaron nueve goles y recibieron ocho en ese tramo, con una irregularidad que contrasta con el rendimiento de su rival de este sábado.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en Premier League, con Crystal Palace ganando 1-0 en el American Express Community Stadium. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el balance es favorable a Palace, que también ganó 2-1 en Selhurst Park en abril de 2025 y venció 3-1 en la visita de Brighton en diciembre de 2024. Brighton solo ha ganado uno de esos cinco duelos, el 4-1 de febrero de 2024, mientras que el otro terminó en empate sin goles en noviembre de 2025.

Clasificación

En la Premier League, Brighton ocupa el tercer puesto, mientras que Crystal Palace se encuentra en el duodécimo lugar. La diferencia de posiciones sitúa a los locales como favoritos claros y subraya la distancia actual entre ambos conjuntos en el campeonato.